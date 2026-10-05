Toyota Corolla Cross XRV Hybrid chega por R$ 213.990 na linha 2027

A Toyota expandiu a linha do Corolla Cross no Brasil com o lançamento da versão XRV Hybrid. Posicionada como a opção de entrada entre os modelos eletrificados do SUV, a novidade combina o pacote de equipamentos da versão a combustão XRE ao conjunto mecânico híbrido flex. O modelo chega às concessionárias na segunda quinzena de outubro por R$ 213.990, já integrado à linha 2027.

Com a inclusão da nova versão, a linha do Corolla Cross passa a contar com cinco opções: XRE, XRX, GR-Sport, XRV Hybrid e a topo de linha XRX Hybrid.

Corolla Cross XRV Hybrid 2027 – segurança e conforto

A versão XRV Hybrid vem equipada com recursos de assistência ao motorista, como monitor de ponto cego (BSM), alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) e retrovisores externos com inclinação automática em marcha à ré.

Versão XRV vem equipada com monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e pacote de assistências Toyota Safety Sense. Foto: Divulgação/Site Oficial Imprensa Toyota

No interior, o veículo traz o console central atualizado da linha 2027, bancos com revestimento na cor preta e central multimídia Toyota Play 2.0 com tela de 10,1 polegadas. O pacote de segurança de série conta com o sistema Toyota Safety Sense — que inclui assistente de pré-colisão, controle de cruzeiro adaptativo, assistência de permanência em faixa e farol alto automático —, além de sete airbags, sensores de estacionamento e aviso de pressão dos pneus (TPMS).

O modelo também vem com os Serviços Conectados Toyota integrados de fábrica, que permitem monitorar informações do veículo via aplicativo.

Qual e a motorização e o consumo do novo Corolla Cross XRV Hybrid 2027?

O Corolla Cross XRV Hybrid utiliza a mesma motorização da versão XRX Hybrid. O conjunto é formado por um motor 1.8L VVT-i 16V flex de ciclo Atkinson — que entrega 101 cv com etanol e 98 cv com gasolina, com torque de 14,5 kgfm — e dois motores elétricos de 72 cv e 16,6 kgfm de torque. A transmissão é a Hybrid Transaxle.

Segundo a fabricante, o sistema híbrido flex garante um consumo até 30% menor na comparação com as versões a combustão e reduz em até 70% as emissões de CO₂ quando abastecido com etanol.

Conjunto híbrido flex combina motor 1.8L a dois motores elétricos, prometendo consumo até 30% menor em comparação às versões a combustão Foto: Divulgação/Site Oficial Imprensa Toyota

Garantia, revisões e cores

O modelo está inserido no programa Toyota 10, que permite estender a garantia de fábrica para até 10 anos (ou 200.000 km para uso particular), desde que as revisões programadas sejam feitas na rede autorizada. A cobertura inclui o sistema híbrido.

O Corolla Cross XRV Hybrid também integra o plano de Revisão Facilitada, com valor fixado em R$ 788,00 para a primeira revisão e R$ 1.199,00 da segunda até a sexta revisão. O veículo estará disponível ainda para locação e assinatura pela plataforma KINTO (modalidades Fleet, Personal e Share).

A nova versão será vendida em seis opções de pintura: Branco Lunar, Branco Polar, Prata Lua Nova, Cinza Granito, Preto Infinito e Vermelho Granada.

Qual é o preço do Corolla Cross XRV Hybrid?

A nova versão XRV Hybrid tem preço sugerido de R$ 213.990.

Quando o Corolla Cross XRV Hybrid chega às concessionárias?

As primeiras unidades começam a chegar à rede de concessionárias Toyota na segunda quinzena de outubro.

Qual é o motor do Corolla Cross XRV Hybrid?

O SUV combina um motor 1.8L flex de até 101 cv a dois motores elétricos de 72 cv, gerenciados pela transmissão Hybrid Transaxle.