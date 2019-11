O Paraná Clube ficou no empate com o Criciúma em 1×1, na noite desta terça-feira (19), no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 37ª rodada da Série B, e acabou com as chances de acesso. O Tricolor ia vencendo o jogo com gol de Guilheme Santos até o fim do segundo tempo, mas sofreu o empate de Léo Gamalho, em um lance que gerou muita reclamação dos jogadores, aos 40 do segundo tempo.

O Paraná subiu para sexta posição com 55 pontos, mas pode perder posições com o decorrer da rodada. Já o Criciúma, com o empate, ainda não foi rebaixado à Série C do Brasileiro, mas pode cair também com combinações de resultados nesta rodada. Agora, o Tricolor fecha sua participação na Série B contra o Botafogo-SP, no sábado (30), às 16h30, na Vila Capanema.

Apesar das duas equipes estarem brigando por objetivos na Série B, o Paraná pelo acesso e o Criciúma para sair da zona de rebaixamento, o jogo começou em ritmo baixo. Até os 10 minutos, nenhum chute a gol foi dado. Até que Éder Sciola recebeu um passe na área de Jenison e bateu firme, mas o goleiro Paulo Gianezini espalmou. Depois da primeira boa chegada do Tricolor, foi a vez do Criciúma responder. Léo Gamalho recebeu na área, finalizou forte e acertou o travessão. O lance animou o time de Santa Catarina, que seguiu pressionando no campo de ataque, mas sem muita efetividade. O Tricolor, então, aproveitou um contra-ataque para abrir o placar. Aos 34 minutos, Guilherme Santos saiu do campo de defesa, tocou para Jenison, que devolveu para o lateral, que entrou em velocidade na área e bateu no canto esquerdo, 1 a 0.

Na etapa final, com a vantagem, o Tricolor jogou esperando o Criciúma e controlando a posse de bola. O time de Matheus Costa teve chance de ampliar, mas Jenison, na pequena área, bateu em cima do goleiro Paulo Gianezini.

O Tigre, por sua vez, partiu para cima, mas seguiu com problemas na hora da finalização. As melhores oportunidades vieram de bolas paradas, que a zaga do Paraná afastou ou Thiago Rodrigues defendeu sem maiores problemas. Mas, de tanto insistir, após cobrança de escanteio, Léo Gamalho ficou com a sobra e mandou para as redes para empatar. O lance do gol gerou muita reclamação dos jogadores do Paraná, que pediram falta no volante Luiz Otávio. No entanto, o árbitro confirmou o gol. No último minuto, ainda teve tempo para o zagueiro Fabrício também ser expulso de campo.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 37ª Rodada

CRICIÚMA 1X1 PARANÁ CLUBE

Criciúma

Paulo Gianezini; Carlos Eduardo (Daniel Costa), Derlan, Sandro e Marlon; Eduardo, Foguinho, Wesley (Luquinha) e Reis (Reinaldo); Léo Gamalho e Andrew.

Técnico: Roberto Cavalo

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Rodolfo, Fabrício e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui (Jhony Douglas), Matheus Anjos (Vitinho) e Jhemerson (Alesson); Bruno Rodrigues e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Local: Heriberto Hülse (Criciúma-SC)

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS)

Gols: Guilherme Santos aos 33′ do 1ºT; Léo Gamalho aos 40′ do 2ºT;

Cartões amarelos: Derlan, Sandro e Foguinho (CRI); Fabrício e Itaqui (PRC);

Cartões vermelhos: Rodolfo e Fabrício (PRC);