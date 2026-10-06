Futurista Omoda 4 está entre os 7 lançamentos da marca para 2027. Veja detalhes

Omoda & Jaecoo anunciou que terá sete lançamentos no mercado brasileiro até 2027, entre novos modelos e versões. A estratégia prevê atuar desde o segmento A0 até os SUVs das categorias B, C, D e E, com foco em veículos de novas energias. Entre as novidades confirmadas está o Omoda 4.
A medida faz parte do plano de expansão do Chery International Group no Brasil para introduzir tecnologias e opções de motorização eletrificada. O CEO do grupo no país, Peng Hu, afirmou que a operação é projetada para o longo prazo, com produtos alinhados às tendências globais do setor.
Novo Omoda 4 e especificações globais
O Omoda 4 é um dos principais modelos previstos para o mercado nacional. Embora as configurações para o Brasil ainda não tenham sido confirmadas, tampouco preços, a versão vendida no exterior tem as seguintes especificações técnicas:
- Comprimento: 4.424 mm
- Largura: 1.860 mm
- Altura: 1.570 mm
- Entre-eixos: 2.700 mm
- Capacidade do porta-malas: 1.126 litros com os bancos rebatidos, além de 37 compartimentos porta-objetos na cabine
- Cores externas (mercado internacional): azul, branco, preto e vermelho
- Equipamentos: opção de teto solar panorâmico, 19 funções de assistência à condução (ADAS) e suporte para estacionamento inteligente (APA/RPA)
No mercado internacional, o modelo utiliza a motorização SHS (Super Hybrid System). Segundo os dados divulgados pela marca no exterior, o desempenho e o consumo são:
- Aceleração (0 a 100 km/h): 7,9 segundos
- Velocidade máxima: 179 km/h
- Alcance combinado: 950 km
- Consumo combinado de combustível: 5,2 L/100 km
Chegada de novas marcas do grupo
O plano do Chery International Group para 2027 inclui a introdução das marcas iCAUR e LEPAS no Brasil. O grupo prevê ainda expandir as operações da AiMOGA, divisão de robótica e inteligência artificial voltada ao desenvolvimento de robôs humanoides e soluções tecnológicas.
Quantos lançamentos a OMODA & JAECOO prevê para o Brasil? A fabricante confirmou sete lançamentos previstos para chegar ao mercado brasileiro em 2027, entre inéditos modelos e novas versões.
Quais são as dimensões do OMODA 4? Conforme dados do site global da marca, o OMODA 4 possui 4.424 mm de comprimento, 1.860 mm de largura, 1.570 mm de altura e 2.700 mm de distância entre-eixos.
Quais novas marcas do Chery International Group chegarão ao Brasil? Além da expansão da OMODA & JAECOO, o grupo planeja introduzir as marcas iCAUR e LEPAS no mercado brasileiro em 2027.