BYD Dolphin G DM-i terá autonomia gigante na briga dos elétricos compactos

A BYD levou o novo Dolphin G DM-i ao Salão de Paris, após exibi-lo no Festival de Goodwood, no Reino Unido. O compacto é o primeiro hatchback da marca com arquitetura híbrida plug-in e tem lançamento confirmado no Brasil para 2027, quando passará a ser fabricado no polo industrial de Camaçari, na Bahia.
O veículo mede 4,16 metros de comprimento, 1,82 metro de largura, 1,57 metro de altura e 2,61 metros de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade de 425 litros, chegando a 1.225 litros com o banco traseiro rebatido, além de compartimentos adicionais no assoalho.
Como funciona o sistema híbrido do novo Dolphin G DM-i?
O conjunto mecânico combina um motor a combustão 1.5 de quatro cilindros, com 95 cv e 120 Nm, a um propulsor elétrico de 163 cv e 210 Nm. A potência combinada varia conforme a versão, alcançando 176 cv no modelo de entrada Active e até 212 cv nas configurações superiores Boost, Comfort e Sport.
A tecnologia DM-i prioriza a tração elétrica e utiliza o motor a gasolina como gerador. Em demandas de alta eficiência ou rodovias, o motor térmico também pode tracionar as rodas diretamente. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 8,3 segundos.
Dolphin G DM-i tem autonomia poderosa e carga rápida
Na Europa, o Dolphin G é oferecido com duas opções de bateria:
- Versão Active (bateria de 7,42 kWh): autonomia elétrica de até 40 km e alcance total de até 1.020 km.
- Versões Boost, Comfort e Sport (bateria de 18,3 kWh): autonomia elétrica de até 105 km e alcance combinado de até 1.040 km.
Nas versões com bateria maior, a recarga rápida em corrente contínua suporta até 39 kW, elevando a carga de 10% a 80% em cerca de 26 minutos.
Interior do Dolphin G DM-i será mais equipado
As versões mais equipadas incluem central multimídia rotativa de 12,8 polegadas com ecossistema Google nativo, Head-Up Display, teto solar panorâmico, bancos dianteiros com aquecimento, sistema de câmeras 360° e recurso V2L para alimentação de equipamentos externos. O pacote de segurança ADAS traz piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego, assistente de faixa e frenagem autônoma de emergência.