Omoda revela globalmente o crossover Omoda X com foco em design e mobilidade

A Omoda apresentou oficialmente o modelo Omoda X em uma estreia global. Desenvolvido sob o conceito Crossvolution, o veículo inaugura uma nova fase na identidade da marca ao misturar referências de carros esportivos e automóveis voltados para o uso off-road. Não há previsão de vendas no mercado brasileiro.

O modelo aposta em linhas geométricas acentuadas e em uma estética inspirada no universo mecha (cultura pop japonesa em animes, mangás e jogos), buscando propor uma alternativa aos formatos tradicionais do segmento de crossovers. Segundo a marca, a proposta é sintetizada pelo conceito “More Omoda Than Ever”.

O lançamento também se conecta à diretriz “Own My Edge”, voltada a uma nova geração de consumidores que busca expressar individualidade e convicções próprias. A revelação aconteceu durante o evento Omoda X Night.

Além da Omoda, o grupo detém propostas voltadas para outras frentes do mercado automotivo e de tecnologia, como as marcas de SUVs e mobilidade iCAUR e LEPAS, além da divisão de robótica e inteligência artificial AiMOGA.

O veículo utiliza o conceito Crossvolution e conta com linhas geométricas acentuadas e inspiração visual no universo mecha (cultura de mangás e animes). Foto: Divulgação/Omoda Jaecoo Global. Omoda X é o novo modelo crossover apresentado pela Omoda em sua estreia global, combinando referências de carros esportivos e veículos off-road. Foto: Divulgação/Omoda Jaecoo Global. O veículo utiliza o conceito Crossvolution e conta com linhas geométricas acentuadas e inspiração visual no universo mecha (cultura japonesa de mangás e animes).Foto: Divulgação/Omoda Jaecoo Global.