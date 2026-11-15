Tank 400: SUV hibrido é um “tanque” por fora, luxuoso por dentro e cobra por isso

A GWM finalmente revelou o Tank 400 Hi4-T para o mercado brasileiro; Trata-se de um SUV híbrido plug-in flex que passa a integrar o segmento de luxo no país, misturando a “brutalidade” de um tanque por fora com um interior digno de luxo. O modelo está disponível na rede de concessionárias da marca e no site oficial, com preço sugerido de R$ 389.000.

O veículo, que tinha tido apenas spoilers até então, tem design externo inspirado no universo Mecha e em constelações, com linhas retas na carroceria. O SUV mede 4.964 mm de comprimento, 1.970 mm de largura, 1.905 mm de altura e tem entre-eixos de 2.850 mm. Na traseira, a capa do estepe remete a um buraco negro e à obsidiana, acompanhada de rodas pretas de 18 polegadas e estribos laterais com acionamento elétrico. As opções de cores são Roxo Ametista, Prata Platina, Preto Khalifa e Cinza Titanium.

Na traseira do SUV de 4,96 metros de comprimento, o destaque fica para a capa do estepe inspirada em um buraco negro e à obsidiana, acompanhada de rodas pretas de 18 polegadas. Foto: GWM Motors Com design de linhas retas inspirado no universo Mecha, o novo GWM Tank 400 Hi4-T estreia no segmento de luxo por R$ 389.000 e motorização híbrida plug-in flex de 394 cv. Foto: GWM Motors

Desempenho e tração

O Tank 400 Hi4-T combina um sistema híbrido plug-in flex a uma transmissão de nove velocidades, gerando 394 cv de potência combinada e 750 Nm de torque combinado com gasolina ou etanol. O conjunto atinge de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente a 180 km/h.

A bateria de 37,1 kWh garante autonomia elétrica de até 105 km no padrão WLTP e 71 km pelo ciclo Inmetro. Para o uso fora de estrada, o veículo dispõe de tração inteligente com bloqueios eletrônicos dos diferenciais dianteiro e traseiro, 12 modos de condução, incluindo o modo Especialista, caixa de transferência eletromecânica, altura livre do solo de 255 mm, capacidade de imersão de até 800 mm e capacidade de reboque de até 2.500 kg.

O posto de comando reúne painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, central multimídia de 15,6 polegadas e head-up display de 9 polegadas. Foto: GWM Motors Com acabamento em couro Nappa para cinco ocupantes, os bancos dianteiros oferecem ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e massagem com oito modos. Foto: GWM Motors

Conforto e tecnologia

O interior do Tank 400 traz acabamento em couro Nappa, capacidade para cinco ocupantes e porta-malas de 789 litros, expansível até 1.750 litros com os bancos traseiros rebatidos. Os bancos dianteiros possuem ajustes elétricos, aquecimento, ventilação e sistema de massagem com oito modos.

O habitáculo conta com ar-condicionado automático de três zonas, vidros acústicos de dupla camada, cancelamento ativo de ruídos e uma geladeira veicular de 5,4 litros. O painel é formado por uma central multimídia de 15,6 polegadas, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, head-up display de 9 polegadas, som com 12 alto-falantes e tecnologia V2L.

Na segurança, o modelo sai de fábrica com seis airbags, câmera panorâmica de 540°/360° com chassi transparente e o pacote de assistências à condução ADAS nível 2+.

O habitáculo do Tank 400 conta com teto solar panorâmico, além de isolamento reforçado por vidros acústicos de dupla camada e cancelamento ativo de ruídos. Foto: GWM Motors O compartimento de bagagens oferece 789 litros de capacidade, podendo chegar a 1.750 litros com os bancos traseiros rebatidos. Foto: GWM Motors

Ficha Técnica GWM Tank 400

Preço: R$ 389.000

Motorização: Híbrido plug-in flex com transmissão de 9 velocidades

Potência e Torque: 394 cv e 750 Nm

Desempenho: 0 a 100 km/h em 6,8 s (Velocidade máxima: 180 km/h)

Autonomia Elétrica: Até 105 km (WLTP) / 71 km (Inmetro)

Dimensões: 4.964 mm (comprimento) x 1.970 mm (largura) x 1.905 mm (altura) x 2.850 mm (entre-eixos)

Porta-malas: 789 litros (expansível até 1.750 litros)