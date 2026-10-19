BYD Dolphin G DM-i terá autonomia gigante na briga dos elétricos compactos

A BYD levou o novo Dolphin G DM-i ao Salão de Paris, após exibi-lo no Festival de Goodwood, no Reino Unido. O compacto é o primeiro hatchback da marca com arquitetura híbrida plug-in e tem lançamento confirmado no Brasil para 2027, quando passará a ser fabricado no polo industrial de Camaçari, na Bahia.

O veículo mede 4,16 metros de comprimento, 1,82 metro de largura, 1,57 metro de altura e 2,61 metros de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade de 425 litros, chegando a 1.225 litros com o banco traseiro rebatido, além de compartimentos adicionais no assoalho.

Como funciona o sistema híbrido do novo Dolphin G DM-i?

O conjunto mecânico combina um motor a combustão 1.5 de quatro cilindros, com 95 cv e 120 Nm, a um propulsor elétrico de 163 cv e 210 Nm. A potência combinada varia conforme a versão, alcançando 176 cv no modelo de entrada Active e até 212 cv nas configurações superiores Boost, Comfort e Sport.

A tecnologia DM-i prioriza a tração elétrica e utiliza o motor a gasolina como gerador. Em demandas de alta eficiência ou rodovias, o motor térmico também pode tracionar as rodas diretamente. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 8,3 segundos.

O novo BYD Dolphin G DM-i apresenta o visual inspirado no oceano com linhas fluidas e postura marcante para o mercado europeu. Foto: Reprodução/ BYD UK Media. Apesar do tamanho de hatch, o modelo traz porta-malas de 425 litros com ganchos para sacolas e espaço oculto sob o assoalho. Foto: Reprodução/ BYD UK Media. Interior do Dolphin G DM-i destaca a central multimídia com sistema Google nativo, que gerencia o veículo capaz de rodar até 1.040 km com um tanque e uma carga. Foto: Reprodução/ BYD UK Media. Detalhe do acabamento interno que preza pelo espaço ergonômico e oferece distância entre-eixos de 2.610 mm para os passageiros e teto solar panorâmico. Foto: Reprodução/ BYD UK Media. traseira do hatchback exibe barra de luz em LED integrada e defletor de teto que reforça o estilo dinâmico do compacto. Foto: Reprodução/ BYD UK Media.

Dolphin G DM-i tem autonomia poderosa e carga rápida

Na Europa, o Dolphin G é oferecido com duas opções de bateria:

Versão Active (bateria de 7,42 kWh): autonomia elétrica de até 40 km e alcance total de até 1.020 km.

Versões Boost, Comfort e Sport (bateria de 18,3 kWh): autonomia elétrica de até 105 km e alcance combinado de até 1.040 km.

Nas versões com bateria maior, a recarga rápida em corrente contínua suporta até 39 kW, elevando a carga de 10% a 80% em cerca de 26 minutos.

Interior do Dolphin G DM-i será mais equipado

As versões mais equipadas incluem central multimídia rotativa de 12,8 polegadas com ecossistema Google nativo, Head-Up Display, teto solar panorâmico, bancos dianteiros com aquecimento, sistema de câmeras 360° e recurso V2L para alimentação de equipamentos externos. O pacote de segurança ADAS traz piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego, assistente de faixa e frenagem autônoma de emergência.