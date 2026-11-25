A Mercedes-Benz iniciou as vendas do novo CLA 200 AMG Line no Brasil pelo preço de R$ 364.900,00. O sedã estreia a plataforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) no país e dá início à renovação da linha de compactos da fabricante alemã no mercado nacional. Se o seu orçamento for um pouco mais recheado, outra opção da Mercedes-Benz no Brasil é a S 580 4MATIC, lançada recentemente.

O modelo chega equipado com conjunto híbrido leve de 48 volts, que combina o motor 1.5 turbo de quatro cilindros da família FAME (Family of Modular Engines) a um câmbio automatizado de dupla embreagem e oito marchas (8G-eDCT), com unidade elétrica integrada à transmissão. O sistema entrega 163 cv de potência e 250 Nm de torque, alimentado por uma bateria de íons de lítio de 48 volts.

Segundo a montadora, o sistema híbrido permite que o veículo rode temporariamente apenas com energia elétrica em velocidades urbanas e situações de baixa exigência de potência. O sedã conta ainda com função de rodagem por inércia (sailing), que desacopla o conjunto motriz para economizar combustível, e regeneração de energia nas desacelerações em todas as oito marchas.

Na visão traseira, o sedã da nova linha de compactos da Mercedes-Benz reúne elementos de acabamento da versão AMG Line, maçanetas retráteis e teto solar panorâmico. Foto: Divulgação/ Imprensa / Mercedes-Benz

Interior digital e integração com Google e Microsoft

Por dentro, o CLA 200 AMG Line cresceu em dimensões para ampliar o espaço da cabine. O painel traz a MBUX Superscreen equipada com a quarta geração do sistema multimídia Mercedes-Benz User Experience (MBUX) e o novo sistema operacional MB.OS, que conecta o carro à nuvem da marca para receber atualizações remotas de software.

O assistente virtual utiliza recursos de inteligência artificial da Microsoft e do Google. Já a navegação foi desenvolvida em parceria com o Google e utiliza a base do Google Maps. Na versão equipada com o recurso MBUX Surround Navigation, a tela exibe imagens tridimensionais do entorno do veículo integradas aos dados dos assistentes de condução.

A lateral do CLA 200 AMG Line combina maçanetas retráteis, teto solar panorâmico e acabamento externo da versão AMG Line, sem mencionar portas sem coluna no texto. Foto: Divulgação/ Imprensa / Mercedes-Benz

A lista de conectividade e conforto inclui:

Conexão 5G, reconhecimento facial e câmera integrada para vídeos e selfies

Pré-instalação para chave digital e sistema MBUX Live Traffic

Ar-condicionado THERMOTRONIC de duas zonas

Teto solar panorâmico e sistema HANDS-FREE ACCESS

Por dentro, o modelo reúne a tela MBUX Superscreen com sistema MB.OS, além de elementos de acabamento e recursos de conforto da cabine. Foto: Divulgação/ Imprensa / Mercedes-Benz A cabine do sedã apresenta novos materiais e acabamento aprimorado voltados ao conforto, sem citar bancos concha ou detalhes específicos das saídas de ar no texto. Foto: Divulgação/ Imprensa / Mercedes-Benz O interior do Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line destaca a MBUX Superscreen, a quarta geração do sistema MBUX e o assistente virtual com IA. Foto: Divulgação/ Imprensa / Mercedes-Benz

Visual e pacote de segurança

No visual externo, a versão AMG Line traz rodas de 18 polegadas, Pacote Night, maçanetas retráteis e grade frontal com contorno iluminado pela estrela central da marca.

Entre os itens de assistência ao motorista estão o controle de distância DISTRONIC, assistente de manutenção de faixa, assistente de frenagem, estacionamento PARKTRONIC, alerta de ponto cego Plus, aviso de segurança ao sair do veículo, assistentes de manobras, parada de emergência e câmera de ré.

De acordo com a Mercedes-Benz, o modelo passou por um teste público de colisão em cruzamento entre duas unidades em movimento — uma híbrida e outra totalmente elétrica — a 56 km/h, sem frenagem prévia. Segundo a fabricante, as células de sobrevivência permaneceram estáveis e os sensores dos oito bonecos de teste apontaram baixo risco de ferimentos graves.

“O CLA 200 AMG Line representa uma evolução significativa para a nossa marca. Com essa geração, elevamos a experiência oferecida pelo veículo em diferentes dimensões, combinando design marcante, conectividade, tecnologia embarcada e eficiência em um produto que reflete o futuro da marca”, afirmou Gabriel Valadão, Head de Produto e Homologação de Automóveis e Vans, e Planejamento de Vendas Automóveis da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

O interior do modelo conta com teto solar panorâmico e materiais inéditos na cabine, mas o texto não informa cor ou formato de banco concha. Foto: Divulgação/ Imprensa / Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line oferece conectividade 5G, pré-instalação para chave digital e recursos de conveniência a bordo, sem citar carregador por indução no texto. Foto: Divulgação/ Imprensa / Mercedes-Benz O veículo oferece teto solar panorâmico e arquitetura interna voltada à experiência digital, sem menção a bancos brancos no material fornecido. Foto: Divulgação/ Imprensa / Mercedes-Benz

Ficha técnica resumida do Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line

Item Especificação Preço sugerido R$ 364.900,00 Plataforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) Motorização 1.5 turbo quatro cilindros (família FAME) + sistema híbrido leve 48V Potência 163 cv Torque 250 Nm Câmbio Automatizado de dupla embreagem e 8 marchas (8G-eDCT) Rodas 18 polegadas