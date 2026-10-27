Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line 2027 chega com tela gigante, luxo e tecnologia avançada

A Mercedes-Benz inicia a pré-venda do CLA 200 AMG Line no Brasil, marcando a estreia da nova geração de compactos construídos sobre a plataforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) no país.

O modelo chega à rede de concessionárias com preço público sugerido de R$ 364.900,00.

Segundo Fabio F. Silva, Head de Vendas Automóveis da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, o veículo busca atrair novos perfis de consumidores focados em design, conectividade e tecnologia, além de renovar um dos nomes de maior sucesso da marca.

“O CLA 200 AMG Line é uma oportunidade de dialogar com novos perfis de clientes, especialmente consumidores que valorizam design, tecnologia, conectividade e uma experiência de mobilidade alinhada a um estilo de vida moderno”, afirmou.

Traseira do novo Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line traz visual renovado da nova geração do modelo, construído sobre a plataforma MMA. Foto: Divulgação/ Site Oficial Mercedes-Benz.

Visual e tecnologia

O novo CLA 200 AMG Line traz identidade visual inédita e pacote esportivo AMG Line, complementado por rodas de 18 polegadas e teto solar panorâmico. O modelo incorpora recursos como o sistema Hands-Free Access.

O interior é focado na experiência digital por meio da nova geração do sistema MBUX com Superscreen. O veículo conta com as funcionalidades Digitais Extras no Brasil, que incluem chave digital, localização e monitoramento remoto, além de comando por voz online e pré-instalação para câmera integrada.

Focado na experiência digital, a cabine traz a nova geração do sistema MBUX com o painel Superscreen e o volante do pacote AMG Line. Foto: Divulgação/ Site Oficial Mercedes-Benz. A central multimídia do novo CLA 200 oferece alta conectividade, suporte à chave digital, comando por voz online e monitoramento remoto. Foto: Divulgação/ Site Oficial Mercedes-Benz.

Segurança e assistência à condução

O pacote de segurança e assistência ao motorista traz tecnologias voltadas para o apoio em manobras, estacionamento e condução diária.

Entre os itens disponíveis estão:

Assistente de Distância DISTRONIC

Assistente de Manutenção de Faixa

Assistente de Frenagem

Sistema PARKTRONIC

Assistente de Ponto Cego Plus

O teto solar panorâmico integra a lista de itens do modelo e garante maior luminosidade e sensação de espaço ao interior do cupê compacto. Foto: Divulgação/ Site Oficial Mercedes-Benz.