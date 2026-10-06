Futurista Omoda 4 está entre os 7 lançamentos da marca para 2027. Veja detalhes

Omoda & Jaecoo anunciou que terá sete lançamentos no mercado brasileiro até 2027, entre novos modelos e versões. A estratégia prevê atuar desde o segmento A0 até os SUVs das categorias B, C, D e E, com foco em veículos de novas energias. Entre as novidades confirmadas está o Omoda 4.

A medida faz parte do plano de expansão do Chery International Group no Brasil para introduzir tecnologias e opções de motorização eletrificada. O CEO do grupo no país, Peng Hu, afirmou que a operação é projetada para o longo prazo, com produtos alinhados às tendências globais do setor.

Omoda 4: o novo SUV eletrificado do Chery International Group que chega ao Brasil no plano de expansão da marca até 2027. Destaque para o design moderno, 19 funções de assistência ADAS e o eficiente sistema de motorização SHS (Super Hybrid System). Foto: Reprodução/Site Oficial Omoda global Sofisticação e iluminação natural: o modelo conta com opção de teto solar panorâmico, alinhado ao conceito global de tecnologia e conforto da Omoda & Jaecoo. Foto: Reprodução/Site Oficial Omoda global Design imponente com porte equilibrado (4.424 mm de comprimento e 2.700 mm de entre-eixos). O Omoda 4 combina performance e eficiência, entregando até 950 km de alcance combinado e aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos no mercado internacional. Foto: Reprodução/Site Oficial Omoda global

Novo Omoda 4 e especificações globais

O Omoda 4 é um dos principais modelos previstos para o mercado nacional. Embora as configurações para o Brasil ainda não tenham sido confirmadas, tampouco preços, a versão vendida no exterior tem as seguintes especificações técnicas:

Comprimento: 4.424 mm

4.424 mm Largura: 1.860 mm

1.860 mm Altura: 1.570 mm

1.570 mm Entre-eixos: 2.700 mm

2.700 mm Capacidade do porta-malas: 1.126 litros com os bancos rebatidos, além de 37 compartimentos porta-objetos na cabine

1.126 litros com os bancos rebatidos, além de 37 compartimentos porta-objetos na cabine Cores externas (mercado internacional): azul, branco, preto e vermelho

azul, branco, preto e vermelho Equipamentos: opção de teto solar panorâmico, 19 funções de assistência à condução (ADAS) e suporte para estacionamento inteligente (APA/RPA)

A cabine do Omoda 4 se destaca pela inteligência espacial, com 37 compartimentos porta-objetos, suporte para estacionamento inteligente (APA/RPA) e recursos avançados de inteligência artificial. Foto: Reprodução/Site Oficial Omoda global Foto: Reprodução/Site Oficial Omoda global

No mercado internacional, o modelo utiliza a motorização SHS (Super Hybrid System). Segundo os dados divulgados pela marca no exterior, o desempenho e o consumo são:

Aceleração (0 a 100 km/h): 7,9 segundos

7,9 segundos Velocidade máxima: 179 km/h

179 km/h Alcance combinado: 950 km

950 km Consumo combinado de combustível: 5,2 L/100 km

Chegada de novas marcas do grupo

O plano do Chery International Group para 2027 inclui a introdução das marcas iCAUR e LEPAS no Brasil. O grupo prevê ainda expandir as operações da AiMOGA, divisão de robótica e inteligência artificial voltada ao desenvolvimento de robôs humanoides e soluções tecnológicas.

Quantos lançamentos a OMODA & JAECOO prevê para o Brasil? A fabricante confirmou sete lançamentos previstos para chegar ao mercado brasileiro em 2027, entre inéditos modelos e novas versões.

Quais são as dimensões do OMODA 4? Conforme dados do site global da marca, o OMODA 4 possui 4.424 mm de comprimento, 1.860 mm de largura, 1.570 mm de altura e 2.700 mm de distância entre-eixos.

Quais novas marcas do Chery International Group chegarão ao Brasil? Além da expansão da OMODA & JAECOO, o grupo planeja introduzir as marcas iCAUR e LEPAS no mercado brasileiro em 2027.