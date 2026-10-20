Volkswagen ID.4 Pro 2027 estreia no Paraná por R$ 299.990 e 286 cv

A Volkswagen lançou oficialmente no mercado brasileiro o novo Volkswagen ID.4 Pro 2027. O SUV 100% elétrico é vendido nas concessionárias da marca pelo preço de R$ 299.990. O modelo é comercializado pelo mesmo valor do SUV Tiguan R-Line, equipado com motor combustão de 272 cv. O modelo já está disponível nas concessionárias da marca no Paraná.

Produzido sobre a plataforma modular elétrica MEB, o utilitário esportivo abandona o formato exclusivo de assinatura do programa Sign&Drive — modalidade em que era oferecido desde 2023 — para ganhar as vitrines das concessionárias de forma definitiva. O principal diferencial da nova configuração é o conjunto mecânico retrabalhado, que entrega 286 cv de potência e 55,6 kgfm de torque com tração traseira.

Para o diretor de marca da Volkswagen Servopa, Adenilson Aires, a reintrodução do ID.4 acontece em um cenário de mudanças no mercado automotivo brasileiro. “A eletrificação passou a fazer parte da decisão de compra de um número cada vez maior de consumidores. Ao mesmo tempo, os SUVs seguem ampliando sua participação no mercado. O ID.4 reúne essas duas mudanças em um único produto”, afirma.

Quanto custa e qual autonomia do novo ID.4 Pro?

O Volkswagen ID.4 Pro 2027 já está disponível na rede de concessionárias da marca e com preço fixado em R$ 299.990. O valor o posiciona diretamente contra o Tiguan R-Line, gerando um confronto interno de preços na marca entre a tecnologia 100% elétrica e a combustão tradicional.

O conjunto elétrico do ID.4 Pro traz um ganho expressivo de rendimento, passando a gerar 286 cv e 55,6 kgfm de torque. O motorista pode escolher entre quatro modos de condução: Eco, Normal, Sport e Individual.

A nova bateria de 84 kWh garante autonomia de 389 km, de acordo com o ciclo oficial de medição do Inmetro. Em estações de recarga rápida de corrente contínua com potência de até 185 kW, o veículo recupera de 10% a 80% da carga em 25 minutos.

O interior do ID.4 conta com central multimídia de 12,9 polegadas e revestimento sustentável com 71% de materiais reciclados nos bancos Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen. Construído sobre a plataforma MEB, o modelo entrega 2,77 metros de entre-eixos e porta-malas com capacidade para 533 litros e teto solar panorânico. Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen. O conjunto óptico utiliza a tecnologia IQ.Light Matrix em LED na dianteira e lanternas 3D interligadas na traseira. Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen. O SUV 100% elétrico Volkswagen ID.4 Pro 2027 chega ao mercado brasileiro em outubro pelo preço de R$ 299.990. Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen.

Quais são os equipamentos de tecnologia e segurança?

A cabine aposta em sustentabilidade e requinte, utilizando microfibra composta por 71% de itens reciclados nos bancos ergoActive, que contam com ajustes elétricos, memória, aquecimento e função de massagem. O painel digital é integrado à coluna de direção, acompanhado por uma central multimídia de 12,9 polegadas com assistente de voz IDA e espelhamento sem fio. O ar-condicionado é automático de três zonas e o teto é panorâmico em vidro.

No quesito segurança, o utilitário traz o pacote completo de assistências ativas à condução (ADAS), que inclui:

Emergency Assist : assume o controle e para o veículo automaticamente em caso de perda de consciência do motorista.

: assume o controle e para o veículo automaticamente em caso de perda de consciência do motorista. Memory Park Assist : grava manobras repetitivas para estacionar o carro de forma autônoma.

: grava manobras repetitivas para estacionar o carro de forma autônoma. Travel Assist e Lane Assist .

. Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com função Stop&Go.

com função Stop&Go. Frenagem autônoma de emergência (AEB) com detecção de pedestres e ciclistas.

com detecção de pedestres e ciclistas. Câmeras com visão 360 graus.

Interior do ID.4 Pro mostrando o painel digital na coluna de direção e a central multimídia de 12,9 polegadas. Foto: Divulgação/André Kaze/Kaze Estudio.

Resumo Rápido: Volkswagen ID.4 Pro 2027

Quesito Especificação Preço R$ 299.990 Motor Elétrico traseiro Potência e Torque 286 cv e 55,6 kgfm Bateria e Autonomia 84 kWh / 389 km (Inmetro) Tempo de Recarga 10% a 80% em 25 minutos (até 185 kW CC) Porta-malas 533 litros Principais Rivais BYD Dolphin, GWM Ora 03, Volvo XC40 Recharge