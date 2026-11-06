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Luxuoso Lotus Eletre tem seis versões, até 918 cv e autonomia de 600 km

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 06/11/26 12h11
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Imagem mostra o Lotus Eletra dianteira amarelo
Vista frontal do Lotus Eletre evidenciando as entradas de ar integradas ao capô e para-choques baseadas no conceito de porosidade aerodinâmica. Foto: Divulgação/Lotus Cars

O mercado brasileiro de veículos eletrificados de luxo conta com o Lotus Eletre em sua gama de opções. Definido pelo fabricante como um “hiper-SUV”, o utilitário esportivo 100% elétrico é comercializado em duas famílias principais de desempenho — 600 e 900 —, com preços, versões e disponibilidade conforme os pacotes de equipamentos oferecidos pela marca britânica. A marca tem uma loja no Brasil, em São Paulo.

A gama do Eletre é dividida nas famílias 600 e 900, que indicam o patamar de potência dos motores elétricos. Cada família se desdobra em versões com diferentes níveis de equipamentos e pacotes de esportividade ou luxo.

Na família Eletre 600, focada em autonomia estendida e uso diário com alto conforto, o modelo traz motorização dupla e tração integral permanente:

  • Eletre 600: Configuração de entrada equipada com dois motores elétricos que geram 450 kW (612 cv) e 710 Nm de torque, além de bateria de 112 kWh, suspensão pneumática ativa com amortecimento contínuo, faróis de LED Matrix, rodas de 20 polegadas, ar-condicionado de quatro zonas, HUD de 29 polegadas e sistema de som KEF Premium com 15 alto-falantes. Sua autonomia WLTP fica entre 570 km e 600 km.
  • Eletre 600 GT: Adiciona assistente de condução em autoestrada, pacote avançado de estacionamento, rodas de liga leve de 22 polegadas e sistema de freios com pinças de 6 pistões, com autonomia WLTP de 530 km.
  • Eletre 600 GT SE: Eleva a sofisticação ao incluir teto solar panorâmico inteligente com iluminação regulável, sistema de som KEF Reference de 23 alto-falantes com áudio 3D, iluminação ambiente configurável e soleiras laterais iluminadas, entregando autonomia WLTP de 530 km.
  • Eletre 600 SPORT SE: Focado no dinamismo, inclui o Pacote de Condução Dinâmica Lotus, spoiler traseiro ativo, portas com fechamento suave e bancos dianteiros com funções de ventilação e massagem, com autonomia WLTP de 490 km.

Voltada a motoristas que buscam desempenho extremo de supercarro em um SUV, a família Eletre 900 é composta por:

  • Eletre 900 SPORT: Eleva a potência máxima para 675 kW (918 cv) e o torque para 985 Nm. Introduz transmissão de 2 velocidades no eixo traseiro, spoiler traseiro ativo, Pacote de Condução Dinâmica Lotus e acabamento interior no tema Quartz, com autonomia WLTP de 410 km.
  • Eletre 900 SPORT CARBON: Topo de linha absoluto da gama, soma todos os recursos do 900 SPORT a um pacote exterior e interior em fibra de carbono, capô esportivo em composto leve, portas com fechamento suave e bancos dianteiros ventilados com massagem, registrando autonomia WLTP de 410 km.
Lotus Eletra interna cluster
etalhe do painel interno do hiper-SUV elétrico, destacando a tela central OLED de 15,1 polegadas e o acabamento de nível executivo. Foto: Divulgação/Lotus Cars
Imagem mostra o
Foto: Divulgação/Lotus Cars

Lotus Eletre: design e aerodinâmica

O visual do Eletre é inspirado em hipercarros como o Evija e o Emira. O grande destaque de sua arquitetura é o princípio da “porosidade”, onde a carroceria foi esculpida para que o ar passe através do veículo. Entradas e dutos de ar integrados ao capô, para-lamas e para-choques reduzem a resistência aerodinâmica, otimizam a autonomia e aumentam a sustentação negativa.

No interior, a cabine combina acabamento de nível executivo com apelo esportivo. O painel central traz tela OLED de 15,1 polegadas, Head-Up Display de 29 polegadas, sistema de áudio de alta fidelidade KEF e opções de revestimento sustentável como o tecido LOTUSWEAR Performance.

Lotus Eletra traseira na cor amarela
Traseira do Lotus Eletre com o spoiler, projetado para otimizar o desempenho dinâmico em altas velocidades Foto: Divulgação/Lotus Cars

Motor, desempenho e recarga

Construído sobre arquitetura elétrica de 800V, o SUV utiliza bateria de íon de lítio ternária de 112 kWh em todas as configurações.

A linha Eletre 600 entrega 612 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos, com retomada de 80 a 120 km/h em menos de 2,3 segundos e velocidade máxima de 250 km/h. Já a linha Eletre 900 alcança 918 cv, cumpre o 0 a 100 km/h em 2,95 segundos, faz a retomada de 80 a 120 km/h em menos de 2,0 segundos e atinge velocidade máxima de 256 km/h.

No carregamento, o tempo em corrente contínua (DC a 350 kW) de 10% a 80% é realizado em 20 minutos. Em corrente alternada (AC a 22 kW), o processo de 10% a 80% leva 5,8 horas.

Especificações técnicas do Lotus Eletre

EspecificaçãoLinha Eletre 600Linha Eletre 900
Configuração de MotoresDois motores (dianteiro/traseiro)Dois motores (dianteiro/traseiro)
TraçãoIntegral permanente (Lotus ICC)Integral permanente (Lotus ICC)
Transmissão1 velocidade (dianteira e traseira)1 velocidade (dianteira) / 2 velocidades (traseira)
Potência Máxima612 cv (450 kW)918 cv (675 kW)
Torque Máximo710 Nm985 Nm
Aceleração (0 a 100 km/h)4,5 segundos2,95 segundos
Retomada (80 a 120 km/h)< 2,3 segundos< 2,0 segundos
Velocidade Máxima250 km/h256 km/h
Capacidade da Bateria112 kWh (Íon de Lítio Ternária)112 kWh (Íon de Lítio Ternária)
Arquitetura Elétrica800V800V
Tempo de Carga DC (10-80% @ 350kW)20 minutos20 minutos
Tempo de Carga AC (10-80% @ 22kW)5,8 horas5,8 horas
Autonomia Combinada (WLTP)490 km a 600 km (conforme versão)410 km
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