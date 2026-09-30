Changan Uni-T SVP: versão esportiva chega em 2027 com visual ultra agressivo

A CAOA Changan prepara o lançamento do Uni-T SVP (Sport Version Package) no Brasil, previsto para 2027. O SUV cupê ganha um pacote visual focado em esportividade ainda mais agressivo que a versão de entrada do modelo.

A versão tradicional do Uni-T é vendida a partir de R$ 174.990 na cor preta sólida. Como o modelo SVP está em fase de apresentação e estudo de viabilidade, a lista definitiva de equipamentos e os valores exatos ainda não foram divulgados, mas a expectativa é que o preço supere o da opção de entrada.

O visual lateral do pacote SVP destaca as rodas esportivas de aro 20 polegadas em preto brilhante e as pinças de freio laranjas. Foto: Reprodução/Site Oficial/Caoa Changan

O que muda no visual do Uni-t SVP?

O pacote esportivo do Uni-T SVP adiciona elementos ao visual. O SUV conta com para-choques dianteiro e traseiro redesenhados, spoiler dianteiro, saias laterais, extrator de ar traseiro integrado e aerofólio.

Os componentes trazem acabamentos em cores como laranja e Green Acid. O modelo também possui ponteiras de escapamento em preto fosco, rodas de liga leve em preto brilhante e pinças de freio coloridas. A marca planeja oferecer esses detalhes coloridos em combinação com qualquer cor de carroceria.

Desempenho e mecânica

O SUV tem motor 1.5 turbo flex de 180 cv e 29,2 kgfm de torque, mas com uma programação de injeção exclusiva. A fabricante estuda um remapeamento focado em entregar respostas de aceleração mais rápidas e maior torque em baixas rotações.

A transmissão automatizada de dupla embreagem de 7 marchas passa a contar com borboletas atrás do volante (paddle-shifters) para trocas manuais. O aerofólio traseiro bipartido e o difusor traseiro maior foram projetados para otimizar o fluxo de ar e a estabilidade em velocidades mais altas.

Versão tem um aerofólio que destaca as linhas ainda mais esportivas da versão SVP do Uni-T. Foto: Reprodução/Site Oficial/Caoa Changan

Cabine e equipamentos de série

No interior, o Uni-T traz bancos esportivos tipo concha, além de volante e painel com costuras no mesmo tom dos detalhes externos. A tela do painel digital integrado de 25 polegadas prevê grafismos exclusivos e um menu de performance para exibição de dados como força G e pressão do turbo.

O modelo também herda os equipamentos da linha:

Teto panorâmico fixo e suspensão traseira multilink;

Rodas de aro 20 com pneus Pirelli P Zero (245/45 R20);

Central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de comando de voz;

Modos de condução selecionáveis (Drive Mode Select) e seletor de marcha Alavanca Control Stick;

Carregamento de smartphone por indução;

Câmera 360 graus em alta resolução;

Assistências do sistema CAOA Changan Vision System, com frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e monitoramento de ponto cego;

Chave inteligente com movimentação remota do veículo para frente e para trás;

Airbags frontais, laterais e de cortina.

O SUV cupê CAOA Changan UNI-T SVP traz para-choques redesenhados, detalhes em cores especiais e novos elementos aerodinâmicos para o mercado brasileiro. Foto: Reprodução/Site Oficial/Caoa Changan

Caoa Chagan Uni-t – perguntas frequentes

Quando o CAOA Changan UNI-T SVP chega ao Brasil? A previsão de chegada da versão com o pacote esportivo ao mercado brasileiro é para 2027.

Qual é o preço do UNI-T SVP? A fabricante ainda não revelou os valores comerciais definitivos do pacote SVP. A versão tradicional do UNI-T é vendida a partir de R$ 174.990,00, e a estimativa é que a opção esportiva tenha um preço superior.

O motor do UNI-T SVP é mais potente? A base do motor continua sendo o 1.5 turbo flex de 180 cv e 29,2 kgfm de torque. No entanto, a versão poderá ter uma nova calibração na injeção eletrônica para entregar acelerações mais rápidas e maior torque em baixas rotações.