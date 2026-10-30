Dongfeng Box e Vigo chegam ao Brasil: conheça os rivais de BYD Dolphin e Geely EX2

As primeiras unidades dos veículos da DFM desembarcaram no porto de Vitória (ES). A marca, pertencente à chinesa Dongfeng Motor Corporation, inicia suas operações no Brasil com o compacto urbano DFM Box e o SUV compacto DFM Vigo, ambos 100% elétricos. Há, inclusive, previsão para a venda dos modelos em concessionárias do Paraná. Os chineses chegam para brigar diretamente com modelos da BYD, Geely, GAC e GWM.

A primeira remessa será destinada aos showrooms e aos test drives da rede de concessionárias. A empresa firmou acordo com 32 grupos de revendedores, garantindo uma cobertura inicial de 60 lojas distribuídas por 48 cidades em 22 estados. A meta da DFM é expandir a rede para 145 pontos de venda em todo o território nacional até 2027.

Novas remessas com maior volume de veículos para venda devem desembarcar no país nas próximas semanas. De acordo com o Head de Vendas e Operações da companhia no Brasil, Felipe Amaral de Souza, a empresa trabalha para abrir as concessionárias e iniciar as entregas do lote comercial.

A pré-venda dos dois modelos começará nos canais digitais da marca. Todos os veículos comercializados terão sete anos de garantia total para o automóvel e dez anos para o conjunto de baterias.

Chegada dos primeiros DFM Box e Vigo a Vitória marca a preparação para a abertura do lote comercial e das entregas da pré-venda digital. Foto: Divulgação/Dongfeng Motor Comporation Modelos desembarcam no Espírito Santo iniciando o plano de expansão da DFM, que prevê atingir 145 pontos de venda no Brasil até 2027. Foto: Divulgação/Dongfeng Motor Comporation Veículos DFM chegam ao porto capixaba para abastecer a rede inicial composta por 60 lojas espalhadas por 22 estados brasileiros. Foto: Divulgação/Dongfeng Motor Comporation A primeira remessa de veículos DFM desembarcada no ES será destinada aos showrooms e test drives da rede de concessionárias. Foto: Divulgação/Dongfeng Motor Comporation Unidades dos modelos 100% elétricos DFM Box e DFM Vigo desembarcam no Porto de Vitória (ES) para dar início às operações da marca chinesa no Brasil. Foto: Divulgação/Dongfeng Motor Comporation

DFM Box

O DFM Box é um hatch citadino movido por um motor elétrico dianteiro que entrega 95 cv (70 kW) de potência e 16,3 kgfm de torque, com tração dianteira e câmbio automático. A velocidade máxima é de 140 km/h.

Com motor de 95 cv e tração dianteira, o compacto urbano DFM Box aposta no design fluído para disputar o mercado de hatches 100% elétricos no Brasil. Foto: Reprodução/Site Oficial Dongfeng Global. A cabine do DFM Box destaca a central multimídia de até 12,8 polegadas, carregamento por indução e porta-luvas com abertura funcional em formato de gaveta. Foto: Reprodução/Site Oficial Dongfeng Global. Desenvolvido para a cidade, o DFM Box traz visual limpo na traseira e porta-malas com capacidade entre 309 e 326 litros. Foto: Reprodução/Site Oficial Dongfeng Global.

A bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) tem capacidade entre 43,89 kWh e 43,9 kWh. A autonomia declarada é de cerca de 275 km pelo padrão Inmetro, alcançando entre 310 km e 430 km em ciclos internacionais de medição. Em estações de recarga rápida DC, o modelo suporta até 88 kW, elevando o nível da bateria de 30% a 80% em aproximadamente 30 minutos. Em corrente alternada (AC), a potência de carregamento é de 6,6 kW.

Nas dimensões, o DFM Box mede entre 4.020 mm e 4.030 mm de comprimento, 1.810 mm de largura, 1.570 mm de altura e conta com 2.660 mm de distância entre-eixos. O veículo comporta cinco passageiros, e o porta-malas tem capacidade entre 309 e 326 litros.

A lista de equipamentos inclui painel de instrumentos digital de 5 polegadas e central multimídia com tela de 12 ou 12,8 polegadas com integração para Apple CarPlay e Android Auto. O pacote oferece câmera de visão 360°, Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), Frenagem Automática de Emergência (AEB), Alerta de Colisão e Saída de Faixa, carregador de celular por indução, bancos elétricos reclináveis e porta-luvas com abertura em formato de gaveta.

DFM Vigo

O DFM Vigo é um SUV compacto equipado com motor elétrico síncrono de ímãs permanentes na dianteira, que gera 163 cv (120 kW) de potência e 23,4 kgfm de torque. Com tração dianteira, o utilitário acelera de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos e atinge velocidade máxima de 150 km/h.

O SUV elétrico DFM Vigo entrega 163 cv de potência e acelera de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos, trazendo visual robusto e 190 mm de vão livre do solo. Foto: Reprodução/Site Oficial Dongfeng Global. O interior do DFM Vigo alia tecnologia e conforto com tela de 8,8” no painel digital, multimídia Snapdragon de 12,8”, teto panorâmico e bancos com aquecimento e ventilação. Foto: Reprodução/Site Oficial Dongfeng Global. Projetado para a eficiência, o DFM Vigo traz conjunto óptico moderno e bateria LFP com suporte a recarga rápida de até 167 kW. Foto: Reprodução/Site Oficial Dongfeng Global.

A bateria de tecnologia LFP possui capacidade de 51,87 kWh, fornecendo autonomia de 302 km pelo PBEV do Inmetro, podendo chegar a 340 km no ciclo WLTP combinado e 521 km em uso urbano. Em pontos de carregamento rápido (DC), o SUV aceita até 167 kW de potência, recarregando de 30% a 80% em 18 minutos. O sistema de carga AC opera em até 6,6 kW. O modelo dispõe da função V2L, fornecendo até 3,3 kW para alimentação de aparelhos externos.

O SUV mede 4.306 mm de comprimento, 1.868 mm de largura, 1.654 mm de altura e 2.715 mm de entre-eixos, com vão livre do solo de 190 mm. O porta-malas acomoda 500 litros, somando mais 72 litros sob o fundo falso, totalizando 572 litros. A tampa traseira possui abertura bipartida superior e inferior, e a parte de baixo suporta até 150 kg para uso como assento ou mesa.

A estrutura adota suspensão independente MacPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, com freios a disco nas quatro rodas e freio de estacionamento eletrônico. As rodas são de liga leve de 17 ou 18 polegadas com pneus 215/55 R18.

A cabine apresenta painel digital de 8,8 polegadas, central multimídia HD de 12,8 polegadas com processador Snapdragon e espelhamento sem fio, além de carregador por indução de 50W. Entre os itens estão ar-condicionado automático com bomba de calor, teto panorâmico com cortina elétrica, bancos dianteiros elétricos com aquecimento, ventilação e memória, pacote ADAS 2.0 e câmeras de manobra 360° ou 540° com visão abaixo do chassi.

Tabela de especificações técnicas

Característica DFM Box DFM Vigo Categoria Hatch compacto elétrico SUV compacto elétrico Potência 95 cv (70 kW) 163 cv (120 kW) Torque 16,3 kgfm 23,4 kgfm Capacidade da bateria 43,89 kWh a 43,9 kWh 51,87 kWh Autonomia (Inmetro) Cerca de 275 km 302 km Potência de recarga DC (máxima) Até 88 kW Até 167 kW Porta-malas 309 a 326 litros 500 litros (+ 72L sob fundo falso) Garantia da bateria 10 anos 10 anos

Qual é o prazo de garantia oferecido pela DFM para os seus veículos? A marca oferece sete anos de garantia geral para o veículo e dez anos de garantia específica para o conjunto de baterias.

Quantas concessionárias a DFM pretende abrir no Brasil? A fase inicial prevê 60 lojas em 48 cidades espalhadas por 22 estados, com a meta de atingir 145 concessionárias até 2027.

Quais foram os primeiros modelos trazidos pela DFM ao mercado brasileiro? Os primeiros modelos a desembarcar no país foram o hatch citadino DFM Box e o SUV compacto DFM Vigo, ambos com motorização 100% elétrica