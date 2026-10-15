Hyundai Bayon é um SUV do polêmico I20: modelo vem para o Brasil?

A Hyundai apresentou oficialmente no Salão de Paris, na França, seu novo SUV compacto Bayon. Projetado e desenvolvido na Europa, o modelo busca fortalecer a estratégia de crescimento da marca na região, apostando em eletrificação, alta conectividade e conforto. O modelo vem para o Brasil como um SUV do polêmico I20? Ainda não há detalhes oficiais sobre o modelo por aqui.

O utilitário esportivo traz identidade visual marcante e muito semelhante à aplicada no Hyundai I20 e conta com a versão Bayon N Line, que se diferencia por rodas exclusivas de 18 polegadas, acabamento em preto brilhante, difusor traseiro com saídas de escape duplas integradas e bancos em tecido e camurça exclusivos.

A versão Bayon n Line traz detalhes exclusivos de acabamento esportivo, incluindo rodas de 18 polegadas e difusor traseiro com saídas de escape duplas. Foto: Reprodução/ Hyundai News.

Tecnologia e conforto a bordo

No interior, o modelo é equipado com duas telas curvas de 12,3 polegadas e recursos avançados de conectividade. Entre eles estão o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio, carregamento por indução e a tecnologia Hyundai Digital Key 2, que permite destravar e dar partida no veículo por meio de smartphones e smartwatches.

Para ampliar o conforto, o Bayon oferece bancos dianteiros aquecidos e ventilados, além de melhorias para os ocupantes do banco traseiro — como maior espaço para as pernas, bancos reclináveis, apoio de braço central e climatização dedicada —, além de teto solar panorâmico operável.

Espaço e motorização

Em dimensões, o SUV entrega maior distância entre eixos, espaço líder na categoria para cabeça e ombros e porta-malas de 440 litros, complementado por um compartimento adicional sob o piso.

Na motorização, o utilitário estreia inicialmente com o motor 1.0 T-GDI nas opções de 90 cv e 115 cv. A linha receberá uma opção híbrida 1.6 HEV em 2027, com expectativa de entrega de 138 cv, emissões de CO2 a partir de 102 g/km e frenagem regenerativa adaptativa controlada por borboletas no volante, simulando a experiência de um carro elétrico.

Segurança

O pacote de assistência à condução Hyundai SmartSense integra tecnologias como o Assistente de Condução em Rodovia 2 (HDA 2), Monitor de Visão 360° (SVM), Monitor de Ponto Cego (BVM), Assistente de Prevenção de Colisão Frontal 2 (FCA 2), Controle de Cruzeiro Inteligente (SCC), Assistente de Manutenção de Faixa 2 (LFA 2), Assistente de Prevenção de Colisão em Ponto Cego (BCA), Assistente de Prevenção de Colisão Traseira Transversal (RCCA) e Assistente de Prevenção de Colisão em Estacionamento com Marcha à Ré (PCA-R).

Detalhe para o teto solar panorâmico e tela multimídia curva. Foto: Reprodução/ Hyundai News. Painel interno do SUV compacto destaca as duas telas curvas de 12,3 polegadas e recursos avançados de conectividade sem fio. Foto: Reprodução/ Hyundai News.

Quais são as opções de motorização iniciais do Hyundai Bayon? O modelo é lançado inicialmente com o motor 1.0 T-GDI nas opções de 90 cv e 115 cv, recebendo uma variante híbrida 1.6 HEV em 2027.

Qual é a capacidade do porta-malas do novo SUV? O porta-malas oferece 440 litros de capacidade, contando com um espaço adicional sob o piso.

Quais tecnologias de conectividade estão disponíveis no interior? O interior conta com duas telas curvas de 12,3 polegadas, suporte sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, carregador por indução e a chave digital Hyundai Digital Key