Koenigsegg Sadair’s Spear: um bólido V8 biturbo de até 1.625 cv

O Koenigsegg Sadair’s Spear segue impondo respeito com números que desafiam a física e uma brutalidade mecânica sem precedentes nas pistas. Homologado para ruas e focado em desempenho extremo, o modelo, restrito a poucas unidades, combina potência monumental, peso pluma e uma aerodinâmica refinada.

A produção é restrita a apenas 30 unidades, todas comercializadas de forma instantânea após a apresentação privada do veículo. O batismo é uma homenagem a Jesko von Koenigsegg, pai do fundador da marca, resgatando o nome do cavalo de corrida que ele montou em sua última competição em 1976.

Vista lateral do Koenigsegg Sadair’s Spear evidenciando a aerodinâmica refinada e as rodas em fibra de carbono Aircore. Foto: Reprodução/ Koenigsegg Mídia

Durante testes iniciais realizados no circuito de Gotland, o Sadair’s Spear superou o recorde de volta anterior estabelecido pelo Jesko Attack em 1,1 segundo.

Motor e desempenho

O veículo é equipado com o motor V8 biturbo da Koenigsegg, associado à transmissão Light Speed Transmission (LST) sem volante, capaz de atingir 46.000 rpm. As mudanças de marcha são executadas por meio de borboletas no volante.

Com atualizações no sistema de arrefecimento, no fluxo de ar e na calibração do motor, a potência atinge 1.300 cv com gasolina comum e até 1.625 cv utilizando combustível E85. O modelo reduziu o peso em cerca de 35 kg, superando a relação peso-potência padrão de 1:1.

Traseira alongada do Sadair’s Spear otimizada para maior estabilidade e eficiência aerodinâmica nas pistas. Foto: Reprodução/ Koenigsegg Mídia

Aerodinâmica e tecnologia de pista

O pacote aerodinâmico do Sadair’s Spear inclui:

Asa traseira ativa de lâmina dupla, leve e montada na parte superior, otimizada para força descendente e tração em curvas de alta velocidade.

Design alongado da traseira para maior eficiência aerodinâmica e estabilidade.

Canards frontais ampliados, venezianas e entradas de ar no capô redesenhadas com aba Gurney integrada, garantindo refrigeração e fluxo de ar.

Capacidade aprimorada de refrigeração do óleo para condução contínua em pistas sob altas temperaturas.

Rodas Sadair Spear de 7 raios em fibra de carbono Aircore com pás de turbina e ângulos direcionais únicos.

Pneus mais largos otimizados para uso em pista.

Suspensão personalizada com molas leves e amortecedores Triplex projetados pela Koenigsegg, operando com o sistema Active Ride Height.

Freios de carbono-cerâmica multicamadas com novos materiais de pastilha.

Detalhe da asa traseira ativa de lâmina dupla projetada para maximizar a força descendente em alta velocidade. Foto: Reprodução/ Koenigsegg Mídia Interior minimalista do superesportivo com acabamento em fibra de carbono e painel SmartCluster. Foto: Reprodução/ Koenigsegg Mídia Koenigsegg Sadair’s Spear tem design otimizado para maior estabilidade e eficiência aerodinâmica nas pistas. Foto: Reprodução/ Koenigsegg Mídia

Interior e conforto

O cockpit apresenta console central leve e minimalista, além de assentos de fibra de carbono em formato de corrida da Sadair. Os cintos de segurança de três pontos de série podem ser substituídos por cintos de competição de seis pontos.

A redução de peso interna incluiu a diminuição do isolamento acústico, economizando 2,6 kg, e o uso de novas técnicas de fibra de carbono, que pouparam 1,3 kg adicionais. O modelo mantém recursos como o painel digital SmartCluster integrado ao volante, interface SmartCenter, conectividade USB, carregamento de celular por indução, sistema Autoskin e assistente de estacionamento com visão panorâmica.