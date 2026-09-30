Novo “Twingo”? Nissan Pixo é a aposta de subcompacto 100% elétrico para Europa

A Nissan apresentou, para o mercado Europeu, o inédito Pixo, automóvel subcompacto 100% elétrico que marca o retorno da fabricante japonesa ao segmento A do continente europeu. Desenvolvido especificamente para a rodagem urbana, o modelo faz parte da estratégia de eletrificação da marca para o continente.

O lançamento junta-se à linha de veículos movidos a bateria e às opções com a tecnologia híbrida e-POWER.

As entregas aos clientes da Europa estão programadas para o início de 2027, enquanto os preços, pré-venda e especificações regionais serão divulgados a partir de dezembro.

Equipado com bateria LFP de 27,5 kWh, o modelo suporta carregamento rápido de 50 kW em corrente contínua. Foto: Reprodução/ Global Nissan News.

Bateria, autonomia e recarga

O subcompacto é o primeiro modelo da Nissan na Europa equipado com bateria LFP (Lítio-Ferro-Fosfato) de 27,5 kWh. O conjunto entrega uma autonomia de até 259 quilômetros no ciclo de medição WLTP.

Para a alimentação da bateria, o veículo traz de série em toda a gama a capacidade de carga rápida de 50 kW em corrente contínua (DC), permitindo carregar de 15% a 80% em aproximadamente 28 minutos. O sistema conta ainda com carregamento de 11 kW em corrente alternada (AC). O motor elétrico entrega potência máxima de 60 kW, o equivalente a cerca de 82 cv.

Tecnologia e assistência ao motorista

O interior conta com o aplicativo MyNissan para navegação, planejamento de rotas, monitoramento da carga e gerenciamento do veículo. O sistema operacional possui Google built-in integrado ao assistente de inteligência artificial Gemini.

Entre as tecnologias de assistência à condução, o modelo inclui:

Frenagem autônoma de emergência;

Assistente de permanência em faixa;

Sistema e-Pedal, que possibilita acelerar e desacelerar utilizando apenas um pedal.

A cabine conta com sistema operado via Google built-in integrado ao assistente de IA Gemini e recursos do aplicativo MyNissan. Foto: Reprodução/ Global Nissan News.

Desenvolvimento e dimensões

O Pixo foi desenvolvido em parceria com a montadora francesa Renault e lembra muito um clássico que fez muito sucesso no Brasil: o Twingo. O projeto foi elaborado pela Nissan e a produção ocorrerá na fábrica da Renault localizada em Novo Mesto, na Eslovênia.

O automóvel urbano possui 3,796 metros de comprimento total, 2,492 metros de distância entre-eixos, 1,512 metro de altura (vazio) e 1,790 metro de largura total sem os retrovisores. Os balanços dianteiro e traseiro medem 741 mm e 563 mm, respectivamente. A altura livre do solo é de 140 mm e o diâmetro de giro é de 9,9 metros.

O porta-malas tem capacidade de 356 litros no padrão VDA com os bancos traseiros na posição normal, podendo ser expandido para 1.221 litros com os assentos rebatidos.

O compartimento de bagagens do Pixo oferece capacidade para 356 litros, podendo chegar a 1.221 litros com os bancos rebatidos. Foto: Reprodução/ Global Nissan News.

Especificações Técnicas

Característica Especificação Motorização / Potência Elétrico de 60 kW (aprox. 82 cv) Bateria / Capacidade LFP (Lítio-Ferro-Fosfato) de 27,5 kWh Autonomia Até 259 km (Ciclo WLTP) Recarga Rápida (DC 50 kW) 15% a 80% em aprox. 28 minutos Comprimento / Entre-eixos 3,796 m / 2,492 m Porta-malas 356 a 1.221 litros (padrão VDA)

Nissan Pixo – perguntas frequentes

Qual é a autonomia do Nissan Pixo? O modelo alcança até 259 km de autonomia pelo padrão WLTP, equipado com bateria LFP de 27,5 kWh.

Quanto tempo leva para carregar a bateria do Pixo? Em um carregador rápido em corrente contínua (DC) de 50 kW, a bateria vai de 15% a 80% em aproximadamente 28 minutos.

Quando o Nissan Pixo começará a ser entregue? As entregas aos clientes europeus estão programadas para começar no início de 2027, com informações de preços sendo reveladas em dezembro.