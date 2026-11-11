Novo Omoda E5 chega 100% elétrico, com 210 cv e descontão de lançamento

A Omoda & Jaecoo lançou no mercado brasileiro o SUV elétrico Omoda E5. No lote inicial de lançamento, os preços começam em R$ 149.990 para a versão Elite e R$ 179.990 para a configuração Prestige. Após esse período, os valores passam para R$ 159.990 e R$ 184.990, respectivamente.

O modelo tem motor elétrico de 155 kW de potência (210 cv) e entrega eficiência de conversão de energia de 98,5%. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 7,2 segundos.

Na versão Elite, o conjunto de baterias é de 50,6 kWh. Já a opção Prestige conta com uma bateria de 60,9 kWh. O sistema de carregamento rápido em corrente contínua suporta potência entre 110 kW e 130 kW, o que permite ir de 30% a 80% da carga em 16 minutos, a depender da versão.

O novo Omoda E5 100% elétrico traz design frontal renovado com o característico X-Bumper e rodas aerodinâmicas de 18 polegadas. Foto: Divulgação/Omoda.

Qual é o tamanho do Omoda E5?

O visual do Omoda E5 traz dianteira com nova grade e o padrão X-Bumper, faróis Full LED, luzes de condução diurna em LED, teto solar elétrico e rodas de liga leve de 18 polegadas. Na traseira, as lanternas ganharam o arranjo com assinatura luminosa inspirada no Omoda 7.

O SUV mede 4,545 metros de comprimento, 1,83 metro de largura, 1,58 metro de altura e 2,63 metros de distância entre-eixos. O porta-malas tem capacidade para 372 litros e tampa com acionamento elétrico por sensor de presença.

Na traseira, o Omoda E5 adota novo arranjo de lanternas com assinatura luminosa inspirada no modelo Omoda 7. Foto: Divulgação/Omoda.

Tecnologia e segurança

O interior tem painel com acabamento macio ao toque, central multimídia com tela de 15,6 polegadas, painel de instrumentos digital de 8,88 polegadas e alavanca de câmbio na coluna de direção. A lista de equipamentos inclui ar-condicionado digital de duas zonas, carregador de celular por indução com refrigeração e integração sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Conforme a versão, os bancos podem ter aquecimento, ventilação e massagem, além de sistema de som Sony com oito alto-falantes.

Interior do Omoda E5 exibe central multimídia de 15,6 polegadas e painel digital com nova disposição geométrica. Foto: Divulgação/Omoda.

O pacote de segurança é composto por sete airbags, freios a disco nas quatro rodas, controle eletrônico de estabilidade e tração, câmera com visão de 540° e o pacote ADAS 2.5, que reúne 15 recursos de assistência à condução, como piloto automático adaptativo e monitoramento de ponto cego. A garantia é de sete anos para o veículo e oito anos para a bateria.