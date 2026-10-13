Fiat derruba preços de Pulse, Fastback, Mobi e mais. Veja valores por tempo limitado

A Fiat lançou a campanha promocional “Super Chance”, que traz condições especiais, descontos expressivos e taxa zero para toda a sua linha de veículos, contemplando tanto o mercado de varejo quanto as vendas diretas. A ação promocional permanece válida até o dia 3 de novembro de 2026.

Entre os principais destaques da iniciativa, o Pulse 1.3 MT (linha 2027) passa a ser comercializado a partir de R$ 98.990,00, enquanto a versão Drive 1.3 AT parte de R$ 107.990,00. No segmento de utilitários esportivos, o Fastback T200 Smart Drive é oferecido por R$ 117.990,00. Já a configuração Impetus híbrida MHEV registra redução de preço de R$ 173.490,00 por R$ 132.990,00, acompanhada de taxa zero. Para o público PcD, a versão T200 do Fastback sai por R$ 99.790,00, valor que contempla isenções de IPI e ICMS na modalidade de venda direta para a configuração na cor Preto Vulcano, sem opcionais, ano/modelo 2026/2026, limitada a um lote de 20 unidades.

O SUV Pulse 1.3 MT linha 2027 integra as ofertas da campanha Super Chance da Fiat com preços a partir de R$ 98.990,00 Foto: Divulgação/Fiat/Stellantis.

As versões esportivas Abarth do Pulse e do Fastback também integram as ofertas com taxa zero. O Pulse Abarth passa de R$ 163.490,00 para R$ 139.990,00, ao passo que o Fastback Abarth conta com abatimento superior a R$ 25.000,00, sendo ofertado por R$ 157.290,00.

Na categoria de hatches e sedans, o Mobi Like tem preço reduzido de R$ 85.490,00 para R$ 72.490,00. O Argo Drive 1.0 é comercializado com bônus superior a R$ 6.000,00 e taxa zero. Para o Cronos 1.3 MT 26/26, o desconto chega a R$ 14.000,00 mediante a entrega de um veículo usado na troca.

No segmento de picapes, a Toro Freedom AT é oferecida a partir de R$ 134.990,00 com bônus de até R$ 26.000,00 na troca de um usado, enquanto a Volcano Híbrido MHEV passa de R$ 197.490,00 por R$ 171.490,00. Para CNPJ e produtores rurais, a Strada Freedom Cabine Dupla é comercializada de R$ 133.490,00 por R$ 108.660,00. Por fim, a Titano Volcano 2.2 Turbodiesel apresenta redução de preço de R$ 268.490,00 por R$ 189.990,00 ao incluir um usado na troca.

O hatch Mobi Like tem redução de preço anunciada de R$ 85.490,00 para R$ 72.490,00 nas concessionárias participantes. Foto: Divulgação/Fiat/Stellantis.

As condições da campanha “Super Chance” estão disponíveis em mais de 500 concessionárias da marca em todo o país até o dia 3 de novembro de 2026 ou enquanto durarem os estoques.

Até quando vai a campanha Super Chance da Fiat? A campanha é válida até o dia 3 de novembro de 2026 ou enquanto durarem os estoques.

Qual é o preço do Fiat Pulse 1.3 MT linha 2027 na promoção? O modelo é comercializado a partir de R$ 98.990,00.

Quais são as condições para o Fastback na modalidade PcD? A versão T200 Flex AT, na cor Preto Vulcano, sem opcionais, ano/modelo 2026/2026, sai por R$ 99.790,00, considerando isenções de IPI e ICMS para vendas diretas em um lote de 20 unidades.

Fastback T200 Smart Drive é oferecido por R$ 117.990,00. Foto: Divulgação/Fiat/Stellantis.