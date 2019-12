O ano de 2019 começou em clima de incertezas e terminou com gosto amargo para o Paraná Clube. Após o rebaixamento antecipado na Série A de 2018, o Tricolor acabou eliminado precocemente, em 2019, tanto no Paranaense como na Copa do Brasil.

Na Série B, apostou em um time barato e terminou na sexta posição, deixando o torcedor com o gostinho de que a campanha poderia ter sido melhor, não fossem as constantes notícias de salários atrasados e péssimo desempenho na Vila Capanema sob o comando de Matheus Costa.

Confira as imagens que marcaram a temporada 2019 do Tricolor.

Estreia com derrota

Foto: André Rodrigues/Gazeta do Povo

A estreia do Tricolor no Estadual seria o prenúncio de uma temporada repleta de insucessos. Jogando em casa, o Paraná perdeu por 1×0 para o Operário. Aos 42 do segundo tempo, Dione fez o gol da vitória do Fantasma.

Queda na Copa do Brasil

Foto: Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube

Dia 19 de fevereiro, o Tricolor caiu precocemente na Copa do Brasil, torneio que poderia ser o mais rentável da temporada para o clube. Após ceder empate nos acréscimos no Estádio do Café, o Paraná caiu nos pênaltis para o rival do interior.

Dado demitido

Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

A eliminação na Copa do Brasil, aliada aos insucessos nos dois turnos do Paranaense, quando saiu ainda na fase de grupos, tornaram a permanência de Dado Cavalcanti praticamente impossível. Dia 2 de abril o treinador foi demitido do Tricolor.

A volta de Matheus

Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo

Matheus Costa voltou ao Paraná com a missão de conduzir um elenco barato em uma campanha digna na Série B. O primeiro ato do treinador foi selar a saída do veterano Maicosuel do Tricolor.

Fim de longo jejum no Couto

Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

O Paraná não vencia o Coritiba no Couto Pereira desde março de 2013. Ao bater o rival por 3×2, com gols de João Pedro, Luiz Otávio e Jenison, o Tricolor alcançava uma de suas maiores alegrias em toda a temporada.

Freguês?

Foto: Albari Rosa/Arquivo/Gazeta do Povo

Com dois gols antes dos primeiros 15 minutos, o Paraná venceu o Coxa novamente, desta vez pelo returno da Série B. Os gols paranistas foram marcados por Jenison e Bruno Rodrigues. As vitórias nos clássicos foram o auge do Tricolor em 2019.

Embalado e no G4

Foto: Josué Teixeira/Gazeta do Povo

Na rodada seguinte à vitória sobre o Coxa, o Paraná derrotou o Operário fora de casa e entrou no G4 da Série B, na 27ª rodada. O cenário naquela altura da disputa era de esperança paranista. Bruno Rodrigues marcou o gol da vitória.

Salários atrasados e adeus melancólico

Foto: Estadão Conteúdo

Ao empatar em 1×1 com o Criciúma no dia 19 de novembro, o Paraná deu adeus a qualquer chance de acesso. O fim melancólico do Tricolor na Série B teve despedidas antecipadas e novas reclamações por salários atrasados.

Despedida para 896 torcedores

Foto: André Rodrigues/Arquivo

Somente o amor incondicional foi capaz de levar 896 paranistas para a melancólica despedida do clube na Série B 2019, dia 29 de novembro. Em campo, empate por 3×3 com o Botafogo-SP.

Alento no passado

Foto: Albari Rosa/ Foto Digital/Gazeta do Povo

Com poucas razões para comemorar no presente, o torcedor do Tricolor encontrou um pouco de alento no nostálgico jantar de 30 anos do clube, celebrado dia 19 de dezembro.

Craques históricos paranistas se reuniram para relembrar as glórias do passado. O time histórico do Paraná foi eleito com Régis; Gil Baiano, Edinho Baiano, Ageu e Ednelson; Hélcio, João Antônio, Adoílson e Ricardinho; Maurílio e Saulo. Técnico: Caio Júnior.