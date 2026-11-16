A Toyota confirmou um investimento de aproximadamente US$ 1,3 bilhão para a construção de uma nova fábrica em sua planta de Zárate, na província de Buenos Aires. A previsão é de que a unidade seja concluída em 2030, ano em que iniciará a produção da picape Tacoma híbrida para abastecer a América Latina e o Caribe. Apesar do anúncio e da proximidade da fabricação com o Brasil, a marca não confirmou a Tacoma oficialmente em território brasileiro.

Segundo a montadora, o aporte busca complementar o portfólio de picapes da empresa na região e ampliar a capacidade local de produzir veículos híbridos de nova geração.

O anúncio foi formalizado pelo vice-presidente executivo da Toyota Motor Corporation, Yoichi Miyazaki, em reunião com autoridades do governo argentino. Também participaram do encontro o CEO da Toyota para a América Latina e o Caribe, Rafael Chang, e o presidente da Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

O que muda na operação regional

De acordo com a fabricante, a nova unidade faz parte da estratégia de longo prazo para consolidar a América Latina e o Caribe como um centro de produção e exportação dentro das operações globais da empresa. A companhia atua na região há quase 70 anos.

O projeto da Tacoma integra a estratégia chamada pela marca de multipathway — abordagem que aposta no desenvolvimento de múltiplas tecnologias de motorização para a mobilidade.

Em comunicado, o CEO regional Rafael Chang destacou o papel conjunto das operações sul-americanas no plano industrial: “Por meio da integração das capacidades da Argentina, do Brasil e de nossos distribuidores em toda a região, podemos continuar desenvolvendo uma oferta de veículos mais competitiva, resiliente e centrada nas necessidades de nossos clientes”