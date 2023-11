Ex-aluno da UFPR vai procurar esposa em reality show na Austrália

No próximo dia 3 de dezembro, domingo, o ex-aluno da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Wesley Senna Cortes vai estrelar no Channel 10, na TV Australiana o reality show The Bachelors. Originalmente criado e produzido nos Estados Unidos pela Warner Bros, na Austrália o programa está na sua 11ª edição e é um dos reality shows mais assistidos do país.

A ideia do show é mostrar a busca de três homens solteiros (os Bachelors) pelo amor de suas vidas, com muito romance e inevitável drama, explorando diversos encontros com um grupo de 24 mulheres. Diferentemente de sua versão americana, na Austrália o programa resultou em várias histórias de amor bem sucedidas, com diversos participantes vindo a casar e ter filhos.

Pela primeira vez desde que o programa estreou, em 2013, um brasileiro será um dos Bachelors. Apesar de não existir no Brasil, várias celebridades já afirmaram amar o programa, que desfruta uma grande popularidade nos Estados Unidos.

A história de Wesley

Natural de São José dos Campos, São Paulo, e formado em Design Gráfico pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, Wesley tem sua origem em uma família humilde. Sua mãe Sara Senna cresceu na favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e seu pai, Paulo Cortes, na periferia da cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro.

O casal se mudou para São José dos Campos quando o pai do Wesley conseguiu um emprego na Embraer. Com muito esforço e diversas bolsas de estudo, em Junho de 2014, Wesley se mudou para Sidney, na Austrália, para realizar o sonho de estudar e morar fora.

A vida como imigrante não começou fácil. Wesley trabalhou como ajudante de mudanças, assistente de limpeza no aeroporto de Sidney, lavador de pratos em restaurante e garçom na Ópera House, um dos pontos turísticos mais famosos do país.

Em 2019, Wesley terminou seu mestrado em teologia e finalmente garantiu um emprego novamente na área de marketing. Desde os 16 anos, seu maior sonho é “deixar um mundo melhor do que encontrei,” especialmente no que diz respeito a ampliar o acesso à educação de qualidade para aqueles menos favorecidos. Wesley espera que sua influência após o programa possa ajudar a trazer maior visibilidade no exterior para a cultura brasileira. De acordo com o último censo de 2021, o país da Oceania abriga quase 50 mil brasileiros.

O programa vai ao ar no dia 3 de Dezembro pelo Network 10 e, globalmente, deverá estar disponível pelo serviço de streaming Paramount +.

