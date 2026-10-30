Dongfeng Box e Vigo chegam ao Brasil: conheça os rivais de BYD Dolphin e Geely EX2

As primeiras unidades dos veículos da DFM desembarcaram no porto de Vitória (ES). A marca, pertencente à chinesa Dongfeng Motor Corporation, inicia suas operações no Brasil com o compacto urbano DFM Box e o SUV compacto DFM Vigo, ambos 100% elétricos. Há, inclusive, previsão para a venda dos modelos em concessionárias do Paraná. Os chineses chegam para brigar diretamente com modelos da BYD, Geely, GAC e GWM.
A primeira remessa será destinada aos showrooms e aos test drives da rede de concessionárias. A empresa firmou acordo com 32 grupos de revendedores, garantindo uma cobertura inicial de 60 lojas distribuídas por 48 cidades em 22 estados. A meta da DFM é expandir a rede para 145 pontos de venda em todo o território nacional até 2027.
Novas remessas com maior volume de veículos para venda devem desembarcar no país nas próximas semanas. De acordo com o Head de Vendas e Operações da companhia no Brasil, Felipe Amaral de Souza, a empresa trabalha para abrir as concessionárias e iniciar as entregas do lote comercial.
A pré-venda dos dois modelos começará nos canais digitais da marca. Todos os veículos comercializados terão sete anos de garantia total para o automóvel e dez anos para o conjunto de baterias.
DFM Box
O DFM Box é um hatch citadino movido por um motor elétrico dianteiro que entrega 95 cv (70 kW) de potência e 16,3 kgfm de torque, com tração dianteira e câmbio automático. A velocidade máxima é de 140 km/h.
A bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) tem capacidade entre 43,89 kWh e 43,9 kWh. A autonomia declarada é de cerca de 275 km pelo padrão Inmetro, alcançando entre 310 km e 430 km em ciclos internacionais de medição. Em estações de recarga rápida DC, o modelo suporta até 88 kW, elevando o nível da bateria de 30% a 80% em aproximadamente 30 minutos. Em corrente alternada (AC), a potência de carregamento é de 6,6 kW.
Nas dimensões, o DFM Box mede entre 4.020 mm e 4.030 mm de comprimento, 1.810 mm de largura, 1.570 mm de altura e conta com 2.660 mm de distância entre-eixos. O veículo comporta cinco passageiros, e o porta-malas tem capacidade entre 309 e 326 litros.
A lista de equipamentos inclui painel de instrumentos digital de 5 polegadas e central multimídia com tela de 12 ou 12,8 polegadas com integração para Apple CarPlay e Android Auto. O pacote oferece câmera de visão 360°, Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), Frenagem Automática de Emergência (AEB), Alerta de Colisão e Saída de Faixa, carregador de celular por indução, bancos elétricos reclináveis e porta-luvas com abertura em formato de gaveta.
DFM Vigo
O DFM Vigo é um SUV compacto equipado com motor elétrico síncrono de ímãs permanentes na dianteira, que gera 163 cv (120 kW) de potência e 23,4 kgfm de torque. Com tração dianteira, o utilitário acelera de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos e atinge velocidade máxima de 150 km/h.
A bateria de tecnologia LFP possui capacidade de 51,87 kWh, fornecendo autonomia de 302 km pelo PBEV do Inmetro, podendo chegar a 340 km no ciclo WLTP combinado e 521 km em uso urbano. Em pontos de carregamento rápido (DC), o SUV aceita até 167 kW de potência, recarregando de 30% a 80% em 18 minutos. O sistema de carga AC opera em até 6,6 kW. O modelo dispõe da função V2L, fornecendo até 3,3 kW para alimentação de aparelhos externos.
O SUV mede 4.306 mm de comprimento, 1.868 mm de largura, 1.654 mm de altura e 2.715 mm de entre-eixos, com vão livre do solo de 190 mm. O porta-malas acomoda 500 litros, somando mais 72 litros sob o fundo falso, totalizando 572 litros. A tampa traseira possui abertura bipartida superior e inferior, e a parte de baixo suporta até 150 kg para uso como assento ou mesa.
A estrutura adota suspensão independente MacPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, com freios a disco nas quatro rodas e freio de estacionamento eletrônico. As rodas são de liga leve de 17 ou 18 polegadas com pneus 215/55 R18.
A cabine apresenta painel digital de 8,8 polegadas, central multimídia HD de 12,8 polegadas com processador Snapdragon e espelhamento sem fio, além de carregador por indução de 50W. Entre os itens estão ar-condicionado automático com bomba de calor, teto panorâmico com cortina elétrica, bancos dianteiros elétricos com aquecimento, ventilação e memória, pacote ADAS 2.0 e câmeras de manobra 360° ou 540° com visão abaixo do chassi.
Tabela de especificações técnicas
|Característica
|DFM Box
|DFM Vigo
|Categoria
|Hatch compacto elétrico
|SUV compacto elétrico
|Potência
|95 cv (70 kW)
|163 cv (120 kW)
|Torque
|16,3 kgfm
|23,4 kgfm
|Capacidade da bateria
|43,89 kWh a 43,9 kWh
|51,87 kWh
|Autonomia (Inmetro)
|Cerca de 275 km
|302 km
|Potência de recarga DC (máxima)
|Até 88 kW
|Até 167 kW
|Porta-malas
|309 a 326 litros
|500 litros (+ 72L sob fundo falso)
|Garantia da bateria
|10 anos
|10 anos
Qual é o prazo de garantia oferecido pela DFM para os seus veículos? A marca oferece sete anos de garantia geral para o veículo e dez anos de garantia específica para o conjunto de baterias.
Quantas concessionárias a DFM pretende abrir no Brasil? A fase inicial prevê 60 lojas em 48 cidades espalhadas por 22 estados, com a meta de atingir 145 concessionárias até 2027.
Quais foram os primeiros modelos trazidos pela DFM ao mercado brasileiro? Os primeiros modelos a desembarcar no país foram o hatch citadino DFM Box e o SUV compacto DFM Vigo, ambos com motorização 100% elétrica