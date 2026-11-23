A GWM apresentou na China a nova geração do Ora 7 e estreou a versão perua Ora 7 Travel Edition. O elétrico de porte médio tem opções de tração dianteira ou integral, autonomia de até 660 km no ciclo chinês CLTC e um conjunto de até 27 sensores na perua topo de linha. Não há previsão oficial de chegada do carro ao Brasil. O design dos modelos chamou atenção, com linhas ousadas e cores que chamam atenção.

Novidades da linha e perua Travel Edition

A nova geração do Ora 7 para o mercado chinês passa a oferecer duas opções de carroceria sobre o mesmo entre-eixos de 2,87 metros. Além da configuração cupê/fastback, com 4,89 metros de comprimento, 1,85 metro de largura e 1,50 metro de altura, a marca lançou a perua Travel Edition, que mede 4,82 metros de comprimento, 1,86 metro de largura e 1,52 metro de altura.

Na perua Travel Edition, o porta-malas tem capacidade para 600 litros divididos em dois níveis, incluindo um compartimento inferior de 140 litros. O modelo traz tampa motorizada com abertura de até 81 graus, barras de teto e limpador traseiro. Ambas as carrocerias mantêm grade dianteira fechada, faróis circulares com 127 LEDs, lanternas traseiras com 78 LEDs, painel de instrumentos digital, central multimídia flutuante, volante multifuncional de três raios e console central em formato de “T” com carregador por indução.

Foto: Reprodução/GWM Global.

Motores, baterias e alcance

As baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) da linha Ora 7 vêm da Svolt. As versões de entrada e intermediárias têm tração dianteira e motor elétrico único de 150 kW (204 cv) ou 160 kW (218 cv), sempre com 260 Nm de torque, com alcance de 560 km, 630 km ou 660 km no ciclo chinês CLTC.

A configuração topo de linha com tração integral (AWD) reúne um motor dianteiro de 160 kW e um traseiro de 150 kW, com potência combinada de 310 kW (cerca de 422 cv) e 600 Nm de torque. Segundo os dados divulgados para o mercado chinês, essa versão tem distribuição de peso de 50:50 entre os eixos, vai de 0 a 100 km/h em 4,2 segundos, alcança 180 km/h de velocidade máxima e registra autonomia de 535 km no ciclo CLTC.

Configuração topo de linha do GWM Ora 7 com tração integral de 310 kW e pacote de 27 sensores com radar LiDAR de 192 linhas no teto. Foto: Reprodução/GWM Global.

Sensores e assistência à condução

As versões de entrada usam um conjunto baseado em câmeras para controle de cruzeiro adaptativo. Já as opções topo de linha da perua Travel Edition reúnem 27 sensores: um radar LiDAR de 192 linhas no teto, três radares de ondas milimétricas, 11 câmeras de alta definição e 12 radares ultrassônicos.

Esse conjunto permite funções de direção semiautônoma, como navegação inteligente em cidades (City NOA) e rodovias (Highway NOA), estacionamento com memória de trajeto e condução assistida contínua de vaga a vaga.

Foto: Reprodução/GWM Global. Foto: Reprodução/GWM Global.

Ora 7 no Brasil?

No Brasil, não há previsão oficial de lançamento do Ora 7. A linha de elétricos da submarca Ora da GWM no mercado brasileiro continua formada apenas pelos modelos Ora 3 e Ora 5.