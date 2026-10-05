Novo Honda City 2027 traz versão RS inédita, preço competitivo e mais itens de série

A Honda apresentou a linha 2027 do City nas carrocerias Sedan e Hatchback. O modelo chega ao mercado com atualizações na dianteira, ampliação da lista de equipamentos de série e a estreia da versão City Hatchback RS. A nova opção traz o pacote visual esportivo global da marca ao país e passa a se posicionar no topo da gama, acima da Touring.
A pré-venda do modelo vai de 3 de outubro até o início das vendas regulares em novembro, com lote limitado a 3.000 unidades (1.500 Hatchback e 1.500 Sedan). Na pré-venda, os veículos serão comercializados pelos preços do ano-modelo 2026. Além disso, financiamentos realizados pelo Banco Honda no período terão isenção das taxas de licenciamento e emplacamento. Nas vendas regulares, o reajuste da linha será de R$ 1.100 para as versões de volume e de R$ 200 para a versão LX.
City RS Hatchback: pré venda por R$ 155.300
Mudanças no design e novos equipamentos
O visual externo das duas carrocerias recebeu alterações na parte frontal. Os faróis foram redesenhados e passam a ser Full LED de série em todas as opções, com luz de rodagem diurna (DRL) bipartida. Nas configurações Touring e RS, uma barra de LED conecta o conjunto óptico.
O para-choque dianteiro traz nova moldura na cor do veículo, novo logotipo em 2D e grade superior em formato de colmeia. De perfil, as versões com rodas de liga leve de 16 polegadas contam com novos acabamentos: pintura cinza na EX e EXL, preta na Touring e preta com verniz escurecido na RS.
No interior, as configurações Touring e RS estreiam uma central multimídia de 10 polegadas com suporte a comandos por gestos de dois ou quatro dedos para controle de volume e função mudo, além de conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. A cabine da versão RS tem teto na cor preta, costuras vermelhas no revestimento e pedaleiras de alumínio. No exterior, o Hatchback RS traz teto, retrovisores, antena e spoiler traseiro em preto, além de ponteira de escapamento esportiva e emblemas de identificação.
Motorização e câmbio
A Família City 2027 mantém o motor 1.5 flex de quatro cilindros, com bloco e cabeçote de alumínio, injeção direta, comando i-VTEC e sistema VTC. O motor entrega 126 cv de potência máxima a 6.200 rpm com etanol ou gasolina. O torque é de 15,8 kgfm com etanol e 15,5 kgfm com gasolina, a 4.600 rpm.
A transmissão é automática do tipo CVT, com os recursos Step-shift (que simula trocas de marcha em acelerações fortes) e EDDB (que aplica freio-motor em declives ao detectar o acionamento do pedal de freio).
Dados do PBEV citados para o City Sedan apontam consumo de 9,1 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, os números são de 12,9 km/l no ciclo urbano e 15,3 km/l no rodoviário.
City Touring Sedan tem pré venda por R$ 153.200:
Segurança e conectividade
Toda a linha traz de série seis airbags, assistente de estabilidade e tração (VSA), assistente de partida em rampa (HSA), alerta de pressão dos pneus (TPMS), sinal de frenagem de emergência (ESS) e assistente de frenagem de emergência (EBA).
O pacote de assistência ao motorista Honda SENSING é item de série nas versões EX, EXL, Touring e RS. O sistema reúne controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com acompanhamento em baixa velocidade (LSF), frenagem para mitigação de colisão (CMBS), assistente de permanência em faixa (LKAS), mitigação de evasão de pista (RDM) e comutação automática de farol alto (AHB). A partir da versão EXL, os modelos contam com a plataforma myHonda Connect, que permite comandos remotos e checagem de dados do veículo via aplicativo.
A garantia de fábrica para todos os modelos da marca no Brasil é de seis anos, sem limite de quilometragem.
Ficha técnica
- Motor: 1.5 flex, 4 cilindros, injeção direta
- Potência máxima: 126 cv a 6.200 rpm (etanol/gasolina)
- Torque máximo: 15,8 kgfm (E) / 15,5 kgfm (G) a 4.600 rpm
- Câmbio: CVT com sistemas Step-shift e EDDB
- Airbags: 6 de série em todas as versões
- Garantia: 6 anos sem limite de quilometragem
Versões e preços
Preços para a Pré-venda (até início de novembro ou limite do estoque):
- City LX Hatchback / Sedan: R$ 117.500 / R$ 117.500
- City EX Hatchback / Sedan: R$ 136.300 / R$ 137.300
- City EXL Hatchback / Sedan: R$ 143.700 / R$ 144.700
- City Touring Hatchback / Sedan: R$ 152.200 / R$ 153.200
- City RS Hatchback: R$ 155.300
Preços para as Vendas Regulares (a partir de novembro):
- City LX Hatchback / Sedan: R$ 117.700 / R$ 117.700
- City EX Hatchback / Sedan: R$ 137.400 / R$ 138.400
- City EXL Hatchback / Sedan: R$ 144.800 / R$ 145.800
- City Touring Hatchback / Sedan: R$ 153.300 / R$ 154.300
- City RS Hatchback: R$ 156.400
Qual é a principal novidade no catálogo da linha City 2027?
A principal adição é o Honda City Hatchback RS, versão que estreia o tratamento visual esportivo da marca no Brasil, posicionado acima da versão Touring.
Quais equipamentos de segurança são de série na linha 2027?
Todas as versões vêm de fábrica com seis airbags e assistentes de estabilidade, tração e partida em rampa. O pacote de segurança ativa Honda SENSING é de série a partir da versão EX.
Quando começam as vendas regulares e qual o valor do reajuste?
As vendas regulares iniciam em novembro. O reajuste em relação ao ano-modelo anterior é de R$ 1.100 para a maioria das versões e de R$ 200 para a opção LX.