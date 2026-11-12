Renault Niagara esgota mil vendas em 24h e ganha novo lote; Tudo sobre as versões e preços

A Renault abriu um segundo lote de pré-venda para a picape intermediária Niagara, com outras mil unidades disponíveis, após esgotar o lote inicial de mil veículos em menos de 24 horas. A condição especial de lançamento na nova etapa contempla apenas as versões automáticas Evolution AT 4×2, por R$ 149.990, e Iconic AT 4×2, por R$ 184.990.

No primeiro lote, iniciado às 16h do dia anterior, a opção de entrada Evolution MT 4×2 também fazia parte da oferta promocional, mas não há unidades dessa configuração disponíveis na nova remessa. As versões automáticas chegam às concessionárias brasileiras em 23 de novembro. A configuração manual será entregue no início de 2027, enquanto a topo de linha Outsider AT 4×4 tem início de comercialização previsto para março de 2027.

“As mil reservas realizadas em menos de 24 horas refletem a expectativa que o mercado tinha em relação à Renault Niagara”, afirma Aldo Costa, diretor comercial da Renault no Brasil.

Detalhe da grade frontal da Renault Niagara, picape intermediária de 4,91 metros de comprimento equipada com faróis em LED e motor turbo TCe 1.3 flex de até 160 cv. Foto: Divulgação/ Sala de Imprensa Renault Vista detalhada do conjunto traseiro da Renault Niagara, modelo que utiliza suspensão independente multilink para equilibrar estabilidade e conforto de rodagem. Foto: Divulgação/ Sala de Imprensa Renault Com 938 litros de volume e capacidade para até 654 kg de carga, a caçamba da Renault Niagara traz tampa com abertura elétrica e revestimento protetor de série na versão Iconic. Foto: Divulgação/ Sala de Imprensa Renault

Preços e cronograma de entrega

A linha da picape intermediária é composta por quatro versões, com valores promocionais válidos apenas durante a pré-venda:

Renault Niagara Evolution MT 4×2: R$ 154.990 (preço de lançamento foi de R$ 139.990 no primeiro lote; entrega no início de 2027)

Renault Niagara Evolution AT 4×2: R$ 164.990 (R$ 149.990 no segundo lote de pré-venda; entrega em 23 de novembro)

Renault Niagara Iconic AT 4×2: R$ 194.990 (R$ 184.990 no segundo lote de pré-venda; entrega em 23 de novembro)

Renault Niagara Outsider AT 4×4: R$ 209.990 (vendas a partir de março de 2027)

A Renault oferece garantia de oito anos ou 160.000 km para o modelo no Brasil.

Posto de comando da Renault Niagara reúne painel digital, volante multifuncional e central multimídia flutuante, além de trazer freio de estacionamento eletrônico em toda a linha. Foto: Divulgação/ Sala de Imprensa Renault Central multimídia openR link de dez polegadas equipa todas as versões da Niagara e ganha integração nativa com Google Maps, Google Play e Google Gemini na opção Iconic. Foto: Divulgação/ Sala de Imprensa Renault Acabamento interno da nova Renault Niagara; na configuração topo de linha Iconic, o banco do motorista ganha ajustes elétricos e a cabine recebe iluminação ambiente em 48 cores. Foto: Divulgação/ Sala de Imprensa Renault Painel de instrumentos 100% digital da Renault Niagara, que tem tela de sete polegadas nas versões Evolution e chega a dez polegadas na configuração Iconic. Foto: Divulgação/ Sala de Imprensa Renault

Motor, consumo e suspensão

Todas as configurações da Niagara utilizam o motor turbo TCe 1.3 flex, que entrega até 160 cv de potência e 270 Nm de torque. O propulsor trabalha associado a um câmbio manual de seis marchas na versão de entrada ou a uma transmissão automática EDC de dupla embreagem úmida e seis velocidades nas demais opções.

Segundo dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro citados pela fabricante, a picape recebeu nota A e registrou índice de eficiência energética de 1,86 MJ/km. As médias de consumo homologadas são:

Gasolina: 11 km/l na cidade e 12,8 km/l na estrada

Etanol: 7,5 km/l na cidade e 8,8 km/l na estrada

Na parte mecânica, o utilitário adota suspensão traseira independente multilink, arquitetura projetada para equilibrar estabilidade e absorção de impactos em diferentes pisos.

Dimensões, caçamba e capacidade de carga

A Renault Niagara mede 4,91 metros de comprimento e tem 22,3 centímetros de altura livre do solo, com rodas de liga leve de 17 ou 18 polegadas, conforme a versão.

Para o transporte de cargas, a caçamba comporta 938 litros de volume e suporta até 654 kg. A capacidade de reboque é de até 710 kg. O compartimento traseiro traz abertura elétrica da tampa, revestimento protetor, oito ganchos de amarração, iluminação interna e tomada 12V. Na versão Iconic, a capota rígida retrátil é item de série.

Na cabine, o banco traseiro tem encosto reclinável a 25° e um compartimento de armazenamento adicional de 36 litros atrás da segunda fileira.

Além do banco traseiro com encosto reclinável a 25°, a cabine da picape intermediária conta com um compartimento oculto de 36 litros para armazenamento atrás da segunda fileira. Foto: Divulgação/ Sala de Imprensa Renault

Tecnologia e segurança

Todas as versões saem de fábrica com seis airbags (dois dianteiros, dois laterais e dois do tipo cortina) e até 26 sistemas avançados de assistência à condução (ADAS), variando de acordo com a configuração escolhida.

Especificação Dados da Renault Niagara Motor Turbo TCe 1.3 flex Potência e torque Até 160 cv / 270 Nm Câmbio Manual de 6 marchas ou automático EDC de 6 marchas Consumo (gasolina) 11 km/l (cidade) e 12,8 km/l (estrada) Consumo (etanol) 7,5 km/l (cidade) e 8,8 km/l (estrada) Comprimento 4,91 metros Altura do solo 22,3 centímetros Caçamba e carga 938 litros / até 654 kg (reboque de até 710 kg) Garantia 8 anos ou 160.000 km

Principais equipamentos por versão

Evolution MT 4×2 (R$ 154.990): seis airbags, ar-condicionado digital, chave de presença, painel digital de sete polegadas, multimídia openR link de dez polegadas, faróis em LED, freio de estacionamento eletrônico, rodas de liga leve de 17 polegadas, seletor com quatro modos de condução (Eco, Normal, Snow e Terrain) e 17 recursos de assistência (frenagem automática de emergência, alerta de permanência em faixa, câmera de ré, sensor de fadiga e controle de descida).

Evolution AT 4×2 (R$ 164.990 / R$ 149.990 na pré-venda): adiciona câmbio automático EDC de seis marchas, seletor de marcha e-shifter, rodas de 18 polegadas e controle de velocidade adaptativo com Stop & Go (somando 18 assistentes de condução).

Iconic AT 4×2 (R$ 194.990 / R$ 184.990 na pré-venda): acrescenta ar-condicionado digital de duas zonas, banco do motorista com ajuste elétrico, carregador por indução, capota rígida retrátil, painel digital de dez polegadas, iluminação ambiente em 48 cores, saídas de ar traseiras, retrovisores com rebatimento elétrico, rodas de 18 polegadas diamantadas, seis modos de condução e sistema multimídia com Google Maps, Google Play e Google Gemini integrados. Na segurança, chega a 26 assistentes, incluindo câmera 360°, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e estacionamento semiautônomo.