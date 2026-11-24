Os SUVs L8, L6 e L4 da Lepas receberam cinco estrelas nos testes de segurança do Euro NCAP 2026. A fabricante integra o grupo Chery International, produz veículos de novas energias e prepara sua chegada ao mercado brasileiro, embora ainda não tenha divulgado a data de início das vendas no país.

O programa europeu independente de avaliação automotiva anunciou os resultados em 18 de novembro. No Brasil, a operação da Lepas faz parte da estratégia da Chery International, que também reúne as marcas Omoda & Jaecoo, iCAUR e AiMOGA Robotics (setor de robótica).

Como foram os testes de segurança em 2026?

Na edição deste ano, o Euro NCAP adotou critérios atualizados, descritos como a maior mudança nos protocolos da entidade desde 2009. As avaliações analisam quatro áreas principais: condução segura, prevenção de colisões, proteção em colisões e segurança pós-colisão.

Os ensaios simulam situações de trânsito como cruzamentos complexos, abertura de portas com risco para ciclistas e procedimentos de resgate após acidentes. Nos resultados divulgados, o Lepas L4 alcançou 84% em prevenção de colisões. Já os modelos L6 e L8 atingiram 87% em proteção em colisões e 95% em segurança pós-colisão.

De acordo com a Chery International, os três utilitários esportivos são montados sobre a plataforma modular LEX. A fabricante afirma que essa arquitetura reúne estrutura veicular, proteção aos ocupantes, proteção de bateria em 360 graus, sistemas redundantes de segurança ativa e resposta a emergências. A empresa declara ainda realizar mais de 1.500 testes de colisão por ano em mais de 67 cenários distintos, com apoio de sua rede global de pesquisa e desenvolvimento.

O que esperar dos modelos da Lepas?

As fichas técnicas internacionais detalham o porte e as opções mecânicas dos três SUVs, que combinam versões híbridas plug-in (que podem ser recarregadas na tomada), 100% elétricas e a combustão, dependendo do mercado. Como ainda não há ficha oficial definitiva para o Brasil, os dados variam conforme a versão global.

Lepas L8

Maior modelo entre os três avaliados, o L8 é um SUV híbrido plug-in de cinco lugares com 4,69 metros (4.688 mm) de comprimento, 1,87 m (1.871 mm) de largura, entre-eixos de 2,80 m (2.800 mm) e altura entre 1,68 m e 1,69 m. O porta-malas comporta 507 litros, chegando a 1.314 litros com os bancos rebatidos.

Lepas L8: O SUV híbrido plug-in de cinco lugares da Lepas recebeu cinco estrelas no Euro NCAP 2026 e soma 279 cv de potência combinada. Foto: Reprodução/Lepas Global.

O conjunto mecânico une um motor 1.5 turbo a combustão a um propulsor elétrico e transmissão DHT, entregando potência combinada de 279 cv (205 kW) e torque de até 365 Nm (37,2 kgfm). A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em cerca de 7,9 segundos. Equipado com bateria de 18,4 kWh (LiFePO4) e tanque de 60 litros, o modelo tem autonomia elétrica entre 80 km e 107 km e alcance total combinado de até 1.300 km segundo medições internacionais. Conta ainda com função V2L para alimentar dispositivos externos.

Na cabine, traz central multimídia vertical de 13,2 polegadas, painel digital de 10,2 polegadas, carregador sem fio para celular, teto solar panorâmico, sistema de aromatização e som Sony com até oito alto-falantes e cancelamento ativo de ruído. Os bancos dianteiros oferecem ajustes elétricos, ventilação e massagem. O pacote de assistência à condução (ADAS) inclui piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa e detecção de pedestres.

Lepas L6

Com estreia prevista no Brasil para 2027, o SUV médio L6 mede entre 4,55 m e 4,57 m de comprimento, cerca de 1,85 m de largura, 1,68 m de altura e 2,70 m (2.700 mm) de entre-eixos. O porta-malas varia entre 410 litros e 500 litros conforme a configuração.

Lepas L6: O SUV médio da Lepas, oferecido em configurações elétrica, híbrida plug-in e a combustão em mercados selecionados, recebeu cinco estrelas no Euro NCAP 2026 e tem estreia prevista no Brasil para 2027. Foto: Reprodução/Lepas Global.

No mercado global, o modelo dispõe de três opções de motorização:

100% elétrica (BEV): entrega 242 cv (178 kW) e 275 Nm (28 kgfm) de torque — há configurações internacionais de até 217 cv —, indo de 0 a 100 km/h em cerca de 7,9 segundos. A bateria fica entre 65 kWh e 67 kWh, com autonomia declarada de até 450 km no ciclo WLTC ou cerca de 434 km no ciclo WLTP.

entrega 242 cv (178 kW) e 275 Nm (28 kgfm) de torque — há configurações internacionais de até 217 cv —, indo de 0 a 100 km/h em cerca de 7,9 segundos. A bateria fica entre 65 kWh e 67 kWh, com autonomia declarada de até 450 km no ciclo WLTC ou cerca de 434 km no ciclo WLTP. Híbrida plug-in (PHEV): combina motor 1.5 turbo a gasolina, motor elétrico e câmbio DHT150 para gerar cerca de 279 cv (205 kW) e entre 365 Nm e 372 Nm (37,2 kgfm). Usa bateria de 18,4 kWh e registra autonomia combinada declarada de 1.058 km no ciclo WLTC.

combina motor 1.5 turbo a gasolina, motor elétrico e câmbio DHT150 para gerar cerca de 279 cv (205 kW) e entre 365 Nm e 372 Nm (37,2 kgfm). Usa bateria de 18,4 kWh e registra autonomia combinada declarada de 1.058 km no ciclo WLTC. A combustão (ICE): oferecida em países como a África do Sul, utiliza motor 1.5 turbo a gasolina de 108 kW e 225 Nm com câmbio automatizado de dupla embreagem de seis marchas e tração dianteira.

Por dentro, o L6 conta com tela central de 13,2 polegadas com processador Qualcomm Snapdragon 8155, painel digital de cerca de 8,8 polegadas e carregador por indução de 50 W. Dependendo do mercado, incorpora câmeras de visão em 540 graus, pacote ADAS, teto panorâmico e bancos elétricos com aquecimento e ventilação.

Lepas L4

O SUV compacto L4 também tem chegada prevista ao mercado brasileiro em 2027 e acomoda cinco ocupantes. Suas medidas ficam entre 4,40 m (4.406 mm) e 4,42 m (4.420 mm) de comprimento, 1,82 m a 1,84 m de largura, 1,63 m a 1,65 m de altura e 2,70 m (2.700 mm) de entre-eixos. O porta-malas leva 458 litros (ou até 1.284 litros com bancos rebatidos) e a capacidade de reboque chega a 750 kg.

Lepas L4: O SUV compacto da Lepas, com opções elétricas, híbridas plug-in e a combustão conforme o mercado, recebeu cinco estrelas no Euro NCAP 2026 e tem chegada prevista ao Brasil em 2027. Foto: Reprodução/Lepas Global.

A linha internacional reúne versões elétricas com motor dianteiro de 202 cv a 218 cv (158 kW a 160 kW) e baterias entre 61,1 kWh e 67,08 kWh. A autonomia estimada varia de 340 km (padrão Inmetro) até 450 km a 500 km em ciclos globais, com aceleração de 0 a 100 km/h entre 7,6 s e 8 s e máxima de 160 km/h a 170 km/h.

Há ainda uma opção híbrida plug-in com motor 1.5 turbo, bateria de 18,3 kWh e potência combinada na faixa de 218 cv, além de versões a combustão para outros mercados com motores 1.5 aspirado (cerca de 109 cv e 148 Nm) ou 1.5 turbo (até 108 kW e 225 Nm). Entre os equipamentos divulgados estão tela multimídia de até 13,2 polegadas, chip Snapdragon 8155, carregador sem fio de até 50 W, abertura elétrica do porta-malas e assistentes de condução como frenagem autônoma de emergência e controle de cruzeiro adaptativo.

Comparativo técnico dos modelos globais

Característica Lepas L4 Lepas L6 Lepas L8 Categoria SUV compacto SUV médio SUV (5 lugares) Comprimento 4.406 mm a 4.420 mm 4,55 m a 4,57 m 4.688 mm Entre-eixos 2.700 mm 2.700 mm 2.800 mm Porta-malas 458 litros 410 a 500 litros 507 litros Motorizações globais Elétrica, híbrida plug-in e combustão Elétrica, híbrida plug-in e combustão Híbrida plug-in (1.5 turbo + elétrico) Potência (versões eletrificadas) 202 cv a 218 cv 217 cv a 279 cv 279 cv Nota Euro NCAP 2026 5 estrelas 5 estrelas 5 estrelas