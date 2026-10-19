Omoda 4 inicia homologação no Brasil com vendas em 2027

O Omoda 4 deu mais um passo rumo ao mercado brasileiro ao iniciar oficialmente o seu processo de homologação no País. A expectativa da fabricante é de que o início das vendas ocorra no segundo semestre de 2027. Veja aqui mais destalhes do veículo global da Omoda Jaecoo.

O modelo, que esteve entre os destaques do China Auto Show 2026, integrará uma ofensiva de sete lançamentos programados pela Omoda & Jaecoo para 2027, ampliando a atuação do grupo em diferentes segmentos do mercado nacional.

Estratégia de expansão e novos modelos

Desenvolvido sob o conceito de design Cyber Mecha, o Omoda 4 traz linhas inspiradas na ficção científica e foco em conectividade, inteligência artificial e experiência digital.

“A homologação do Omoda 4 representa mais um passo concreto na construção do nosso próximo ciclo de crescimento no Brasil. Estamos trabalhando para que o modelo chegue ao mercado brasileiro alinhado às necessidades e expectativas dos consumidores locais, mantendo a essência global da marca e, ao mesmo tempo, avançando na estratégia de oferecer produtos cada vez mais conectados ao mercado brasileiro”, destaca Flavio Cuareli, Gerente Executivo de Produto e Preço da Omoda & Jaecoo Brasil.

A chegada do utilitário faz parte do plano de expansão do Chery International Group no Brasil, que contempla também a introdução das marcas iCAUR e LEPAS, além da expansão da AiMOGA, divisão de robótica e inteligência artificial.

Omoda 4: o novo SUV eletrificado do Chery International Group que chega ao Brasil no plano de expansão da marca até 2027. Destaque para o design moderno, 19 funções de assistência ADAS e o eficiente sistema de motorização SHS (Super Hybrid System). Foto: Reprodução/Site Oficial Omoda global Sofisticação e iluminação natural: o modelo conta com opção de teto solar panorâmico, alinhado ao conceito global de tecnologia e conforto da Omoda & Jaecoo. Foto: Reprodução/Site Oficial Omoda global Design imponente com porte equilibrado (4.424 mm de comprimento e 2.700 mm de entre-eixos). O Omoda 4 combina performance e eficiência, entregando até 950 km de alcance combinado e aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos no mercado internacional. Foto: Reprodução/Site Oficial Omoda global A cabine do Omoda 4 se destaca pela inteligência espacial, com 37 compartimentos porta-objetos, suporte para estacionamento inteligente (APA/RPA) e recursos avançados de inteligência artificial. Foto: Reprodução/Site Oficial Omoda global Foto: Reprodução/Site Oficial Omoda global

Especificações globais do Omoda 4

Embora as configurações e os preços oficiais para o mercado brasileiro ainda não tenham sido confirmados pela marca, a versão comercializada no exterior apresenta as seguintes características técnicas:

Dimensões: Comprimento de 4.424 mm, largura de 1.860 mm, altura de 1.570 mm e entre-eixos de 2.700 mm.

Comprimento de 4.424 mm, largura de 1.860 mm, altura de 1.570 mm e entre-eixos de 2.700 mm. Porta-malas: Capacidade de 1.126 litros com os bancos rebatidos, além de 37 compartimentos porta-objetos distribuídos pela cabine.

Capacidade de 1.126 litros com os bancos rebatidos, além de 37 compartimentos porta-objetos distribuídos pela cabine. Cores externas (mercado internacional): Azul, branco, preto e vermelho.

Azul, branco, preto e vermelho. Tecnologia e equipamentos: Opção de teto solar panorâmico, 19 funções de assistência à condução (ADAS) e suporte para estacionamento inteligente (APA/RPA).

Opção de teto solar panorâmico, 19 funções de assistência à condução (ADAS) e suporte para estacionamento inteligente (APA/RPA). Motorização internacional: Sistema SHS (Super Hybrid System), que entrega aceleração de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos, velocidade máxima de 179 km/h, alcance combinado de 950 km e consumo combinado de 5,2 L/100 km.