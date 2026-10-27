Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line 2027 chega com tela gigante, luxo e tecnologia avançada

A Mercedes-Benz inicia a pré-venda do CLA 200 AMG Line no Brasil, marcando a estreia da nova geração de compactos construídos sobre a plataforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) no país.
O modelo chega à rede de concessionárias com preço público sugerido de R$ 364.900,00.
Segundo Fabio F. Silva, Head de Vendas Automóveis da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, o veículo busca atrair novos perfis de consumidores focados em design, conectividade e tecnologia, além de renovar um dos nomes de maior sucesso da marca.
“O CLA 200 AMG Line é uma oportunidade de dialogar com novos perfis de clientes, especialmente consumidores que valorizam design, tecnologia, conectividade e uma experiência de mobilidade alinhada a um estilo de vida moderno”, afirmou.
Visual e tecnologia
O novo CLA 200 AMG Line traz identidade visual inédita e pacote esportivo AMG Line, complementado por rodas de 18 polegadas e teto solar panorâmico. O modelo incorpora recursos como o sistema Hands-Free Access.
O interior é focado na experiência digital por meio da nova geração do sistema MBUX com Superscreen. O veículo conta com as funcionalidades Digitais Extras no Brasil, que incluem chave digital, localização e monitoramento remoto, além de comando por voz online e pré-instalação para câmera integrada.
Segurança e assistência à condução
O pacote de segurança e assistência ao motorista traz tecnologias voltadas para o apoio em manobras, estacionamento e condução diária.
Entre os itens disponíveis estão:
- Assistente de Distância DISTRONIC
- Assistente de Manutenção de Faixa
- Assistente de Frenagem
- Sistema PARKTRONIC
- Assistente de Ponto Cego Plus