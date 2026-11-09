Carro mais rápido do mundo: Hypercarro da BYD passa dos 500 km/h com seus 3000 cv

A Yangwang, divisão de luxo da BYD, estabeleceu um recorde mundial de velocidade para carros de produção e carros elétricos de produção ao atingir 503,17 km/h com o hipercarro U9 Xtreme. A tentativa ocorreu em 1º de novembro de 2026 na Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11), em Abu Dhabi, com o piloto de testes Marc Basseng ao volante.

A marca supera o recorde anterior de 496,22 km/h registrado no ano passado na Alemanha.

O resultado foi reconhecido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e garantiu dois recordes mundiais do Guinness para o veículo de 3.019 cv, nas categorias de maior velocidade alcançada por um carro de produção e por um carro elétrico de produção em uma única direção.

Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia. Detalhe da aerodinâmica e do design do U9 Xtreme, projetado com plataforma elétrica de 1200V e motores de alta rotação. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.

Engenharia e desempenho

Para alcançar a marca em uma via pública, a equipe técnica da Yangwang realizou ajustes na suspensão, aerodinâmica e pressão dos pneus após testes preliminares em 31 de outubro, que registraram velocidade máxima de 490 km/h. O U9 Xtreme conta com quatro motores elétricos girando a até 30.000 rpm, entregando 755 cv (555 kW) por motor e totalizando mais de 3.000 cv de potência combinada.

O modelo adota arquitetura elétrica de 1200V e suporta correntes de até 1.000A. A bateria Blade de fosfato de ferro-lítio (LFP) permite taxas de descarga de 30C, capacidade de fornecimento de 1.800 kW com 20% de carga e taxa de recuperação de energia superior a 700 kW.

O piloto Marc Basseng conduziu o veículo que superou os 500 km/h e garantiu marcas reconhecidas pela FIA e pelo Guinness. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.

O sistema de controle de carroceria DiSus-X emprega amortecedores eletrônicos de válvula dupla para ajustes verticais independentes, enquanto o controle de torque independente de quatro motores gerencia a tração em frequência superior a 100 vezes por segundo. Os pneus semi-slick foram desenvolvidos em parceria com a Giti Tire.

Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.

Produção e versões

A Yangwang confirmou que o hipercarro terá produção limitada a 30 unidades globalmente. A primeira unidade, batizada de “Dawn Moment”, foi exibida no Salão do Automóvel de Pequim com acabamento que mistura pó de ouro e técnicas de polimento inspiradas na pintura em laca chinesa. Os clientes aprovam especificações personalizadas para assinatura de contratos e agendamento de produção.