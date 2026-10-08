Tiggo 9 chega com conforto extremo, 7 lugares e a partir de R$ 249 mil

A CAOA Chery iniciou a distribuição do Tiggo 9 para a rede de concessionárias no Brasil. Apresentado no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, o modelo assume o posto de SUV topo de linha da marca no país e é oferecido em duas opções com tração integral (AWD): a versão a combustão 2.0 TGDI e a híbrida plug-in Tiggo 9 PHEV. As versões têm preços de R$ 249.990,00 e R$ 299.990,00.

O SUV estreia no mercado brasileiro a plataforma modular T2X, desenvolvida para veículos de grande porte. O modelo mede 4.810 mm de comprimento, 1.925 mm de largura, 1.741 mm de altura e 2.800 mm de entre-eixos. A estrutura acomoda três fileiras de bancos para até sete passageiros e suporta sistemas de suspensão e assistentes de condução autônoma (ADAS).

Durante a fase de desenvolvimento, a engenharia da CAOA utilizou nove protótipos em testes de rodagem que somaram mais de 200 mil quilômetros por rodovias, vias urbanas e trechos não pavimentados no país, sob diferentes altitudes e temperaturas. Em bancada, os motores passaram por mais de 900 horas contínuas de testes de durabilidade. A calibração do motor 2.0L TGDI e do câmbio automático de 8 marchas foi realizada pela CAOA com fornecedores locais, enquanto o ajuste do sistema propulsor da versão PHEV foi feito em conjunto pelas equipes da CAOA e da Chery.

O banco do passageiro dianteiro conta com ajuste elétrico, suporte para as pernas, sistemas de aquecimento e ventilação, além de função de massagem em dez pontos. Foto: Reprodução/Site Oficial Caoa Cherry.

Quais são os preços e motorização do novo Tiggo 9?

O Tiggo 9 2.0 TGDI AWD é vendido por R$ 249.990. O motor 2.0 turbo a gasolina, com injeção direta, entrega 224 cv de potência e 36,7 kgfm de torque, aliado à transmissão automática de 8 velocidades (8AT). O sistema de tração integral oferece 7 modos de condução: Eco, Normal, Sport, Areia, Neve, Off-Road e Lama.

A versão híbrida plug-in Tiggo 9 PHEV custa R$ 299.990. A opção utiliza a tecnologia CCSH (CAOA Chery Super Hybrid), que combina um motor 1.5 Turbo a três motores elétricos, atingindo potência combinada de 428 cv e torque de 59,2 kgfm. A transmissão é a DHT e a tração integral traz 6 modos de condução (Eco, Normal, Sport, Areia, Neve e Off-Road). A bateria de 34,46 kWh oferece autonomia de 108 km no modo elétrico, segundo o padrão PBEV do Inmetro.

Foto: Reprodução/Site Oficial Caoa Cherry.

Equipamentos, interior e segurança

As duas versões têm capacidade para sete ocupantes e porta-malas que atinge até 2.065 litros com as fileiras traseiras rebatidas. Na opção a combustão, a segunda fileira dispõe de bancos com ajuste elétrico, aquecimento, ventilação e cortinas de proteção solar nas janelas — recurso também incluído no Tiggo 9 PHEV.

Com 2.800 mm de entre-eixos e três fileiras de bancos, a cabine do Tiggo 9 é projetada para transportar até sete passageiros em ambiente amplo e modular. Foto: Reprodução/Site Oficial Caoa Cherry.

O painel conta com central multimídia de 15,6 polegadas com resolução 2.5K, câmera de visão 540° em HD, Head-Up Display (W-HUD) e carregador por indução de 50W com arrefecimento ativo. O sistema de som Sony possui 14 alto-falantes, incluindo falantes no apoio de cabeça do motorista. Os bancos dianteiros contam com ajuste elétrico, memória, ventilação, aquecimento e massagem em 10 pontos, além de suporte elétrico para as pernas no assento do passageiro.

Na segurança, o Tiggo 9 é equipado com 10 airbags (incluindo central e de joelho para o condutor), assistente de estacionamento autônomo (Active Park Assist) e pacote ADAS completo, com frenagem autônoma de emergência, monitoramento de ponto cego, assistente de permanência em faixa, faróis adaptativos e controle de cruzeiro adaptativo. O SUV foi projetado para atender aos requisitos de 5 estrelas do NCAP e utiliza aços de alta resistência na cabine. A arquitetura eletrônica permite salvar perfis com memória para até 76 funções do veículo.

Acomodação versátil e grande capacidade de carga: com as fileiras de bancos traseiras rebatidas, o porta-malas do CAOA Chery Tiggo 9 atinge até 2.065 litros de volume útil. Foto: Reprodução/Site Oficial Caoa Cherry.

Garantia e cores

A garantia de fábrica para o Tiggo 9 2.0 TGDI AWD é de 7 anos sem limite de quilometragem. Na versão PHEV, a cobertura é de 7 anos para o veículo e de 8 anos para o conjunto de baterias de alta voltagem.

As opções de cores variam conforme a versão:

Tiggo 9 2.0 TGDI AWD: Preto Eclipse (Eclipse Black), Branco Pérola (Arctic White Mist) e Cinza Fosco (Nightfall Ice Grey).

Tiggo 9 PHEV: Preto Eclipse (Eclipse Black), Branco Pérola (Arctic White Mist) e Verde Forest (Forest Green Metallic).

O painel do SUV traz central multimídia de 15,6 polegadas com resolução 2.5K, responsável por gerenciar recursos do veículo e exibir imagens da câmera 540° em HD. Foto: Reprodução/Site Oficial Caoa Cherry.

Ficha técnica completa Chery Tiggo 9

Especificação Tiggo 9 2.0 TGDI AWD Tiggo 9 PHEV Preço R$ 249.990,00 R$ 299.990,00 Motorização 2.0L TGDI a gasolina 1.5L Turbo + 3 motores elétricos Potência 224 cv 428 cv (combinada) Torque 36,7 kgfm 59,2 kgfm (combinado) Câmbio Automático de 8 marchas (8AT) Transmissão DHT Tração Integral AWD (7 modos) Integral AWD (6 modos) Bateria / Autonomia elétrica Não aplicável 34,46 kWh / 108 km (PBEV/Inmetro) Dimensões (C x L x A x EE) 4.810 x 1.925 x 1.741 x 2.800 mm 4.810 x 1.925 x 1.741 x 2.800 mm Capacidade de lugares 7 passageiros 7 passageiros Porta-malas Até 2.065 litros (bancos rebatidos) Até 2.065 litros (bancos rebatidos) Garantia 7 anos sem limite de km 7 anos (veículo) e 8 anos (baterias)

Qual é o preço do CAOA Chery Tiggo 9 no Brasil? O Tiggo 9 é vendido em duas versões: a opção 2.0 TGDI AWD custa R$ 249.990,00 e a versão híbrida plug-in Tiggo 9 PHEV custa R$ 299.990,00.

Quantos lugares tem o Tiggo 9? O SUV conta com três fileiras de bancos para acomodar até sete passageiros.

Qual é a autonomia elétrica da versão Tiggo 9 PHEV? A versão híbrida plug-in possui bateria de 34,46 kWh, que oferece autonomia de 108 km no modo elétrico pelo padrão PBEV do Inmetro.