Aston Martin Valhalla Spider: superesportivo conversível mais rápido da marca com 1.079 cv

O novo Aston Martin Valhalla Spider foi apresentado oficialmente. O modelo híbrido tem motorização plug-in de 1.079 cv e atinge velocidade máxima de 350 km/h, mantendo o desempenho dinâmico do coupé.

A fabricante informou que as entregas começam no terceiro trimestre de 2027. O modelo estreia neste final de semana no Concours at Wynn Las Vegas. Os preços individuais não foram divulgados.

Motorização e desempenho

O conjunto híbrido plug-in combina um motor V8 biturbo de 4,0 litros com virabrequim plano de 828 cv — com a maior potência específica de um motor a combustão da marca, de 207 cv por litro — e três motores elétricos, totalizando 1.079 cv e 1.100 Nm de torque.

Dois motores elétricos tracionam o eixo dianteiro com vetorização de torque, enquanto o terceiro auxilia a transmissão de dupla embreagem de oito marchas e o eixo traseiro. O superesportivo chega a 350 km/h (217 mph). Com o teto de tecido instalado, o limite é de 200 km/h (124 mph), e o uso do teto rígido opcional em fibra de carbono permite alcançar a velocidade máxima.

Aerodinâmica e capota

Desenvolvido em colaboração com a Aston Martin Performance Technologies (AMPT), consultoria da equipe de Fórmula 1 da marca, o veículo conta com aerodinâmica ativa revisada e calibração específica do Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP) para o fluxo de ar com ou sem o teto. O modelo preserva as portas borboleta em fibra de carbono, com cinemática refinada e design sem moldura.

Para o conforto com o teto removido, o conversível traz um deflexor de vento exclusivo de encaixe rápido e um “snorkel” reprofilado 35 mm mais alto. O veículo gera mais de 600 kg de downforce com o teto instalado.