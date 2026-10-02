Novo Argo X passa por exaustivo teste de mais de 1 milhão de quilômetros antes de lançamento

A Fiat iniciou a etapa final de validação do Novo Argo X, modelo inédito confirmado para estrear no mercado brasileiro ao longo de 2026. Desenvolvido no Polo Automotivo de Betim (MG), o veículo teste já acumulou mais de 1 milhão de quilômetros rodados em avaliações de engenharia e qualidade sob diferentes condições climáticas, tipos de estradas e relevos do país.

O Novo Argo X é o primeiro produto inédito em Betim a integrar o plano de investimento de R$ 32 bilhões da Stellantis na América do Sul até 2030, do qual R$ 14 bilhões são destinados à fábrica mineira. O modelo vai ocupar uma posição na gama de entrada da fabricante e atuará de forma conjunta com o atual Fiat Argo, que permanecerá em produção sob o nome Fiat Argo Urban. Nesta semana a montadora soltou mais detalhes sobre o novo Argo X.

Testes em rodovias, estradas rurais e campo de provas

Durante a fase de testes físicos, os protótipos do compacto percorrem trajetos urbanos, rodoviários, rurais e vias em condições severas para certificar os processos construtivos e calibrar os sistemas mecânicos. Os trabalhos em condições reais complementam as simulações virtuais feitas na fase inicial de projeto e utilizam a estrutura do Campo de Testes Veiculares da Stellantis em Curvelo (MG).

Segundo a marca, o Novo Argo X traz a nova linguagem visual global da empresa, inspirada no europeu Grande Panda. O visual conta com assinatura luminosa em tecnologia de design de pixels em formato de “X” nos DRLs e nas lanternas traseiras.

Detalhe das lanternas traseiras do Novo Fiat Argo X exibe o formato em “X” e a tecnologia visual de pixels da marca. Foto: Divulgação/Stellantis Midia.

Opções de motores e conjunto mecânico

A oferta mecânica do Novo Argo X deve contar com o conjunto 1.0 Turbo Flex T200 Hybrid (MHEV 12V) nas configurações de topo. O motor de três cilindros gera 116 cv de potência e 20,4 kgfm de torque com etanol ou gasolina, combinado ao câmbio automático CVT com simulação de sete marchas.

Nas opções de entrada, o modelo pode adotar o motor 1.0 Firefly aspirado, que entrega 71 cv com gasolina e 75 cv com etanol, sempre associado à transmissão manual de cinco marchas.

Foto: Reprodução Fiat Itália. Modelo europeu Grande Panda deve servir de inspiração técnica para o desenvolvimento do Novo Argo X. Foto: Reprodução Fiat Itália. Foto: Reprodução Fiat Itália. Detalhe das lanternas traseiras do Novo Fiat Argo X exibe o formato em “X” e a tecnologia visual de pixels da marca. Foto: Divulgação/Stellantis Midia. Farol dianteiro do Novo Fiat Argo X destaca a iluminação em LED com assinatura luminosa inspirada na linguagem global da Fiat. Foto: Divulgação/Stellantis Midia.

Convivência de linha e mercado

O Novo Argo X chega para ampliar a presença da Fiat no segmento e rivalizará com modelos como Volkswagen Polo, Chevrolet Onix e Hyundai HB20, além de crossovers urbanos como Renault Kardian e Fiat Pulse.

A chegada do lançamento não substituirá a linha atual. O modelo comercializado hoje continuará no mercado com os motores 1.0 e 1.3 Firefly sem assistência elétrica.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ESTIMADAS)

Característica Detalhe Origem de produção Polo Automotivo Stellantis em Betim (MG) Motor principal de topo 1.0 Turbo Flex T200 Hybrid (MHEV 12V) Potência / Torque (1.0 Turbo) 116 cv / 20,4 kgfm (gasolina ou etanol) Câmbio (1.0 Turbo) Automático CVT (7 marchas simuladas) Motor de entrada 1.0 Firefly Aspirado (71 cv gasolina / 75 cv etanol) Câmbio (1.0 Aspirado) Manual de 5 marchas Quilometragem de testes Mais de 1.000.000 km

Novo Argo X – perguntas frequentes

Quando o Novo Fiat Argo X chega ao mercado brasileiro?

O lançamento do Novo Fiat Argo X está confirmado para estrear no Brasil ao longo de 2026.

O Fiat Argo atual vai sair de linha com a chegada do Argo X?

Não. O modelo atual continuará em produção sob o nome Fiat Argo Urban, mantendo as opções de motor 1.0 e 1.3 Firefly sem auxílio elétrico.

Qual é a principal opção de motorização do Novo Argo X?

A versão de topo trará o motor 1.0 Turbo Flex T200, que pode ter um sistema Híbrido Leve (MHEV) de 12 volts e transmissão automática CVT de sete marchas simuladas.