Fiat apresenta o conceito Multiplay, que pode inspirar lançamentos da marca no futuro

A Fiat apresentou o Fiat Multiplay no Salão de Paris, um carro-conceito que une as propostas de SUV, monovolume e picape em um único veículo. O modelo tem 4,45 metros de comprimento e foi desenvolvido como um laboratório de ideias da marca para futuras soluções de design, versatilidade e aproveitamento de espaço voltadas para a mobilidade familiar.

O projeto utiliza a arquitetura Metamorfosi, que conta com um módulo traseiro móvel capaz de transformar a configuração do veículo. O sistema permite alternar entre uma versão familiar para até seis ocupantes com um assento multifuncional e uma configuração com cabine para quatro pessoas e área aberta para o transporte de cargas, equipamentos esportivos ou bicicletas.

O interior é voltado para a flexibilidade, trazendo soluções como o Petsenger Seat, espaço multifuncional para crianças, animais de estimação ou objetos, e o Sunseat, que transforma o banco dianteiro do passageiro em uma área de relaxamento com o veículo estacionado. A marca aponta que o Multiplay busca resgatar a tradição de modelos históricos como o 600 Multipla de 1956 e o Multipla lançado em 1998.

Cabine traz acabamento com detalhes nos bancos em tom vermelho e soluções focadas no aproveitamento inteligente de espaço para a família. Foto: Divulgação/ Fiat Stellantis. o modelo pode ser configurado com caçamba aberta para o transporte de cargas e equipamentos esportivos. Foto: Divulgação/ Fiat Stellantis. Amplo teto solar amplia a sensação de espaço para as fileiras traseiras de bancos, que podem ser reconfiguradas para transportar até seis ocupantes. Foto: Divulgação/ Fiat Stellantis. Conceito Fiat Multiplay exibe suas linhas que mesclam traços de SUV e monovolume em 4,45 metros de comprimento. Foto: Divulgação/ Fiat Stellantis.

Como funciona a arquitetura Metamorfosi

O sistema permite que o veículo alterne o espaço interno de acordo com a necessidade diária, mudando de uma estrutura fechada de transporte de passageiros para uma picape com área de carga aberta.

Perguntas Frequentes

Onde o Fiat Multiplay foi apresentado? O modelo foi apresentado no Salão do Automóvel de Paris.

Quais veículos históricos inspiram o Multiplay? O conceito é inspirado no 600 Multipla de 1956 e no Multipla lançado em 1998.