Novo Jaecoo 5 chega hibrido, com 224 cv, e preço a partir de R$ 159 mil

A Jaecoo oficializou o lançamento do SUV compacto Jaecoo 5 no mercado brasileiro. O modelo chega ao país equipado com o sistema híbrido SHS-H, que combina o motor 1.5TGDI a um motor elétrico e à transmissão 1DHT para entregar 224 cv de potência e 30,1 kgfm de torque. Segundo os dados divulgados pela marca, o veículo registra consumo urbano de 15,5 km/l com gasolina.

A versão de entrada Comfort tem preço inicial fixado em R$ 159.990,00, enquanto a opção Prestige parte de R$ 184.990,00.

Versões e equipamentos

A opção de acesso Jaecoo 5 SHS-H Comfort sai de fábrica com rodas de liga leve de 18 polegadas, ar-condicionado automático digital de duas zonas, sensor de chuva e acendimento automático dos faróis.

O pacote de segurança e conveniência inclui freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, seis airbags, partida sem botão (Contactless Power-On) e sistema de som com seis alto-falantes.

A versão topo de linha Prestige conta com teto panorâmico sky screen de 1,45 m² e iluminação Full LED. Foto: Reprodução / Site Oficial Jaecoo.

A versão Prestige adiciona ao pacote faróis dianteiros Full LED, porta-malas elétrico com capacidade de 410 litros e teto panorâmico sky screen com área de 1,45 m². No interior, o modelo recebe central multimídia com tela de 13,2 polegadas e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, além de recurso de Karaokê.

A cabine da versão Prestige traz bancos revestidos em material sintético Organo-Silicone — desenvolvido para oferecer resistência a manchas e facilitar o transporte de animais de estimação —, assentos dianteiros com ajustes elétricos e ventilação, e alavanca de marcha na coluna de direção. A lista de equipamentos inclui carregador de celular por indução, sistema de som Sony com oito alto-falantes e câmera panorâmica com visão de 540°.

Foto: Reprodução / Site Oficial Jaecoo.

Jaecoo 5 – segurança e estrutura

Na parte de segurança, a versão Prestige traz o pacote ADAS 2.5, composto por 17 recursos de assistência à condução. O SUV compacto é construído com estrutura de aço de alta resistência e vem equipado com seis airbags.

Painel traz central multimídia de 13,2 polegadas e bancos revestidos em material sintético resistente a manchas. Foto: Reprodução / Site Oficial Jaecoo.

Ficha técnica do Jaecoo 5

Especificação Detalhe Motorização Sistema Híbrido SHS-H (1.5TGDI + EV + 1DHT) Potência combinada 224 cv Torque combinado 30,1 kgfm Consumo urbano (gasolina) 15,5 km/l Capacidade do porta-malas 410 litros Área do teto panorâmico 1,45 m² Preço (Comfort) R$ 159.990,00 Preço (Prestige) R$ 184.990,00

Perguntas Frequentes Jaecco 5

Qual é o preço do Jaecoo 5 no Brasil? O Jaecoo 5 parte de R$ 159.990,00 na versão Comfort e chega a R$ 184.990,00 na versão Prestige.

Qual é o consumo do Jaecoo 5? O modelo registra consumo urbano de 15,5 km/l abastecido com gasolina.

Qual é a potência e o torque do motor do Jaecoo 5? O sistema híbrido do SUV gera 224 cv de potência combinada e 30,1 kgfm de torque combinado.

Traseira do JAECOO 5 exibe linhas limpas e porta-malas com capacidade para até 1.214 litros com bancos rebatidos. Foto: Divulgação/ Jaecoo. O interior do SUV conta com central multimídia de 13,2 polegadas, teto panorâmico de 1,45 m² e proposta pet-friendly Foto: Divulgação/ Jaecoo. Dianteira do Jaecoo 5 destaca a ampla grade vertical em formato de cascata e a assinatura luminosa da marca. Foto: Divulgação/ Jaecoo.