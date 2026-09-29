Citroën revela conceito do icônico 2cv, além de C3 da Marinha, Aircross e C4 em Paris

A Citroën confirmou presença no Salão do Automóvel de Paris de 2026, que acontece entre 12 e 18 de outubro, no Porte de Versailles, em Paris. A marca levará ao evento carros-conceito, séries especiais e atualizações para sua linha europeia. Não há informações sobre as novidades virem ao mercado brasileiro.

O principal destaque será um carro-conceito inspirado no clássico 2 CV. Segundo a fabricante, o modelo antecipa a nova geração do carro com a proposta de uma mobilidade mais simples, acessível e humana.

Outros conceitos e séries especiais

Além do modelo baseado no 2 CV, a Citroën apresentará outro carro-conceito mantido em segredo até o evento. Também estará no estande o show car C3 Aircross Marine Nationale, desenvolvido para celebrar os 400 anos da Marinha Francesa.

A marca lançará no evento a assinatura “Outdoor”, que passará a integrar as linhas europeias dos modelos Ami, C3 e C3 Aircross. Outra novidade será o C5 Aircross Emeraude, criado para marcar o primeiro ano do modelo no mercado.

Também será exibida a série especial Collection, disponível na Europa para C3, C3 Aircross e C4, que acrescenta itens de estilo e conectividade aos veículos.

No automobilismo, a marca mostrará o GEN4, novo carro para o Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. O modelo será apresentado com uma pintura inédita para a disputa da 13ª temporada da competição.

O que a Citroën vai apresentar no Salão de Paris 2026? A principal novidade será um carro-conceito inspirado no clássico 2 CV, além de outro conceito mantido em segredo. O estande terá também a assinatura Outdoor para a linha europeia, o C3 Aircross Marine Nationale, o C5 Aircross Emeraude, a série especial Collection e o carro de corrida GEN4 da Fórmula E.

O novo conceito do 2 CV antecipa o quê? Segundo a Citroën, o veículo antecipa a nova geração do modelo com foco em mobilidade simples, acessível e humana.

Quais modelos receberão a nova assinatura Outdoor? A assinatura será incorporada aos modelos Ami, C3 e C3 Aircross comercializados na Europa.