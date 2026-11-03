Gigante Jetour G700 chega com versão de 6 lugares, tela de entretenimento e 905 cavalos

O novo Jetour G700 chega oficialmente no mercado brasileiro em novembro, inaugurando as operações da marca no país com preços a partir de R$ 469 mil. Posicionado como o topo de linha da fabricante e primeiro representante da luxuosa Série G no Brasil, o SUV híbrido plug-in (PHEV) combina dimensões imponentes, desempenho de superesportivo, capacidades off-road avançadas e um interior focado no ultraluxo executivo.

O modelo chega às concessionárias em duas configurações de capacidade: opções de 5 e 6 lugares, ambas equipadas com o pacote de acabamento Premium.

Recentemente a Jetour global lançou uma versão anfíbia, a versão G700 Ark Edition, capaz de flutuar e navegar de forma controlada por até 40 minutos.

Oferecido nas cores Preto Carbon, Laranja Veneer, Azul Capri e Prata Veneer, o modelo conta com garantia de 7 anos para o veículo. Foto: Divulgação/Imprensa Jetour / Camilla Albernaz.

Desempenho e motorização híbrida de 905 cv

Sob o capô, o Jetour G700 traz um conjunto mecânico eletrificado composto por um motor 2.0 turbo a gasolina combinado a dois motores elétricos e transmissão híbrida 2-DHT. O motor a combustão entrega 211 cv e 34,7 kgfm, enquanto o propulsor elétrico dianteiro rende 286 cv e 36,7 kgfm, e o traseiro desenvolve 408 cv e 44,4 kgfm.

Em conjunto, a potência total instalada chega a impressionantes 905 cv, acompanhada por um torque total de 1.135 Nm (115,7 kgfm). Com esses números, o SUV de grande porte é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos, atingindo velocidade máxima de 180 km/h.

Com 5,19 metros de comprimento e tração integral inteligente XWD, o utilitário híbrido entrega alcance combinado de até 1.300 km. Foto: Divulgação/Imprensa Jetour / Camilla Albernaz. O novo Jetour G700 chega ao Brasil em novembro a partir de R$ 469 mil, unindo design imponente e motorização híbrida plug-in de 905 cv. Foto: Divulgação/Imprensa Jetour / Camilla Albernaz.

A bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) da CATL tem capacidade de 34,13 kWh e conta com proteção estrutural IP68. O sistema suporta recarga rápida em corrente contínua (DC) de até 170 kW, recuperando de 30% a 80% da carga em cerca de 10 minutos. Em carregadores AC de 11 kW, o processo de 20% a 80% leva 1 hora e 54 minutos, enquanto em tomadas residenciais de 3,4 kW o tempo é de 6 horas.

O modelo oferece autonomia combinada de até 1.300 km, auxiliado por um tanque de combustível de 100 litros. Segundo dados do Inmetro, o consumo médio no modo híbrido é de 9,3 km/l na cidade e 8,7 km/l na estrada, enquanto no modo totalmente elétrico os índices chegam a 20,1 km/l/e em ciclo urbano e 18,6 km/l/e em rodovias, garantindo até 73 km de alcance livre de emissões.

O ecossistema digital com áudio Lexicon Harman de 18 alto-falantes ganha sofisticação com o revestimento interno na cor Preta. .Foto: Divulgação/Imprensa Jetour / Camilla Albernaz. Cabine em tom Terracota traz painel panorâmico de 35,4 polegadas, multimídia de 15,6 polegadas e bancos em couro Nappa. Foto: Divulgação/Imprensa Jetour / Camilla Albernaz.

Capacidade off-road e construção robusta

Apesar do forte apelo ao luxo, o G700 foi desenvolvido para enfrentar terrenos desafiadores. Construído sobre a plataforma Kunlun com chassi de longarina, o veículo possui 230 mm de altura livre do solo, ângulo de ataque de 35º, ângulo de saída de 28º e capacidade de imersão em alagamentos de até 900 mm.

O sistema de tração integral inteligente XWD conta com bloqueios de diferenciais dianteiro, traseiro, central e cruzado, operando junto a oito modos de condução (Eco, Normal, Sport, Neve, Lama, Areia, Pedra e o Modo X adaptativo).

Foto: Divulgação/Imprensa Jetour / Camilla Albernaz.

Luxo, espaço e tecnologia a bordo

O interior utiliza 80% de materiais nobres ou superfícies macias, destacando-se o revestimento em couro Nappa nas cores Preto ou Terracota e Preto. Os assentos dianteiros e da segunda fileira contam com ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e funções de massagem.

Na configuração de seis lugares (2+2+2), a segunda fileira traz poltronas individuais estilo classe executiva, ar-condicionado automático de três zonas, mesas de apoio e uma tela retrátil de teto de 17,3 polegadas para entretenimento, complementada por uma tela de 8,88 polegadas para controle de climatização e ajustes.

A segunda fileira dispõe de entretenimento em tela de 17,3 polegadas, mesa de apoio e ar-condicionado automático de três zonas. Foto: Divulgação/Imprensa Jetour / Camilla Albernaz. Foto 1: Passageiros traseiros contam com uma tela retrátil de teto de 17,3 polegadas e estofamento refinado na cor Terracota. Foto: Divulgação/Imprensa Jetour / Camilla Albernaz.

O ecossistema digital do painel engloba um painel de instrumentos panorâmico de 35,4 polegadas e uma multimídia central de 15,6 polegadas com conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O sistema de som assinado pela Lexicon by Harman possui 18 alto-falantes.

Em termos de dimensões, o SUV mede 5,19 metros de comprimento, 2,05 metros de largura, 1,96 metro de altura e 2,87 metros de entre-eixos. O peso bruto total é de 3.150 kg para a versão de 5 lugares e 3.180 kg para a de 6 lugares. O porta-malas da versão de 5 lugares varia de 966 a 2.195 litros, enquanto o modelo de 6 lugares oferece entre 224 e 719 litros.

A configuração de 6 lugares traz três fileiras de assentos (2+2+2) e porta-malas adaptável com capacidade de 224 a 719 litros. Foto: Divulgação/Imprensa Jetour / Camilla Albernaz.

Segurança e versões

O pacote de segurança ativa e passiva inclui até 10 airbags (8 na versão de 5 lugares e 10 na de 6 lugares) e 15 assistências inteligentes à condução, como frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e visão panorâmica de 540 graus com chassi transparente.

O Jetour G700 é comercializado nas cores externas Preto Carbon, Laranja Veneer, Azul Capri e Prata Veneer (exclusiva da versão de 6 lugares). A garantia de fábrica é de sete anos ou 200.000 km para o veículo e de oito anos ou 200.000 km para a bateria e motores elétricos.

Qual é o preço inicial do Jetour G700 no Brasil? O Jetour G700 chega ao mercado brasileiro com preços a partir de R$ 469 mil.

Quais são as opções de configuração de lugares do SUV? O modelo é comercializado em versões Premium de 5 e 6 lugares.

Qual é a potência total do conjunto híbrido do G700? O conjunto mecânico entrega uma potência total instalada de 905 cv e 1.135 Nm de torque.