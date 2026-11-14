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Porsche traz novos 911 Targa híbrido e GT3 conversível de capota automática

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
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911 GT3 S/C, 911 GT3 Touring Sonderwunsch e 911 Targa 4 GTS.
Linha de novidades da Porsche no Brasil reúne o exclusivo 911 GT3 Touring Sonderwunsch (Signal Orange), o híbrido 911 Targa 4 GTS de 541 cv e o inédito conversível 911 GT3 S/C com câmbio manual. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.

A Porsche apresenta os novos 911 Targa 4 GTS e 911 GT3 S/C, cujas primeiras unidades já chegaram ao país. O 911 Targa 4 GTS marca o retorno da carroceria Targa ao portfólio brasileiro após pedidos de clientes, sendo oferecido exclusivamente na configuração GTS com tração integral permanente. O modelo estreia o T-Hybrid, primeiro sistema híbrido em um 911 de rua, que combina motor boxer de 3,6 litros, turbocompressor elétrico e motor elétrico integrado ao câmbio PDK de oito marchas. Com potência de 541 cv e 610 Nm de torque, o esportivo acelera de zero a 100 km/h em 3,1 segundos e atinge 312 km/h. O veículo está disponível para configuração com preço sugerido de R$ 1.440.000.

Outro lançamento é o 911 GT3 S/C, primeiro GT3 equipado com capota conversível totalmente automática. O modelo integra a gama regular sem limitação de produção, combinando motor boxer aspirado de 4,0 litros de 510 cv e 450 Nm de torque — capaz de chegar a 9.000 rpm — com transmissão manual de seis marchas e relação final curta. O conjunto leva o conversível de dois lugares de zero a 100 km/h em 3,9 segundos, com velocidade máxima de 313 km/h. O modelo chega ao Brasil em lote único com todas as unidades comercializadas.

Porsche 911 GT3 SC traseira preto - Com soluções derivadas do 911 S/T, o conversível pesa 1.497 kg graças ao uso de fibra de carbono no capô, portas e para-lamas, além de freios PCCB e rodas de magnésio.
Com soluções derivadas do 911 S/T, o conversível pesa 1.497 kg graças ao uso de fibra de carbono no capô, portas e para-lamas, além de freios PCCB e rodas de magnésio. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.
Porsche 911 GT3 SC dianteira preto - Primeiro GT3 com capota conversível totalmente automática, o novo 911 GT3 S/C atinge 313 km/h e chega ao mercado brasileiro em lote único já esgotado
Primeiro GT3 com capota conversível totalmente automática, o novo 911 GT3 S/C atinge 313 km/h e chega ao mercado brasileiro em lote único já esgotado. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.
Porsche 911 GT3 SC interna - O interior do 911 GT3 S/C acomoda dois lugares e destaca a transmissão manual de seis marchas acoplada ao motor 4.0 aspirado de 510 cv.
O interior do 911 GT3 S/C acomoda dois lugares e destaca a transmissão manual de seis marchas acoplada ao motor 4.0 aspirado de 510 cv. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.

Desempenho e aerodinâmica

O 911 Targa 4 GTS conta de série com eixo traseiro esterçante para reduzir o raio de giro e ampliar a estabilidade, suspensão esportiva de amortecimento variável, rodas de 20 polegadas na dianteira e 21 na traseira, além de aerodinâmica ativa com aletas que regulam o fluxo de ar para os radiadores.

O 911 GT3 S/C adota soluções de construção do 911 S/T, pesando 1.497 kg devido ao uso de fibra de carbono em capô, para-lamas, portas e barras estabilizadoras. Os freios PCCB economizam mais de 20 kg, enquanto as rodas de magnésio com fixação central reduzem em cerca de 9 kg a massa não suspensa. A capota de tecido possui componentes estruturais de magnésio e acionamento hidráulico que abre ou fecha em cerca de 12 segundos, com o carro parado ou em movimento a até 50 km/h. O defletor de vento elétrico pode ser acionado a até 120 km/h.

Porsche 911 Targa 4 GTS traseira azul - Marcando o retorno da carroceria Targa ao Brasil, o esportivo de tração integral conta com eixo traseiro esterçante de série e acelera de 0 a 100 km/h em 3,1 segundos.
Marcando o retorno da carroceria Targa ao Brasil, o esportivo de tração integral conta com eixo traseiro esterçante de série e acelera de 0 a 100 km/h em 3,1 segundos. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.
Porsche 911 Targa 4 GTS dianteira azul - O novo Porsche 911 Targa 4 GTS estreia o sistema híbrido T-Hybrid de 541 cv, trazendo aerodinâmica ativa com aletas na dianteira que regulam o fluxo de ar.
O novo Porsche 911 Targa 4 GTS estreia o sistema híbrido T-Hybrid de 541 cv, trazendo aerodinâmica ativa com aletas na dianteira que regulam o fluxo de ar. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.
Porsche 911 Targa 4 GTS interna - No interior do 911 Targa 4 GTS, o conjunto mecânico é gerenciado pelo câmbio PDK de oito marchas com motor elétrico integrado; o modelo parte de R$ 1.440.000.
No interior do 911 Targa 4 GTS, o conjunto mecânico é gerenciado pelo câmbio PDK de oito marchas com motor elétrico integrado; o modelo parte de R$ 1.440.000. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.

Projetos Sonderwunsch

A marca destacou os projetos desenvolvidos pelo programa Sonderwunsch, voltado à personalização. Entre os destaques estão três unidades do 911 GT3 Touring. A primeira combina a cor exterior Signal Orange (PTS) com interior em couro preto, tecido Tartan e costuras na cor laranja, além de rodas na cor Ceramic Neo com brasão Turbonite.

A segunda unidade traz a cor PTS Yachting Blue e interior em couro cohiba com tecido Tartan aplicado no bagageiro e em uma bolsa de viagem. A terceira unidade apresenta a cor PTS Dark Olive Metallic, interior em couro Tarpanbrown com tecido pepita e soleira iluminada com a silhueta do 911 e a palavra “Schaltgetriebe”, que significa “Câmbio manual”.

Porsche 911 GT3 Touring Sonderwunsch orange traseira Vista traseira do 911 GT3 Touring Sonderwunsch na tonalidade exclusiva Signal Orange, um dos três projetos de alta personalização destacados pela Porsche.
Vista traseira do 911 GT3 Touring Sonderwunsch na tonalidade exclusiva Signal Orange, um dos três projetos de alta personalização destacados pela Porsche. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.
Porsche 911 GT3 Touring Sonderwunsch orange frente
Personalizado pelo programa Sonderwunsch, este 911 GT3 Touring exibe a pintura Signal Orange (PTS) combinada a rodas na cor Ceramic Neo com brasão Turbonite. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.
Porsche 911 GT3 Touring Sonderwunsch interna2 A cabine do 911 GT3 Touring Sonderwunsch combina revestimento em couro preto, detalhes em tecido Tartan e costuras contrastantes na cor laranja.
A cabine do 911 GT3 Touring Sonderwunsch combina revestimento em couro preto, detalhes em tecido Tartan e costuras contrastantes na cor laranja. Foto: Divulgação/Imprensa Porsche.

Ficha técnica

Quesito911 Targa 4 GTS911 GT3 S/C
MotorBoxer 3,6 litros T-HybridBoxer aspirado 4,0 litros
Potência541 cv510 cv
Torque610 Nm450 Nm
TransmissãoPDK de 8 marchasManual de 6 marchas
0 a 100 km/h3,1 segundos3,9 segundos
Velocidade Máxima312 km/h313 km/h
PreçoR$ 1.440.000Lote único esgotado
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