Novo Dolphin Mini? BYD revela segunda geração do Seagull na China

A BYD oficializou na China a segunda geração do Dolphin Mini, comercializado localmente como BYD Seagull. O hatch elétrico passou por uma reformulação profunda que ampliou suas dimensões, elevou a potência mecânica e estreou com preço reduzido em seu mercado de origem. Entre as novidades do modelo está o porta-malas dianteiro com capacidade para 94 litros.

Preço e disponibilidade

Na China, o modelo foi lançado a partir de 65.900 yuans, o equivalente a aproximadamente R$ 49.500 numa conversão direta e sem impostos.

O valor inicial representa uma redução de cerca de 5,7% em relação à versão de entrada da geração anterior no país asiático.

Detalhe da nova arquitetura mecânica da versão chinesa, com motorização posicionada no eixo traseiro, rendendo até 129 cv de potência e suspensão independente multilink. Foto: Reprodução/ BYD China

Para o mercado brasileiro a expectativa é que o modelo mais refinado conviva nas concessionárias acima do Dolphin Mini atual, que passará a ser montado na fábrica de Camaçari, na Bahia, atuando como a opção de entrada da marca.

O que mudou nas dimensões e no espaço interno

O hatch cresceu 42,5 centímetros, atingindo 4,20 metros de comprimento total. A largura passou para 1,81 metro e o entre-eixos subiu para 2,65 metros. Com essas alterações, o veículo passou a contar com homologação para capacidade de cinco ocupantes — em substituição aos quatro lugares anteriores — além de um porta-malas ampliado para 380 litros e um compartimento frontal de 94 litros.

O porta-malas traseiro passou a contar com capacidade para 380 litros, além de um compartimento frontal de 94 litros. Foto: Reprodução/ BYD China

Nova motorização e desempenho

Na parte mecânica, o motor foi deslocado para o eixo traseiro e disponibiliza opções de 116 cv ou 129 cv, representando um salto expressivo frente aos 75 cv do modelo atual. A suspensão traseira também foi atualizada para um sistema independente multilink, configuração que viabilizou a inclusão do novo porta-malas dianteiro.

Painel frontal reformulado do modelo asiático, destacando a ausência de instrumentos tradicionais e a adoção da central multimídia rotativa de 12,8 polegadas. Foto: Reprodução/ BYD China

Tecnologia e sistemas de recarga

O habitáculo foi totalmente reestilizado e aboliu o quadro de instrumentos tradicional localizado atrás do volante. As funções de bordo passam a se concentrar na nova tela multimídia rotativa, que foi ampliada para 12,8 polegadas.

No quesito abastecimento energético, o sistema Flash Charging promete recuperar de 10% a 97% da carga da bateria em apenas 9 minutos — ou até 70% em 5 minutos — quando conectado a pontos de recarga ultrarrápidos compatíveis. No mercado chinês, o modelo passa a contar com o sistema de direção semiautônoma denominado “Olho de Deus”, que utiliza sensores avançados, incluindo uma opção de sensor LiDAR instalado no teto, para desviar de obstáculos, ler semáforos e realizar balizas sem motorista a bordo.

Detalhes internos da versão revelada na China. Foto: Reprodução/ BYD China