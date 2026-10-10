BMW iX4: SUV coupé elétrico tem 612 cv e estreia em 2027

A BMW prepara a expansão da linha de veículos elétricos com o BMW iX4. O SUV coupé integra a família Neue Klasse e chega ao mercado global em março de 2027 com duas opções de motorização, motor elétrico em cada eixo e tração integral de série.

A linha terá também uma versão esportiva, o BMW iX4 M60 xDrive, que será apresentada após o lançamento inicial. Equipado com dois motores elétricos — um no eixo dianteiro e outro no traseiro —, o modelo desenvolve 612 cv de potência e 875 Nm de torque.

Design e identidade visual

O exterior do BMW iX4 é marcado pela silhueta no estilo coupé, com linha de teto inclinada, entre-eixos longo e balanços curtos. Na dianteira, a grade duplo rim e os faróis integram uma única peça gráfica com formas geométricas e luz, elemento que define a identidade visual da linha Neue Klasse.

O BMW iX4 M60 xDrive adota elementos da divisão esportiva BMW M na dianteira, incluindo as luzes amarelas inspiradas em carros de corrida. Na traseira, o SUV coupé traz linhas retas, superfícies esculpidas e um spoiler com luz de freio integrada. A versão M60 xDrive conta ainda com spoiler M e difusor preto no para-choque.

As lanternas traseiras são finas e dispostas horizontalmente. Com dois elementos luminosos de cada lado, as peças reinterpretam o formato em L tradicional da marca e se integram à tampa do porta-malas.

A traseira do SUV traz lanternas finas em formato L abstrato e spoiler integrado para aprimorar a eficiência aerodinâmica do veículo. Foto: Divulgação/BMW/ Wolfgang Groeger Meier.

Quando o BMW iX4 chega ao mercado? O modelo tem lançamento global confirmado para março de 2027 em duas variantes de propulsão elétrica.

Qual é a potência da versão topo de linha? O BMW iX4 M60 xDrive entrega potência máxima de 612 cv (450 kW) e torque de 875 Nm.

Como funciona a tração do SUV coupé elétrico? Todas as versões do BMW iX4 possuem tração integral, garantida por um motor elétrico no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro.