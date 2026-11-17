A Omoda & Jaecoo apresentou uma nova tecnologia híbrida convencional equipada com bateria de 5 kWh durante o Chery International User Summit 2026, na China. O sistema equipa o modelo Omoda 7 SHS-H. Diferentemente dos veículos híbridos plug-in, o conjunto não exige conexão a uma fonte externa para recarga e inclui a função V2L, que fornece 2,2 kW de potência para alimentar equipamentos eletrônicos externos.

A apresentação técnica ocorreu durante o evento Super Hybrid Marathon, em que o sistema foi avaliado em vias urbanas, rodovias e estradas de montanha. Segundo a fabricante, a ampliação da capacidade de armazenamento de energia busca estender o uso do veículo para além da eficiência energética, incorporando funções de conforto acústico e fornecimento de eletricidade durante paradas.

Como funciona a recarga e o fornecimento de energia

No sistema híbrido apresentado pela marca, o gerenciamento da bateria de 5 kWh ocorre de forma autônoma pelo próprio conjunto motriz, que alterna ou combina o motor a combustão e a propulsão elétrica conforme a demanda de condução.

Com a reserva ampliada de energia, o Omoda 7 SHS-H disponibiliza a função V2L, recurso geralmente restrito a carros 100% elétricos. A tecnologia entrega potência de 2,2 kW para alimentar dispositivos compatíveis com o veículo estacionado, como cafeteiras portáteis e notebooks.

Para gerenciar o uso a bordo e durante paradas, o sistema oferece quatro modos inteligentes de operação:

Descanso

Sentinela

Revitalização

Agendamento

Condução silenciosa e planos para o Brasil

De acordo com a montadora, a maior capacidade da bateria permite que o motor elétrico atue por períodos mais prolongados em partidas e no trânsito urbano, reduzindo ruídos e vibrações na cabine. O modelo também conta com o recurso Super Quiet Mode, voltado ao isolamento acústico durante acelerações e viagens rodoviárias.

Para o mercado brasileiro, a Omoda & Jaecoo informou que prevê sete lançamentos ao longo de 2027, incluindo o modelo Omoda 4. A fabricante integra o Chery International Group, conglomerado que também reúne no país as marcas iCAUR e LEPAS, além da divisão de robótica e inteligência artificial AiMOGA Robotics.

O sistema híbrido de 5 kWh da OMODA & JAECOO precisa ser carregado na tomada? Não. Por ser um sistema híbrido convencional (HEV), a bateria é gerenciada e recarregada pelo próprio conjunto que combina o motor a combustão e a propulsão elétrica, dispensando fonte externa.

O que é a função de 2,2 kW do OMODA 7 SHS-H? É um recurso de fornecimento de energia (V2L) que permite usar a bateria do veículo parado para ligar equipamentos externos compatíveis, como notebooks e cafeteiras portáteis.

Quantos lançamentos a OMODA & JAECOO planeja para o Brasil em 2027? A marca prevê sete lançamentos no mercado brasileiro em 2027, sendo o OMODA 4 um dos modelos confirmados.