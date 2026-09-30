Fiat revela novas imagens do novo Argo X, que chega ainda neste ano

A Fiat revelou as primeiras imagens do Novo Argo X, modelo de entrada confirmado para estrear no mercado brasileiro ao longo de 2026. Desenvolvido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), o compacto traz a nova linguagem de design global da marca, inspirada no europeu Grande Panda, com elementos digitais em formato de “X” nos DRLs e lanternas.

A chegada do inédito veículo não provocará a saída da linha atual. O modelo continuará em produção sob a denominação Fiat Argo Urban, mantendo os motores 1.0 e 1.3 Firefly sem auxílio elétrico para atuar em uma faixa de custo acessível no país.

Detalhe mostra como será a lanterna traseira do novo Argo X, da Fiat. Foto: Divulgação/Fiat/Stellantis Media. Detalhe mostra como será a parte do farol do novo Argo X, da Fiat. Foto: Divulgação/Fiat/Stellantis Media. O Novo Fiat Argo X apresenta assinatura luminosa com tecnologia pixel design em formato de “X” nos DRLs e lanternas. Foto: Divulgação/Fiat/Stellantis Media.

Qual será a motorização do novo Argo X?

Estima-se que a principal novidade mecânica do Novo Argo X seja a adoção do conjunto 1.0 Turbo Flex T200 Hybrid (MHEV 12V) nas configurações de topo. O propulsor três cilindros entrega 116 cv de potência e 20,4 kgfm de torque com etanol ou gasolina, associado à transmissão automática CVT de 7 marchas simuladas.

O sistema Híbrido Leve utiliza um gerador elétrico de 12 volts que substitui o alternador e o motor de partida. A tecnologia não traciona as rodas sozinha, mas auxilia o arranque e as retomadas, reduzindo o esforço do motor a combustão e otimizando a eficiência energética em acelerações e saídas de sinal.

As opções de entrada podem contar com o motor 1.0 Firefly Aspirado, que gera 71 cv com gasolina e 75 cv com etanol, sempre equipado com câmbio manual de cinco marchas.

Estratégia e disputa de mercado

O Novo Argo X é o primeiro produto do ciclo de investimentos FaSTLAne 2030 no mercado brasileiro, que prevê R$ 14 bilhões destinados à fábrica mineira até 2030. O modelo ocupará uma posição estratégica na gama de entrada da fabricante.

Com porte atualizado e opção de eletrificação, o hatch atuará em um segmento disputado do mercado nacional, enfrentando concorrentes como Volkswagen Polo, Chevrolet Onix e Hyundai HB20, I20, além de crossovers como Renault Kardian e Fiat Pulse.

Abaixo imagens do Grande Panda europeu, que serviu de inspiração para o novo Argo X.

Foto: Reprodução Fiat Itália. Modelo europeu Grande Panda deve servir de inspiração técnica para o desenvolvimento do Novo Argo X. Foto: Reprodução Fiat Itália. Foto: Reprodução Fiat Itália.

Especificações Técnicas

Característica Versões de Entrada (ex: Drive) Versões de Topo (ex: Audace Plus / Impetus) Motor 1.0 Firefly Aspirado 1.0 Turbo Flex T200 Hybrid (MHEV 12V) Potência 71 cv (gasolina) / 75 cv (etanol) 116 cv (gasolina ou etanol) Torque Não informado 20,4 kgfm Câmbio Manual de 5 marchas Automático CVT (7 marchas simuladas)

Quando chega o Novo Fiat Argo X ao Brasil? O lançamento do modelo no mercado brasileiro está confirmado para ocorrer ao longo de 2026.

O Novo Argo X vai substituir o Argo antigo? Não. O modelo atual continuará em fabricação com o nome Fiat Argo Urban, mantendo as opções de motor 1.0 e 1.3 Firefly.

Qual é a novidade do motor do Novo Argo X? O modelo poderá vir equipado com motor 1.0 Turbo Flex associado a um sistema Híbrido Leve (MHEV 12V), que usa um gerador elétrico para auxiliar em arranques e reduzir o consumo.