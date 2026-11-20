A Jetour anunciou um novo aporte de R$ 400 milhões no Brasil para iniciar a produção local de veículos. A chinesa confirmou ainda o lançamento do SUV Jetour T0 em 2027. Com isso, o investimento total da montadora no país chega a R$ 800 milhões. O anúncio foi feito na quinta-feira (18), pelo presidente da Jetour International, Ke Chuandeng, durante o Global Fan Festival, no Rio de Janeiro.

O Jetour T0 será o SUV de entrada da linha T no Brasil, abaixo dos modelos T1 (que custa a partir de R$ 249.900,00*) e T2 (custando a partir de R$ 289.900,00*), com estreia prevista ao longo de 2027. A fabricante confirmou versões híbrida plug-in (PHEV) e 100% elétrica (BEV), o que marcará a estreia do primeiro carro totalmente elétrico da marca no mercado brasileiro.

Jetour com produção local e metas comerciais

O endereço oficial da unidade será divulgado em março de 2027, após a definição do local no primeiro trimestre. Segundo o anúncio, parte dos R$ 400 milhões irá para o desenvolvimento de motorização flex adaptada ao Brasil e para sistemas de condução autônoma. A Jetour também prevê encerrar 2027 com 150 concessionárias ativas no país e meta de 20 mil unidades vendidas.

Novo Jetour T0

Apesar de ser o modelo de entrada da família T, o Jetour T0 deve tem porte de SUV médio. Na versão equivalente vendida na China, o SUV mede 4,60 m de comprimento, 1,88 m de largura, 1,70 m de altura e 2,74 m de entre-eixos, com vão livre do solo de 20 cm, ângulo de entrada de 21°, ângulo de saída de 26° e capacidade para atravessar trechos alagados de até 50 cm. O visual traz carroceria mais quadrada, capô elevado, caixas de roda marcadas e faróis redondos com anéis duplos de LED.

A ficha técnica definitiva para o mercado brasileiro ainda não foi divulgada. Estima-se, porém que o modelo tenha, no Brasil, as seguintes especificações:

Tração traseira: 272 cv, 29,1 kgfm de torque, 0 a 100 km/h em 7,5 segundos e autonomia de até 550 km no ciclo chinês CLTC.

Tração integral (dois motores): 374 cv, 43,5 kgfm de torque, 0 a 100 km/h em 5,5 segundos e autonomia de até 510 km no ciclo CLTC.

*Valores conferidos pela reportagem em novembro de 2026.