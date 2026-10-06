Renault ressuscita o ícone Gordini como um conceito elétrico de 270 cv

A Renault apresentou mundialmente o Renault 8 Gordini Concept, uma reinterpretação elétrica do esportivo da década de 1960. Revelado em 24 de setembro de 2026, o modelo estará no estande da montadora durante o Salão do Automóvel de Paris, entre 12 e 18 de outubro de 2026.
O cupê elétrico de dois lugares combina elementos de rali com estilo café racer. Diferente do protótipo R17, desenvolvido com o designer Ora Ïto, o novo conceito foi criado pelo próprio departamento de Design da marca, após um concurso interno que reuniu mais de 300 esboços.
Desempenho e tração traseira
O conceito traz um motor elétrico de 270 cv e tração traseira, em referência ao conjunto mecânico do Renault 8 Gordini de 1964. O modelo original tinha motor de 95 cv e ficou conhecido pela dirigibilidade.
O esportivo tem duas portas, 4,12 metros de comprimento, 1,88 metro de largura e 1,27 metro de altura. As rodas são de 19 polegadas na frente e de 20 polegadas atrás.
Visual e estilo café racer
O design exterior adota linhas limpas, sem vincos e vãos tradicionais. O conjunto frontal é removível em peça única, como em carros de corrida, e traz uma frente chanfrada com seis faróis redondos com iluminação 3D. Na traseira, as lanternas ficam niveladas à lataria e só aparecem quando acesas.
A pintura de três camadas chamada Bleu de France remete ao tom azul do modelo original. As duas faixas brancas longitudinais, marcantes na versão de 1964, passam a integrar a estrutura do veículo, estendendo-se das grelhas do capô até o painel interno. O carro mantém os retrovisores em formato de projétil e as caixas de rodas retangulares.
Cabine e acabamento interior
No interior, o Renault 8 Gordini Concept substitui o uso de fibra de carbono visível e plásticos convencionais por superfícies de alumínio escovado e revestimentos em Alcantara. O painel conta com uma lâmina horizontal de alumínio que sustenta mostradores digitais circulares.
O único detalhe colorido no painel central é o marcador vermelho do disparador do cronômetro. Os bancos do tipo bucket são revestidos em veludo cotelê azul no centro e preto nas laterais, sem apoio de cabeça, em referência aos assentos clássicos. As costuras das portas simulam as zebras de circuitos automobilísticos.
Preservação do patrimônio histórico
A criação do modelo faz parte de uma iniciativa da Renault para reinterpretar veículos de sua história de 128 anos. A montadora planeja reunir o conceito com outros modelos no futuro museu da marca, previsto para abrir ao público em cerca de 15 meses em Flins, na França.
Renault Gordini marcou história no mercado brasileiro nos anos 60
O Renault Gordini marcou a história da indústria automobilística brasileira. Fabricado sob licença da Renault pela Willys-Overland do Brasil entre 1962 e 1968, o sedã com motor traseiro surgiu como uma evolução do Dauphine e com a proposta de concorrer com o Fusca.
Equipado com motor Ventoux de 845 cc e 40 cv, além de câmbio de quatro marchas — recurso raro para a época —, o modelo agradou pelo desempenho. Apesar da fama inicial de fragilidade nas estradas do país, que lhe rendeu o apelido de “Leite Glória” (pois “desmancha sem bater”), a Willys buscou provar a resistência do veículo em outubro de 1964 com um teste no Autódromo de Interlagos, onde o carro rodou 50 mil quilômetros ininterruptos.
Com mais de 40 mil unidades vendidas, o Gordini saiu de linha em 1968 para dar lugar ao projeto do Ford Corcel, tornando-se um dos modelos clássicos do antigomobilismo nacional.