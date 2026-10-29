Civic Hybrid 2027: 3 motores e conectado ao Google por R$ 266 mil

Equipado com o sistema e:HEV, o Honda Civic Advanced Hybrid está disponível no mercado brasileiro por R$ 266.500*. O modelo importado combina dois motores elétricos a um propulsor a combustão para gerenciar a entrega de potência e o consumo de combustível, sendo oferecido nas cores Preto Cristal perolizado e Cinza Basalto metálico.

Visual e interior

O veículo traz novidades na dianteira, que conta com grades superior e inferior com elementos hexagonais, para-choque com tomadas de ar verticais nas extremidades e lanternas traseiras escurecidas. O aspecto visual é completado por rodas de 17 polegadas com pneus 215/50 R17 91V.

Por dentro, o carro possui painel de instrumentos digital em tela TFT de 10,2 polegadas de alta definição e central multimídia de 9 polegadas com compatibilidade para Apple CarPlay e Android Auto. A lista de equipamentos inclui bancos dianteiros com estabilização corporal e ajustes elétricos para motorista e passageiro, ar-condicionado Dual Zone, teto solar e sistema de som Bose com 12 alto-falantes. O porta-malas tem capacidade de 495 litros.

Detalhe das lanternas traseiras escurecidas do sedã eletrificado da Honda, que reforçam o visual esportivo do modelo. Foto: Divulgação/ Honda/Site Oficial.

Conjunto híbrido

O sistema e:HEV une um motor elétrico de alta potência com 184 cv e 32,1 kgfm de torque a um motor a combustão 2.0 de ciclo Atkinson com injeção direta, que entrega 143 cv e 19,1 kgfm. Um segundo motor elétrico funciona como gerador para alimentar a bateria de íons de lítio situada sob o banco traseiro.

O funcionamento alterna de forma automática entre os modos EV Drive (100% elétrico), Hybrid Drive (motor a combustão como gerador) e Engine Drive (somente combustão), priorizando a tração elétrica na maior parte das situações. O motorista também pode selecionar os modos Normal, Sport, Eco e o modo Individual por meio da tecla “Drive Mode” no console.

Interior do Honda Civic Advanced Hybrid destacando o painel digital de alta definição e a central multimídia com serviços Google integrado. Foto: Divulgação/ Honda/Site Oficial. Interior do Honda Civic Advanced Hybrid destacando o painel digital de alta definição e a central multimídia com serviços Google integrado. Foto: Divulgação/ Honda/Site Oficial.

Conectividade e segurança

O modelo incorpora os serviços Google de fábrica, incluindo Google Maps, assistente por voz e Play Store, além da plataforma myHonda Connect para controle remoto via smartphone.

Na parte de segurança, a estrutura utiliza aços de alta resistência e o pacote Honda SENSING, que reúne controle de cruzeiro adaptativo (ACC), sistema de frenagem para mitigação de colisão (CMBS), assistência de permanência em faixa (LKAS), mitigação de evasão de pista (RDM) e ajuste automático de faróis (AHB). O veículo também conta com oito airbags, assistente de estabilidade e tração (VSA), assistente de ponto cego por câmera LaneWatch, assistente de partida em rampa (HSA) e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros.

Vista da dianteira renovada do Honda Civic Advanced Hybrid, evidenciando as novas grades com elementos hexagonais e o para-choque reestilizado. Foto: Divulgação/ Honda/Site Oficial. Detalhe das lanternas traseiras escurecidas do sedã eletrificado da Honda, que reforçam o visual esportivo do modelo. Foto: Divulgação/ Honda/Site Oficial.

A garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem, enquanto os componentes do sistema elétrico, como motores e baterias, têm cobertura de 8 anos ou 160.000 km.

Especificações Técnicas Novo Civic Hybrid

Quesito Informação Preço R$ 266.500,00 Motorização Híbrida e:HEV (dois motores elétricos + 2.0 a combustão ciclo Atkinson) Potência e Torque (Elétrico) 184 cv e 32,1 kgfm Potência e Torque (Combustão) 143 cv e 19,1 kgfm Porta-malas 495 litros Rodas e Pneus Rodas de 17 polegadas com pneus 215/50 R17 91V

Tudo o que você precisa saber sobre o novo Civic Hybrid

Qual é o preço de lançamento do Honda Civic Advanced Hybrid? O modelo chega ao mercado brasileiro pelo valor de R$ 265.900,00, com início das vendas em julho.

Como funciona a motorização híbrida do Civic Advanced Hybrid? O sistema e:HEV combina dois motores elétricos a um motor 2.0 a combustão, alternando automaticamente entre os modos elétrico, híbrido e a combustão conforme a condução e a topografia.

Qual é a garantia oferecida para o veículo? A garantia do veículo é de 3 anos sem limite de quilometragem, e o conjunto elétrico (baterias e motores) possui cobertura de 8 anos ou 160.000 km.

*Preço de R$ 266.500,00 consultado pela reportagem em outubro de 2026.