GWM celebra um ano do ORA 03 com série especial

Neste mês, a GWM comemora um ano do lançamento do ORA 03, seu primeiro carro 100% elétrico, no Brasil. E, para celebrar a data, a autotech lança a série especial ORA 03 Skin Special Edition, que foi apresentada ao público durante a 4ª edição da live “Bem-vindo ao Amanhã”, realizada na quinta-feira (12/12).

Com uma tiragem limitada somente a 200 unidades, a nova série especial custará R$ 159 mil e já está disponível para pré-venda no site da GWM, Mercado Livre, aplicativo My GWM e em todas as concessionárias da marca no Brasil. Em Curitiba, a GWM Evollux pode passar mais informações e detalhes dessa série especial do ORA 03.

“Estamos muito felizes com o nível de aceitação do GWM ORA 03 por parte do público no Brasil, por isso a série especial é uma excelente forma de celebrar o sucesso deste modelo no mercado brasileiro. Com este lançamento, reafirmamos nosso compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a tecnologia, oferecendo aos nossos consumidores um produto com um design cativante e alinhado com as tendências globais de mobilidade elétrica”, comemora Andre Leite, Diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil.

Em relação à versão Skin tradicional, o GWM ORA 03 Skin Special Edition traz teto solar panorâmico e um visual único, com carroceria na cor Azul Copacabana, teto e colunas dianteiras pintados em preto e interior com revestimento em couro ecológico preto. Em relação aos equipamentos de série, a nova série limitada dispõe da mesma configuração do ORA 03 Skin convencional. Ele conta com motor de 171 cv, bateria de 48 kW com autonomia de até 310 km (WLTP), piloto automático inteligente, sete airbags e visão 360° com nove modos de visualização gerados por meio de cinco câmeras, entre outros.

Conheça o GWM ORA 03

Com design esportivo e original, o GWM ORA 03 foi projetado para oferecer novas experiências de dirigibilidade, segurança, customização e personalização em um único veículo. O modelo, disponível em duas versões – Skin e GT -, é equipado com o mesmo motor elétrico, localizado no eixo dianteiro, que oferece 171 cv de potência e 250 Nm de torque, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 8,2 segundos.

A principal diferença entre as versões está na capacidade energética da bateria. No ORA 03 Skin, a bateria é de 48 kWh. Na opção GT, é de 63 kWh, proporcionando maior autonomia ao veículo. Os modelos podem ser carregados de 10% a 80% entre três e cinco horas com carregadores de corrente alternada (AC) ou 30 a 40 minutos na corrente contínua (DC). A autonomia do carro é de 310 km na versão Skin e 400 km na GT no ciclo WLTP ou 232 km e 319 km, respectivamente, no ciclo Inmetro.

Destaque do modelo dentro do seu segmento, o ORA 03 conquistou a nota máxima (cinco estrelas) nos testes do Euro NCAP e foi apontado pela associação como o veículo mais seguro da sua categoria comercializado na Europa, batendo os concorrentes alemães, americanos e suecos. O modelo conta com Sistema Avançado de Assistência ao Condutor nível 2+ (ADAS – Advanced Driver Assistance System) – que promove uma condução semiautônoma e extremamente segura –, composto por um radar frontal de curto, médio e longo alcances e cinco câmeras (para-brisas, para-choque dianteiro, para-choque traseiro e uma em cada retrovisor).

Entre os principais itens de segurança disponíveis em todas as versões, destacam-se:

Piloto automático inteligente, com diversos recursos: Stop & Go, Controle de Cruzeiro Inteligente, Smart Cornering (ajusta a velocidade do veículo de acordo com o ângulo da curva), Smart Dodge (Desvio Inteligente de Caminhões), Alerta, Manutenção e Centralização de Faixa, entre outros;

Sete airbags, sendo o primeiro carro da categoria com airbag central (entre os bancos dianteiros);

Alerta e Frenagem Autônoma de Emergência (AEB – Auto Emergency Breaking), capaz de reconhecer pedestres, ciclistas e motos. A versão GT traz ainda frenagem de tráfego cruzado;

Assistente ativo de ponto cego que alerta e ajuda a evitar acidentes em troca de faixas e ainda conta com alerta de abertura de portas após o carro estar estacionado e desligado, com reconhecimento de carros, ciclistas e motos;

Reconhecimento de placas de velocidade com alerta de excesso de velocidade;

Visão 360° com nove modos de visualização gerados por meio de cinco câmeras.

O GWM ORA 03 possui um painel de instrumentos e multimídia com processador Qualcomm Snapdragon, com duas telas integradas de 10,25 polegadas cada, Full HD, com textos em português. Sua central multimídia é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com conexão via Bluetooth. Portas USB iluminadas nas dianteiras, sistema de som com 120 W de potência e seis alto-falantes também integram a lista de equipamentos do modelo.

Estilo é algo pessoal, cada um tem o seu. E no ORA 03 é possível imprimir o seu estilo no carro. Na parte externa, o cliente pode escolher entre as cores Branco Ágata, Preto Hematita e Vermelho Brava disponíveis para as duas versões. A versão Skin oferece ainda o Azul Copacabana, enquanto a GT dispõe do Cinza Amazonita e, no caso da série especial GT Approve, a cor fosca exclusiva Cinza Zenith.

Internamente, o consumidor consegue definir o visual do seu Skin: Azul Copacabana, com acabamento nas cores cinza e azul; Branco Ágata, nas cores off-white e marrom; Preto Hematita, todo preto com costuras azuis; ou Vermelho Brava, nas cores gelo e vermelho. Já na versão GT, seu interior é sempre preto e vermelho.

Além do visual, o motorista ainda pode optar por cinco modos de condução do veículo: Normal, Eco, Automático, Esportivo e Esportivo+. E a personalização do Ora 03 GT vai além, com modo de condução Individual, que permite configurações específicas escolhidas pelo cliente.

1 ano no Brasil

Lançado em 2023, o ORA 03 conquistou o público brasileiro com seu design esportivo e original, oferecendo novas experiências de dirigibilidade, segurança, customização e personalização em um único veículo. Neste primeiro ano de vendas, foram mais de 6 mil unidades emplacadas e o modelo se estabeleceu como uma das principais opções dentro do segmento de carros elétricos, atendendo à crescente demanda por soluções mais ecológicas e acessíveis no Brasil.

O lançamento da série especial do ORA 03 reflete o esforço contínuo da GWM em fortalecer sua presença no mercado brasileiro. A montadora já possui uma ampla rede na maioria das capitais do Brasil, atuando em mais de 50 cidades com 88 pontos de venda, sendo 65 concessionárias plenas e 23 lojas em shoppings. Todas as concessionárias oferecem o GWM Delivery, um serviço único e inédito no Brasil, que atende gratuitamente qualquer endereço das 5.570 cidades do País. No GWM Delivery, o veículo é levado em um caminhão, acompanhado do motorista e de um embaixador da marca, que realiza a entrega técnica ao cliente.

A autotech também oferece um sistema de vendas pelo Mercado Livre, proporcionando uma experiência diferenciada ao cliente. Para efetuar a compra do veículo, sem sair de casa, é só depositar R$ 9 mil para garantir sua pré-reserva. O restante só é pago quando o carro é efetivamente faturado para o cliente. O pagamento do saldo pode ser feito por Pix ou boleto, sem necessidade de o cliente ir à concessionária física.

Os compradores das linhas ORA 03 e Haval H6 ganham também o Pacote Tranquilidade que consiste no financiamento com recompra garantida, tag de pedágio GWM Veloe por um ano, a conveniência do serviço Tomorrow Assistance, com oficina remota e carro cortesia, e a Proteção Total da bateria por dois anos contra qualquer tipo de dano físico e elétrico, além da garantia de fábrica por 8 anos ou 200 mil km para a bateria e de 5 anos sem limite de quilometragem para o veículo, seja para uso particular ou comercial.

Diante dos bons resultados, a GWM aposta em um 2025 de excelentes resultados. Com inauguração prevista para o primeiro semestre, a fábrica de Iracemápolis (SP) está passando por uma modernização, que inclui processos digitais na produção e linha de montagem inteligente, e terá sua capacidade de produção instalada aumentada das 20 mil unidades por ano iniciais para 100 mil veículos por ano ao final de todas as etapas de ampliação. As primeiras contratações já começaram e a previsão é ter 700 novos colaboradores contratados para o início da produção. (Fotos: GWM Brasil/Divulgação).