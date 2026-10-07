Haval H7 é revelado em versão única com tração integral e 370 CV

A GWM oficializou a chegada do Haval H7 ao mercado brasileiro em versão única pelo preço sugerido de R$ 261.000. O SUV médio híbrido plug-in flex traz como diferencial a tração integral eletrônica, potência combinada de 370 cv e autonomia elétrica de até 130 km. O modelo já está disponível na rede de concessionárias da marca, no site oficial e na loja da fabricante no Mercado Livre.

Vendido por R$ 261.000, o Haval H7 é construído sobre a plataforma Hi4 (Hybrid Intelligent AWD). O conjunto mecânico reúne um motor 1.5 Turbo Flex a dois motores elétricos independentes — um no eixo dianteiro e outro no traseiro —, gerenciados por uma transmissão híbrida DHT de quatro marchas. A tração integral distribui o torque entre as rodas por meio de vetorização eletrônica.

O sistema gera 370 cv de potência e 77 kgfm de torque combinado (760 Nm). O SUV faz de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos e atinge a velocidade máxima de 190 km/h (limitada eletronicamente). A bateria de lítio do tipo LFP tem 27,5 kWh de capacidade e refrigeração líquida. Em estações de carga rápida em corrente contínua (DC) de até 41 kW, a bateria passa de 30% a 80% em cerca de 20 minutos. Para recarga em corrente alternada (AC), o limite de suporte é de 6,6 kW.

O GWM Haval H7 traz visual exclusivo Black Pack no Brasil com grade, rodas de 19 polegadas e teto em acabamento escurecido. Foto: Divulgação/GWM Mídia.

Consumo e autonomia

A autonomia elétrica é de até 130 km pelo ciclo internacional WLTP e de 92 km na medição do Inmetro. O alcance elétrico permite realizar trajetos diários sem uso de combustível.

Nos testes do Inmetro, o consumo registrado foi de:

Urbano: 32 km/l equivalente com gasolina e 20,6 km/l equivalente com etanol.

Rodoviário: 24,3 km/l equivalente com gasolina e 16,7 km/l equivalente com etanol.

O modelo mede 4.800 mm de comprimento, 1.950 mm de largura, 1.843 mm de altura e 2.738 mm de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade para 586 litros na configuração de cinco lugares e chega a 1.404 litros com os bancos traseiros rebatidos. O vão livre em relação ao solo é de 220 mm, a capacidade de travessia em trechos alagados é de 580 mm e a capacidade de reboque alcança 750 kg. Para o uso fora de estrada, o veículo dispõe de sete modos de condução e bloqueio mecânico do diferencial traseiro, acionado por botão no painel e desativado automaticamente ao atingir 40 km/h.

Equipamentos e segurança

A cabine conta com central multimídia de 15,6 polegadas com o sistema Coffee OS, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e Head-Up Display de 9 polegadas projetado no para-brisa. Há integração sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, carregador por indução de 50W, rede 4G com Wi-Fi nativo para até oito dispositivos e sistema de som Surround de 5.1 canais com nove alto-falantes e subwoofer (236W). O veículo possui também a tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) de 6 kW, que permite utilizar a energia da bateria para alimentar aparelhos externos.

O pacote de assistentes eletrônicos de segurança (ADAS) opera com 12 sensores ultrassônicos, cinco câmeras e dois radares. Os itens de série incluem:

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com função Stop & Go e desaceleração preditiva em curvas.

Frenagem autônoma de emergência (AEB) com detecção de pedestres e ciclistas.

Câmera 540° com recurso de chassi invisível para visualização do solo sob o carro.

Assistente ativo de permanência em faixa e alerta de tráfego cruzado traseiro.

Seis airbags, gravador de dados de eventos (EDR) e chamadas automáticas de emergência.

A cabine do Haval H7 é equipada com central multimídia de 15,6 polegadas, painel digital de 12,3 polegadas e teto solar panorâmico. Foto: Divulgação/GWM Mídia.

No Brasil, o modelo vem equipado de fábrica com o pacote Black Pack, que inclui acabamento escurecido na grade dianteira, racks de teto, molduras das janelas e rodas de liga leve de 19 polegadas (pneus 255/60), além de teto solar panorâmico elétrico. O SUV oferece cinco opções de cores externas e garantia de cinco anos sem limite de quilometragem para o veículo, além de oito anos ou 200.000 km para o conjunto de baterias de alta tensão. No mercado nacional, o modelo concorre no segmento de SUVs médios e grandes eletrificados, como BYD Song Plus e Jeep Commander.

Resumo técnico (GWM Haval H7)

Preço: R$ 261.000

R$ 261.000 Motorização: 1.5 Turbo Flex + 2 motores elétricos (Hi4 AWD)

1.5 Turbo Flex + 2 motores elétricos (Hi4 AWD) Potência / Torque: 370 cv / 77 kgfm (760 Nm)

370 cv / 77 kgfm (760 Nm) Aceleração (0 a 100 km/h): 5,7 segundos

5,7 segundos Autonomia elétrica: 130 km (WLTP) / 92 km (Inmetro)

130 km (WLTP) / 92 km (Inmetro) Consumo urbano: 32 km/l eq. (Gasolina) / 20,6 km/l eq. (Etanol)

32 km/l eq. (Gasolina) / 20,6 km/l eq. (Etanol) Porta-malas: 586 litros a 1.404 litros

586 litros a 1.404 litros Garantia: 5 anos (veículo) / 8 anos ou 200.000 km (bateria)

5 anos (veículo) / 8 anos ou 200.000 km (bateria) Concorrentes diretos: BYD Song Plus, GWM Haval H6, Jeep Commander