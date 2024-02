Rodriguinho foi o décimo eliminado do BBB 24. Ele recebeu 78,23% dos votos na disputa contra Lucas Henrique (14,82%) e Fernanda (6,95%). Ao todo, o paredão recebeu 32.621.700 votos.

Na enquete da Tribuna, o cantor recebeu 73,33%, contra 15,56% de Lucas e 11,11% de Fernanda.

Em seu discurso de eliminação, Tadeu iniciou dizendo que era um “paradoxo”.

“É uma ideia que parece fazer sentido, mas quando você analisa, não faz sentido. Ela fere a lógica. O paradoxo de Rodriguinho. Ele quer ir embora. Se você é o mais querido do Paredão, o público vai querer que você fique. Se você é o menos querido, o público quer mandar você embora, mas não é pra atender a sua vontade”, disse.

“Agora imagine se depois de se esforçar tanto para ir embora, o Rodriguinho não vai? E se ele tiver conquistado simpatia justamente por esse jeitão?”, questionou o apresentador.

Tadeu ressaltou que o cantor sempre esteve distante do Paredão.

O apresentador ainda citou a parceria entre Fernanda e Rodriguinho e que isso poderia prejudicar Lucas.

“Quem fica ainda tem tempo de acordar. Ou vai dizer que prefere apertar o botão. Quem sai, sai pelo que fez e pelo que disse. Pelo que deixou de fazer e deixou de dizer. E pela forma que as pessoas viram tudo isso”, disse.

“Sai hoje quem queria sair”, finalizou o apresentador.

