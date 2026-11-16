Mercedes S 580 4MATIC: descubra todo o luxo que um Pix milionário pode te proporcionar

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil iniciou as vendas do novo S 580 4MATIC no mercado brasileiro. O sedã, modelo topo de linha da montadora no país, tem preço público sugerido a partir de R$ 1.266.900,00 na rede de concessionários da marca.

De acordo com a fabricante, mais de 50% do veículo foi desenvolvido, atualizado ou tecnicamente aperfeiçoado em relação ao ciclo anterior do Classe S. O lançamento ocorre no ano em que a Mercedes-Benz completa 140 anos da invenção do automóvel por Carl Benz.

“O Classe S continua sendo a mais pura tradução do que a Mercedes-Benz entende por luxo e o S 580 4MATIC leva esse conceito a um novo patamar”, afirma Gabriel Valadão, Head de Produto da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil. Segundo ele, o sedã combina desempenho e conforto para os ocupantes.

Novo Mercedes-Benz S 580 4MATIC chega ao Brasil a partir de R$ 1.266.900 com grade iluminada, faróis DIGITAL LIGHT e rodas de 20 polegadas. Foto: Divulgação/Imprensa Mercedes-Benz

Motor V8 híbrido leve e desempenho

O Mercedes-Benz S 580 4MATIC utiliza um motor V8 de 3.982 cm³ associado a um sistema híbrido leve de 48V. O conjunto entrega 537 cv de potência, além de 23 cv de assistência elétrica, e 750 Nm de torque.

O câmbio é automático de nove velocidades, com tração integral 4MATIC. Segundo dados divulgados pela marca, o sedã acelera de 0 a 100 km/h em 4,0 segundos e atinge velocidade máxima de 250 km/h.

Traseira do novo Mercedes-Benz S 580 4MATIC destaca as lanternas com desenho da estrela da marca, tração integral e motor V8 de 537 cv. Foto: Divulgação/Imprensa Mercedes-Benz

Para o controle dinâmico, o modelo sai de fábrica com suspensão pneumática AIRMATIC, que ajusta o carro às irregularidades do piso, e eixo traseiro esterçante. Abaixo de 60 km/h, as rodas traseiras giram em até 4,5° no sentido oposto ao das dianteiras para facilitar manobras urbanas. Acima dessa velocidade, giram no mesmo sentido para aumentar a estabilidade.

Cabine com foco no banco traseiro e telas integradas

Com 5.304 mm de comprimento, o S 580 4MATIC pode ser configurado com cinco lugares ou, com o pacote opcional Premium Plus, com quatro assentos. Na versão de quatro lugares, a segunda fileira recebe dois bancos individuais divididos por um console central executivo, mesas dobráveis e suporte para dispositivos móveis, formando o ambiente chamado de “Car-Office”.

Na configuração de série para o Brasil, o Pacote Conforto Traseiro inclui bancos climatizados e aquecidos, ajustes elétricos com memória, encostos de cabeça, controle remoto do sistema multimídia MBUX, carregamento de celular por indução (sem fio), duas portas USB, fechos dos cintos iluminados e airbag traseiro. Como opcional, o Pacote Conforto Traseiro Plus adiciona função de massagem, aquecimento de pescoço e posição ampliada de descanso para as pernas.

Bancos traseiros do Mercedes-Benz S 580 4MATIC oferecem climatização, carregamento sem fio e opção de ambiente executivo Car-Office com quatro lugares. Foto: Divulgação/Imprensa Mercedes-Benz

Na dianteira, o painel reúne o MBUX Superscreen, superfície única que integra o quadro de instrumentos digital à tela privativa de 12,3 polegadas para o passageiro, permitindo o uso sem distrair o motorista. A lista de equipamentos de série inclui ainda:

Ar-condicionado THERMOTRONIC de quatro zonas integrado ao sistema traseiro;

Sistema de som Burmester® 3D (com opção de sistema 4D de 31 alto-falantes e 1.610 watts);

Teto solar panorâmico deslizante e volante em couro Nappa;

Filtragem de ar externo ENERGIZING AIR CONTROL+ e sistema de fragrâncias AIR BALANCE;

Compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, além de chave digital e abertura das portas sem chave (KEYLESS-GO).

Painel MBUX Superscreen do Mercedes-Benz S 580 4MATIC integra quadro de instrumentos digital e tela privativa de 12,3 polegadas para o passageiro. Foto: Divulgação/Imprensa Mercedes-Benz Cabine do Mercedes-Benz S 580 4MATIC traz volante em couro Nappa, teto solar panorâmico e bancos com ajustes elétricos e climatização. Foto: Divulgação/Imprensa Mercedes-Benz Detalhe do sistema multimídia MBUX e do quadro de instrumentos digital integrados no painel dianteiro do novo Mercedes-Benz S 580 4MATIC. Foto: Divulgação/Imprensa Mercedes-Benz

Iluminação, assistência ao motorista e personalização

Por fora, a versão brasileira traz faróis DIGITAL LIGHT, que adaptam o facho de luz à via, compensam variações de relevo e projetam símbolos no asfalto para auxiliar o condutor. O visual inclui grade do radiador iluminada, lanternas traseiras com o desenho da estrela da marca e rodas multirraios de 20 polegadas calçadas com pneus 255/40 R20 na dianteira e 285/35 R20 na traseira.

No pacote de assistência à condução e segurança, o sedã oferece controle de cruzeiro adaptativo DISTRONIC, assistentes de direção, manutenção de faixa, ponto cego e frenagem, além de câmeras 360°, assistente de estacionamento PARKTRONIC, airbags laterais traseiros, central e sistema de proteção lateral PRE-SAFE® Impulse Side.

Entre os opcionais de acabamento estão os pacotes AMG Line e AMG Line Plus (com visual esportivo e rodas de 20 ou 21 polegadas), o pacote Exclusive e a linha de personalização MANUFAKTUR, que disponibiliza revestimentos específicos em couro Nappa e pinturas como a cor Preto Brilhante.

Ficha técnica resumida do Mercedes-Benz S 580 4MATIC

Característica Especificação Motor V8 de 3.982 cm³ + sistema híbrido leve 48V Potência 537 cv (+ 23 cv de assistência elétrica) Torque 750 Nm Câmbio Automático de 9 velocidades Tração Integral 4MATIC Aceleração (0 a 100 km/h) 4,0 segundos Velocidade máxima 250 km/h Comprimento 5.304 mm Preço sugerido A partir de R$ 1.266.900,00