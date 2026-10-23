Ram lança 2500 Laramie com potência absurda e capaz de puxar mais de 8 toneladas

A Ram 2500 Laramie Night Edition chega ao mercado brasileiro como a picape pesada topo de linha da marca, com preço sugerido de R$ 569.990. O modelo se destaca pelo visual com acabamentos escurecidos no lugar dos cromados tradicionais e traz motor Cummins 6.7 Turbodiesel de 436 cv, capacidade para rebocar até 8.948 quilos e carga útil de 1.287 quilos. A picape estará disponível nas concessionárias em breve, com cinco opções de cores.

A picape tem preço sugerido de R$ 569.990 e estará nas concessionárias em breve. O catálogo de cores inclui Branco Bright (sólida), Prata Zenith (metálica), Granito Crystal (metálica), Preto Diamond (perolizada) e Azul Forged (metálica).

Com o lançamento da nova versão, todas as picapes da linha atual da marca no país passam a oferecer uma opção com acabamentos escurecidos em substituição aos cromados tradicionais. Na dianteira, os contornos superior e inferior da grade usam a cor da carroceria, enquanto o miolo exibe acabamento em preto brilhante, acompanhado pelas molduras dos faróis e pelos para-choques na cor da carroceria.

O capô traz entrada de ar central, saídas laterais e emblemas reposicionados na parte central elevada. O exterior conta ainda com capas de retrovisor, estribos laterais, logotipos e rodas de 18 polegadas com acabamento escurecido. Na cabine, o modelo adota bancos de couro, painel de instrumentos, volante e acabamentos de portas na cor preta, além de bancos traseiros rebatíveis que formam uma superfície plana no assoalho.

Internamente, a picape pesada mantém acabamento escurecido no painel, volante e bancos de couro, acompanhada por um quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas. Foto: Divulgação/ RAM/ Media Stellantis

Ram 2500 Laramie Night Edition motor bruto e potência absurda

Sob o capô, a picape utiliza o motor Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output, que entrega 436 cv de potência e 1.458 Nm (148,7 kgfm) de torque. O propulsor trabalha acoplado a um câmbio automático de oito marchas. A tração é 4×4 com reduzida, com três modos de funcionamento (4×2, 4×4 High e 4×4 Low) acionados eletronicamente por botão.

Capacidade e reboque

A picape pode rebocar até 8.948 quilos. O modelo dispõe de predisposição para reboque com tomadas de 7 e 12 pinos, controle eletrônico do freio de reboque, função Tow/Haul para ajuste de marchas e freio motor, além de retrovisores de reboque com expansão elétrica.

A capacidade de carga útil é de 1.287 quilos. A caçamba tem volume útil de 1.200 litros com revestimento especial e conta com compartimentos laterais RamBox de 122 litros cada, travas elétricas, iluminação interna e tomada de 115V no lado esquerdo.

O capô da picape traz uma entrada de ar central e saídas nas laterais, além de contar com o emblema reposicionado na parte central elevada. Foto: Divulgação/ RAM/ Media Stellantis

Tecnologia e equipamentos

A lista de recursos inclui central multimídia de 12 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, sistema de câmeras 360°, câmera exclusiva na caçamba e quadro de instrumentos digital customizável de 12,3 polegadas com espelhamento de navegação nativa.

O pacote de assistência à condução (ADAS) engloba piloto automático adaptativo com função Stop, assistente ativo de manutenção de faixa, leitura automática de placas e monitoramento de ponto cego. Os bancos dianteiros têm regulagem elétrica, aquecimento, ventilação e duas memórias para o motorista. O interior conta também com ar-condicionado digital de duas zonas, saídas traseiras, console central com porta-copos, espaço para notebook de até 15 polegadas, quatro portas USB na dianteira (duas do tipo C de carga rápida), duas portas USB tipo C na traseira e duas tomadas de 115V.