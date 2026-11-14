Porsche traz novos 911 Targa híbrido e GT3 conversível de capota automática

A Porsche apresenta os novos 911 Targa 4 GTS e 911 GT3 S/C, cujas primeiras unidades já chegaram ao país. O 911 Targa 4 GTS marca o retorno da carroceria Targa ao portfólio brasileiro após pedidos de clientes, sendo oferecido exclusivamente na configuração GTS com tração integral permanente. O modelo estreia o T-Hybrid, primeiro sistema híbrido em um 911 de rua, que combina motor boxer de 3,6 litros, turbocompressor elétrico e motor elétrico integrado ao câmbio PDK de oito marchas. Com potência de 541 cv e 610 Nm de torque, o esportivo acelera de zero a 100 km/h em 3,1 segundos e atinge 312 km/h. O veículo está disponível para configuração com preço sugerido de R$ 1.440.000.

Outro lançamento é o 911 GT3 S/C, primeiro GT3 equipado com capota conversível totalmente automática. O modelo integra a gama regular sem limitação de produção, combinando motor boxer aspirado de 4,0 litros de 510 cv e 450 Nm de torque — capaz de chegar a 9.000 rpm — com transmissão manual de seis marchas e relação final curta. O conjunto leva o conversível de dois lugares de zero a 100 km/h em 3,9 segundos, com velocidade máxima de 313 km/h. O modelo chega ao Brasil em lote único com todas as unidades comercializadas.

Com soluções derivadas do 911 S/T, o conversível pesa 1.497 kg graças ao uso de fibra de carbono no capô, portas e para-lamas, além de freios PCCB e rodas de magnésio. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche. Primeiro GT3 com capota conversível totalmente automática, o novo 911 GT3 S/C atinge 313 km/h e chega ao mercado brasileiro em lote único já esgotado. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche. O interior do 911 GT3 S/C acomoda dois lugares e destaca a transmissão manual de seis marchas acoplada ao motor 4.0 aspirado de 510 cv. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.

Desempenho e aerodinâmica

O 911 Targa 4 GTS conta de série com eixo traseiro esterçante para reduzir o raio de giro e ampliar a estabilidade, suspensão esportiva de amortecimento variável, rodas de 20 polegadas na dianteira e 21 na traseira, além de aerodinâmica ativa com aletas que regulam o fluxo de ar para os radiadores.

O 911 GT3 S/C adota soluções de construção do 911 S/T, pesando 1.497 kg devido ao uso de fibra de carbono em capô, para-lamas, portas e barras estabilizadoras. Os freios PCCB economizam mais de 20 kg, enquanto as rodas de magnésio com fixação central reduzem em cerca de 9 kg a massa não suspensa. A capota de tecido possui componentes estruturais de magnésio e acionamento hidráulico que abre ou fecha em cerca de 12 segundos, com o carro parado ou em movimento a até 50 km/h. O defletor de vento elétrico pode ser acionado a até 120 km/h.

Marcando o retorno da carroceria Targa ao Brasil, o esportivo de tração integral conta com eixo traseiro esterçante de série e acelera de 0 a 100 km/h em 3,1 segundos. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche. O novo Porsche 911 Targa 4 GTS estreia o sistema híbrido T-Hybrid de 541 cv, trazendo aerodinâmica ativa com aletas na dianteira que regulam o fluxo de ar. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche. No interior do 911 Targa 4 GTS, o conjunto mecânico é gerenciado pelo câmbio PDK de oito marchas com motor elétrico integrado; o modelo parte de R$ 1.440.000. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.

Projetos Sonderwunsch

A marca destacou os projetos desenvolvidos pelo programa Sonderwunsch, voltado à personalização. Entre os destaques estão três unidades do 911 GT3 Touring. A primeira combina a cor exterior Signal Orange (PTS) com interior em couro preto, tecido Tartan e costuras na cor laranja, além de rodas na cor Ceramic Neo com brasão Turbonite.

A segunda unidade traz a cor PTS Yachting Blue e interior em couro cohiba com tecido Tartan aplicado no bagageiro e em uma bolsa de viagem. A terceira unidade apresenta a cor PTS Dark Olive Metallic, interior em couro Tarpanbrown com tecido pepita e soleira iluminada com a silhueta do 911 e a palavra “Schaltgetriebe”, que significa “Câmbio manual”.

Vista traseira do 911 GT3 Touring Sonderwunsch na tonalidade exclusiva Signal Orange, um dos três projetos de alta personalização destacados pela Porsche. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche. Personalizado pelo programa Sonderwunsch, este 911 GT3 Touring exibe a pintura Signal Orange (PTS) combinada a rodas na cor Ceramic Neo com brasão Turbonite. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche. A cabine do 911 GT3 Touring Sonderwunsch combina revestimento em couro preto, detalhes em tecido Tartan e costuras contrastantes na cor laranja. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.

Ficha técnica

Quesito 911 Targa 4 GTS 911 GT3 S/C Motor Boxer 3,6 litros T-Hybrid Boxer aspirado 4,0 litros Potência 541 cv 510 cv Torque 610 Nm 450 Nm Transmissão PDK de 8 marchas Manual de 6 marchas 0 a 100 km/h 3,1 segundos 3,9 segundos Velocidade Máxima 312 km/h 313 km/h Preço R$ 1.440.000 Lote único esgotado