Geely apresenta Monjaro EM-i, com autonomia de até 922 km e recarga rápida para a Europa

A Geely apresentou sua linha de veículos de nova energia no Salão do Automóvel de Paris 2026. O principal destaque da marca no evento é o Geely Monjaro EM-i, SUV híbrido de segmento D que marca a estreia da montadora no mercado europeu. Não há informações sobre a vinda do modelo para o Brasil.

O estande da fabricante conta também com a exibição do Geely E2 (EX2), do Geely E5 (EX5), do Geely Starray EM-i (EX5 EM-i) e do Project KO11, nova geração de um SUV off-road com lançamento programado para o mercado europeu no futuro. Segundo a fabricante, a estratégia de expansão com motorizações elétricas e híbridas reforça o compromisso “Na Europa, Para a Europa”.

O novo Geely Monjaro EM-i

O Geely Monjaro EM-i combina potência, eficiência e tecnologia para atender ao uso diário e a viagens longas. O modelo é equipado com um sistema híbrido 1.5T e utiliza a tecnologia Geely EM-i Super Hybrid, oferecendo autonomia combinada WLTP de até 922 km na versão com tração dianteira.

A cabine do Geely Monjaro EM-i destaca-se pela integração de três telas digitais e sistema de som imersivo Flyme Sound com 16 alto-falantes. Foto: Reprodução/Site Oficial Geely Europa. A cabine do Geely Monjaro EM-i destaca-se pela integração de três telas digitais e sistema de som imersivo Flyme Sound com 16 alto-falantes. Foto: Reprodução/Site Oficial Geely Europa. Com dimensões generosas e porta-malas expansível até 2.183 litros, o SUV híbrido foca em versatilidade para viagens longas. Foto: Reprodução/Site Oficial Geely Europa.

A versão AWD Ultra do Monjaro EM-i entrega 246 kW de potência máxima e 667 Nm de torque máximo, com aceleração de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. A versão com tração dianteira atinge velocidade máxima de 200 km/h. O sistema elétrico inteligente e-AWD atua com a suspensão adaptativa CCD para otimizar o controle da carroceria e o conforto de rodagem.

O modelo entrega até 116 km de autonomia elétrica sob o ciclo WLTP e consumo combinado de combustível de 2,4 L/100 km. A bateria de 29,8 kWh suporta carregamento rápido DC de até 78 kW na versão Ultra, permitindo recuperar de 30% a 80% da carga em aproximadamente 15 minutos.

O sistema super híbrido da Geely combina motorização 1.5T com tração integral e suspensão adaptativa CCD para maior estabilidade. Foto: Reprodução/Site Oficial Geely Europa. O sistema super híbrido da Geely combina motorização 1.5T com tração integral e suspensão adaptativa CCD para maior estabilidade. Foto: Reprodução/Site Oficial Geely Europa. O novo Geely Monjaro EM-i faz sua estreia oficial no Salão do Automóvel de Paris 2026 como principal aposta da marca para o segmento D na Europa. Foto: Reprodução/Geely Europa.

Tecnologia e espaço interno

O interior do SUV conta com uma configuração integrada de três telas, que inclui um head-up display de realidade aumentada de 25,6 polegadas, um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas e uma tela central sensível ao toque de 15,4 polegadas equipada com o sistema Flyme Auto. O sistema de som Flyme Sound possui 16 alto-falantes e conta com saídas integradas nos encostos de cabeça com quatro modos de áudio.

O comprimento total de aproximadamente 4,8 metros e a distância entre-eixos de 2.845 mm garantem espaço interno. O porta-malas oferece capacidade inicial de 633 litros, podendo ser ampliado para até 2.183 litros. Os bancos dianteiros contam com massagem de acupressão em oito pontos, aquecimento em três níveis, ventilação e memória personalizada.

O pacote de segurança e assistência inclui 17 recursos ADAS, nove assistentes de conforto na condução, célula de segurança em aço de alta resistência e o sistema de segurança de bateria da marca.