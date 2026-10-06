Renault ressuscita o ícone Gordini como um conceito elétrico de 270 cv

A Renault apresentou mundialmente o Renault 8 Gordini Concept, uma reinterpretação elétrica do esportivo da década de 1960. Revelado em 24 de setembro de 2026, o modelo estará no estande da montadora durante o Salão do Automóvel de Paris, entre 12 e 18 de outubro de 2026.

O cupê elétrico de dois lugares combina elementos de rali com estilo café racer. Diferente do protótipo R17, desenvolvido com o designer Ora Ïto, o novo conceito foi criado pelo próprio departamento de Design da marca, após um concurso interno que reuniu mais de 300 esboços.

Desempenho e tração traseira

O conceito traz um motor elétrico de 270 cv e tração traseira, em referência ao conjunto mecânico do Renault 8 Gordini de 1964. O modelo original tinha motor de 95 cv e ficou conhecido pela dirigibilidade.

O Renault Gordini, exposto no Complexo Ayrton Senna, na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, marcou a história da indústria automobilística brasileira. Fabricado sob licença da Renault pela Willys-Overland do Brasil entre 1962 e 1968. Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná.

O esportivo tem duas portas, 4,12 metros de comprimento, 1,88 metro de largura e 1,27 metro de altura. As rodas são de 19 polegadas na frente e de 20 polegadas atrás.

Visual e estilo café racer

O design exterior adota linhas limpas, sem vincos e vãos tradicionais. O conjunto frontal é removível em peça única, como em carros de corrida, e traz uma frente chanfrada com seis faróis redondos com iluminação 3D. Na traseira, as lanternas ficam niveladas à lataria e só aparecem quando acesas.

Com rodas de 19 polegadas na frente e 20 atrás, o conceito de 270 cv exibe traseira alargada e lanternas niveladas com a carroceria. Foto: Divulgação / Media Renault.

A pintura de três camadas chamada Bleu de France remete ao tom azul do modelo original. As duas faixas brancas longitudinais, marcantes na versão de 1964, passam a integrar a estrutura do veículo, estendendo-se das grelhas do capô até o painel interno. O carro mantém os retrovisores em formato de projétil e as caixas de rodas retangulares.

O Renault 8 Gordini Concept traz silhueta baixa de cupê, pintura em tom azul perolizado e seis faróis redondos integrados à dianteira sem grade. Foto: Divulgação / Media Renault.

Cabine e acabamento interior

No interior, o Renault 8 Gordini Concept substitui o uso de fibra de carbono visível e plásticos convencionais por superfícies de alumínio escovado e revestimentos em Alcantara. O painel conta com uma lâmina horizontal de alumínio que sustenta mostradores digitais circulares.

A cabine traz painel com lâmina horizontal de alumínio escovado, mostradores digitais circulares e bancos revestidos em veludo cotelê azul e Alcantara. Foto: Divulgação / Media Renault.

O único detalhe colorido no painel central é o marcador vermelho do disparador do cronômetro. Os bancos do tipo bucket são revestidos em veludo cotelê azul no centro e preto nas laterais, sem apoio de cabeça, em referência aos assentos clássicos. As costuras das portas simulam as zebras de circuitos automobilísticos.

Preservação do patrimônio histórico

A criação do modelo faz parte de uma iniciativa da Renault para reinterpretar veículos de sua história de 128 anos. A montadora planeja reunir o conceito com outros modelos no futuro museu da marca, previsto para abrir ao público em cerca de 15 meses em Flins, na França.

O esportivo será exibido no Salão do Automóvel de Paris, de 12 a 18 de outubro de 2026. Foto: Divulgação / Media Renault.

Renault Gordini marcou história no mercado brasileiro nos anos 60

O Renault Gordini marcou a história da indústria automobilística brasileira. Fabricado sob licença da Renault pela Willys-Overland do Brasil entre 1962 e 1968, o sedã com motor traseiro surgiu como uma evolução do Dauphine e com a proposta de concorrer com o Fusca.

Equipado com motor Ventoux de 845 cc e 40 cv, além de câmbio de quatro marchas — recurso raro para a época —, o modelo agradou pelo desempenho. Apesar da fama inicial de fragilidade nas estradas do país, que lhe rendeu o apelido de “Leite Glória” (pois “desmancha sem bater”), a Willys buscou provar a resistência do veículo em outubro de 1964 com um teste no Autódromo de Interlagos, onde o carro rodou 50 mil quilômetros ininterruptos.

Com mais de 40 mil unidades vendidas, o Gordini saiu de linha em 1968 para dar lugar ao projeto do Ford Corcel, tornando-se um dos modelos clássicos do antigomobilismo nacional.