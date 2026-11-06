Luxuoso Lotus Eletre tem seis versões, até 918 cv e autonomia de 600 km

O mercado brasileiro de veículos eletrificados de luxo conta com o Lotus Eletre em sua gama de opções. Definido pelo fabricante como um “hiper-SUV”, o utilitário esportivo 100% elétrico é comercializado em duas famílias principais de desempenho — 600 e 900 —, com preços, versões e disponibilidade conforme os pacotes de equipamentos oferecidos pela marca britânica. A marca tem uma loja no Brasil, em São Paulo.

A gama do Eletre é dividida nas famílias 600 e 900, que indicam o patamar de potência dos motores elétricos. Cada família se desdobra em versões com diferentes níveis de equipamentos e pacotes de esportividade ou luxo.

Na família Eletre 600, focada em autonomia estendida e uso diário com alto conforto, o modelo traz motorização dupla e tração integral permanente:

Eletre 600 : Configuração de entrada equipada com dois motores elétricos que geram 450 kW (612 cv) e 710 Nm de torque, além de bateria de 112 kWh, suspensão pneumática ativa com amortecimento contínuo, faróis de LED Matrix, rodas de 20 polegadas, ar-condicionado de quatro zonas, HUD de 29 polegadas e sistema de som KEF Premium com 15 alto-falantes. Sua autonomia WLTP fica entre 570 km e 600 km.

: Configuração de entrada equipada com dois motores elétricos que geram 450 kW (612 cv) e 710 Nm de torque, além de bateria de 112 kWh, suspensão pneumática ativa com amortecimento contínuo, faróis de LED Matrix, rodas de 20 polegadas, ar-condicionado de quatro zonas, HUD de 29 polegadas e sistema de som KEF Premium com 15 alto-falantes. Sua autonomia WLTP fica entre 570 km e 600 km. Eletre 600 GT : Adiciona assistente de condução em autoestrada, pacote avançado de estacionamento, rodas de liga leve de 22 polegadas e sistema de freios com pinças de 6 pistões, com autonomia WLTP de 530 km.

: Adiciona assistente de condução em autoestrada, pacote avançado de estacionamento, rodas de liga leve de 22 polegadas e sistema de freios com pinças de 6 pistões, com autonomia WLTP de 530 km. Eletre 600 GT SE : Eleva a sofisticação ao incluir teto solar panorâmico inteligente com iluminação regulável, sistema de som KEF Reference de 23 alto-falantes com áudio 3D, iluminação ambiente configurável e soleiras laterais iluminadas, entregando autonomia WLTP de 530 km.

: Eleva a sofisticação ao incluir teto solar panorâmico inteligente com iluminação regulável, sistema de som KEF Reference de 23 alto-falantes com áudio 3D, iluminação ambiente configurável e soleiras laterais iluminadas, entregando autonomia WLTP de 530 km. Eletre 600 SPORT SE: Focado no dinamismo, inclui o Pacote de Condução Dinâmica Lotus, spoiler traseiro ativo, portas com fechamento suave e bancos dianteiros com funções de ventilação e massagem, com autonomia WLTP de 490 km.

Voltada a motoristas que buscam desempenho extremo de supercarro em um SUV, a família Eletre 900 é composta por:

Eletre 900 SPORT : Eleva a potência máxima para 675 kW (918 cv) e o torque para 985 Nm. Introduz transmissão de 2 velocidades no eixo traseiro, spoiler traseiro ativo, Pacote de Condução Dinâmica Lotus e acabamento interior no tema Quartz, com autonomia WLTP de 410 km.

: Eleva a potência máxima para 675 kW (918 cv) e o torque para 985 Nm. Introduz transmissão de 2 velocidades no eixo traseiro, spoiler traseiro ativo, Pacote de Condução Dinâmica Lotus e acabamento interior no tema Quartz, com autonomia WLTP de 410 km. Eletre 900 SPORT CARBON: Topo de linha absoluto da gama, soma todos os recursos do 900 SPORT a um pacote exterior e interior em fibra de carbono, capô esportivo em composto leve, portas com fechamento suave e bancos dianteiros ventilados com massagem, registrando autonomia WLTP de 410 km.

etalhe do painel interno do hiper-SUV elétrico, destacando a tela central OLED de 15,1 polegadas e o acabamento de nível executivo. Foto: Divulgação/Lotus Cars Foto: Divulgação/Lotus Cars

Lotus Eletre: design e aerodinâmica

O visual do Eletre é inspirado em hipercarros como o Evija e o Emira. O grande destaque de sua arquitetura é o princípio da “porosidade”, onde a carroceria foi esculpida para que o ar passe através do veículo. Entradas e dutos de ar integrados ao capô, para-lamas e para-choques reduzem a resistência aerodinâmica, otimizam a autonomia e aumentam a sustentação negativa.

No interior, a cabine combina acabamento de nível executivo com apelo esportivo. O painel central traz tela OLED de 15,1 polegadas, Head-Up Display de 29 polegadas, sistema de áudio de alta fidelidade KEF e opções de revestimento sustentável como o tecido LOTUSWEAR Performance.

Traseira do Lotus Eletre com o spoiler, projetado para otimizar o desempenho dinâmico em altas velocidades Foto: Divulgação/Lotus Cars

Motor, desempenho e recarga

Construído sobre arquitetura elétrica de 800V, o SUV utiliza bateria de íon de lítio ternária de 112 kWh em todas as configurações.

A linha Eletre 600 entrega 612 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos, com retomada de 80 a 120 km/h em menos de 2,3 segundos e velocidade máxima de 250 km/h. Já a linha Eletre 900 alcança 918 cv, cumpre o 0 a 100 km/h em 2,95 segundos, faz a retomada de 80 a 120 km/h em menos de 2,0 segundos e atinge velocidade máxima de 256 km/h.

No carregamento, o tempo em corrente contínua (DC a 350 kW) de 10% a 80% é realizado em 20 minutos. Em corrente alternada (AC a 22 kW), o processo de 10% a 80% leva 5,8 horas.

Especificações técnicas do Lotus Eletre

Especificação Linha Eletre 600 Linha Eletre 900 Configuração de Motores Dois motores (dianteiro/traseiro) Dois motores (dianteiro/traseiro) Tração Integral permanente (Lotus ICC) Integral permanente (Lotus ICC) Transmissão 1 velocidade (dianteira e traseira) 1 velocidade (dianteira) / 2 velocidades (traseira) Potência Máxima 612 cv (450 kW) 918 cv (675 kW) Torque Máximo 710 Nm 985 Nm Aceleração (0 a 100 km/h) 4,5 segundos 2,95 segundos Retomada (80 a 120 km/h) < 2,3 segundos < 2,0 segundos Velocidade Máxima 250 km/h 256 km/h Capacidade da Bateria 112 kWh (Íon de Lítio Ternária) 112 kWh (Íon de Lítio Ternária) Arquitetura Elétrica 800V 800V Tempo de Carga DC (10-80% @ 350kW) 20 minutos 20 minutos Tempo de Carga AC (10-80% @ 22kW) 5,8 horas 5,8 horas Autonomia Combinada (WLTP) 490 km a 600 km (conforme versão) 410 km