GAC desenvolve bateria de estado sólido com autonomia de 1.000 km

A GAC Group avançou no desenvolvimento de baterias totalmente de estado sólido, alcançando uma densidade energética superior a 400 Wh/kg. A tecnologia foi levada do ambiente de pesquisa para a fase de produção-piloto na matriz da companhia.

Segundo a GAC, a solução tem o potencial de viabilizar veículos elétricos com autonomia superior a 1.000 quilômetros.

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Segurança e processo de fabricação

O principal diferencial dessas baterias é a substituição do eletrólito líquido convencional por um material solidificado, o que permite o uso de ânodos de lítio metálico, estruturas mais compactas e maior densidade de energia.

Além do ganho de autonomia, a tecnologia busca elevar os níveis de segurança. A fabricação emprega uma combinação de processos que envolve eletrodos secos, transferência de eletrólito fino e fusão de interface in situ. Em escala, a montadora estima que essa solução reduza em 15% o investimento em equipamentos, em 40% o espaço necessário para a fábrica e em mais de 35% os custos de produção.

Bateria de estado sólido GAG

Qual é a densidade energética das novas baterias da GAC? A densidade energética alcançada é superior a 400 Wh/kg.

Quando os veículos com essa tecnologia devem ser lançados? A previsão da GAC é iniciar a aplicação das baterias em modelos da Hyper ainda em 2026