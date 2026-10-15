Hyundai revela novo Tucson com maior espaço interno e tecnologia avançada na Europa

O novo Hyundai Tucson realizou sua estreia europeia em Paris, marcando também o lançamento mundial da versão esportiva Tucson N Line. O modelo, que fez grande sucesso no Brasil com suas versões nacionais, acumula mais de 2 milhões de unidades comercializadas na Europa desde 2004 e fechou o ano de 2025 como o líder de vendas no segmento de SUVs compactos particulares na região.

O SUV adota o conceito “Ousadia no Design”, fundamentado na linguagem “Arte do Ousadia”, que une robustez estrutural, para-lamas musculosos e traços precisos. Na dianteira, o destaque é a iluminação H-Edge, integrando luz central indireta e lateral. Na traseira, a lanterna Prism em LED de série possui estrutura interna tridimensional. Como opcional, a montadora disponibiliza a tecnologia de iluminação Micro Pixel (MPL), equipada com 25.600 LEDs individuais para feixes precisos e animações de boas-vindas e despedida.

A configuração Tucson N Line conta com um pacote exterior dinâmico que inclui rodas de liga leve de 20 polegadas, para-choque dianteiro mais anguloso com spoiler e entradas de ar em preto acetinado, saias laterais, acabamentos em preto brilhante, saídas de escape duplas e emblemas esportivos N-Line.

Espaço interno e capacidade de bagagem

O veículo apresenta 1.038 mm de altura livre para a cabeça na dianteira, 1.002 mm de espaço para as pernas na traseira e 1.470 mm de espaço para os ombros na frente. O porta-malas tem capacidade de 695 litros, e o ângulo de abertura da tampa traseira foi ampliado para 83 graus.

Traseira do SUV destacando as lanternas esculturais Prism em LED com estrutura tridimensional de série para o mercado europeu. Foto: Reprodução/ Hyundai News.

A cabine é equipada com bancos Relaxation e Ergomotion, volante com ajuste elétrico e sistema de ventilação indireta com múltiplos modos de ar. A versão N Line adota interior monocromático preto com detalhes em vermelho contrastante em tecido esportivo tipo camurça e volante N em couro perfurado com costura vermelha.

Tecnologia e conectividade

O sistema multimídia Pleos Connect de última geração opera com Android Automotive OS (AAOS), combinando telas centrais de 12,9 ou 17 polegadas e um painel de 9,9 polegadas para o motorista. O modelo traz ainda o assistente de voz inteligente Gleo AI, atualizações de software over-the-air (OTA), sistema de áudio premium Bang & Olufsen com 12 alto-falantes e iluminação ambiente interativa Smart Mood Lamp.

Interior tecnológico do Tucson com o sistema Pleos Connect, central multimídia avançada e volante multifuncional. Foto: Reprodução/ Hyundai News.

Entre os itens de conveniência estão a chave digital Hyundai Digital Key 2 para uso com smartphones e smartwatches, Head-Up Display opcional, botões físicos de acesso direto, dois carregadores sem fio de 15 W e quatro portas USB-C de 100 W.

Qual é a autonomia elétrica da versão híbrida plug-in? A versão híbrida plug-in possui autonomia elétrica estimada de até 81 km com rodas de 17″.

Qual é a capacidade do porta-malas do novo Tucson? O porta-malas possui capacidade líder na categoria de 695 litros.

Quais são as potências dos sistemas eletrificados? O sistema híbrido entrega 245 cv, enquanto a versão híbrida plug-in (PHEV) gera 292 cv.