Tank 400: SUV de luxo, híbrido e com o conceito zero curvas exige “pix” robusto em pré-venda

A GWM Brasil iniciou nesta terça-feira (3) a pré-venda do Tank 400, novo SUV de luxo da marca no país. O modelo reúne tecnologia eletrificada e design com linhas marcantes, com reservas abertas antes da comercialização oficial ao público geral, agendada para 12 de novembro. Esta novidade foi publicada aqui na Tribuna em agosto deste ano.

O processo de reserva pode ser feito pelo site oficial da GWM, pelo Mercado Livre e nas concessionárias autorizadas da fabricante em todo o país, mediante depósito de R$ 9 mil.

Interior do GWM Tank 400 apresenta acabamento sofisticado focado no luxo e conectividade avançada. Foto: Divulgação/GWM.

Prazos e reservas

A pré-venda do GWM Tank 400 começou em 3 de novembro, e as vendas para o público geral abrem em 12 de novembro. Para garantir a reserva antecipada do SUV, o cliente deve efetuar o depósito de R$ 9 mil nos canais oficiais da marca ou na rede de concessionárias. O preço final ainda não foi revelado oficialmente.

O novo GWM Tank 400 traz linhas robustas e identidade visual baseada no conceito de design Zero Curvas. Foto: Divulgação/GWM. Foto: Divulgação/GWM. Detalhe da tecnologia híbrida plug-in flex e do sistema de tração Hi4-T integrados ao GWM Tank 400. Foto: Divulgação/GWM. Interior do GWM Tank 400 apresenta acabamento sofisticado focado no luxo e conectividade avançada Foto: Divulgação/GWM.

Design e conjunto mecânico

O GWM Tank 400 adota o conceito visual chamado de “Zero Curvas”, baseado na combinação de linhas retas, formas geométricas e superfícies acentuadas. Segundo a empresa, a proposta busca transmitir modernidade, robustez e sofisticação na categoria de utilitários esportivos de luxo.

Na parte mecânica e tecnológica, o veículo combina o sistema híbrido plug-in flex (PHEV) com a tecnologia de tração Hi4-T. O sistema integra um motor 2.0 turbo e propulsão elétrica com tração nas quatro rodas, desenvolvida para atender a diferentes condições de percurso.

O interior do modelo conta com acabamento sofisticado, recursos digitais e soluções de conectividade para os ocupantes.